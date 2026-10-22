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Tecnologia

Quantos salários mínimos são necessários para comprar um iPhone Duo

A companhia aposta no produto.

João V. Valença

22/10/2026 - 15h38
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A Apple chega ao mercado de celulares dobráveis com um modelo batizado de iPhone Duo, vendido por US$ 2.000 nos Estados Unidos e R$ 21.999 no Brasil. O lançamento está marcado para 23 de outubro, e no Brasil, o preço equivale ao do MacBook Pro de 14 polegadas mais recente da marca.

O preço corresponde a 14 meses do salário mínimo, hoje fixado em R$ 1.621. Isso representa mais de um ano de trabalho remunerado nesse patamar para quem quiser levar o aparelho para casa. A companhia aposta no produto depois de registrar faturamento de US$ 200 bilhões no último ano apenas com a linha de smartphones.

Primeiras impressões de quem usou o aparelho

Jornalistas da CNN Internacional tiveram acesso ao dispositivo antes do lançamento oficial e passaram cerca de uma semana testando suas funções no dia a dia. O formato de livro, com duas telas distintas, chamou atenção por permitir usos que um smartphone tradicional não comporta.

O aparelho pode ser usado para streaming, como despertador de cabeceira à noite, segunda tela para acompanhar partidas de futebol e monitor compacto quando conectado a um teclado Bluetooth. Fechado, lembra um passaporte grosso, e aberto, parece um iPad Mini mais fino que o modelo tradicional.

Como funciona o design dobrável

Fechado, o visor externo mede 5,4 polegadas, e aberto, o aparelho revela um painel interno de 7,6 polegadas, voltado para quem busca mais espaço para ler ou visualizar conteúdo.

Uma das dúvidas de quem acompanha o lançamento é a visibilidade da dobra no meio do visor. Durante o uso, ela praticamente desaparece para quem navega pelos aplicativos ou pela tela inicial. Também não é perceptível ao toque quando o dedo desliza pela tela. A tela interna tem acabamento fosco, que reduz o brilho e evita marcas de dedo.

Funções que só o formato permite

Dobrado parcialmente, o celular vira um suporte autônomo, e apoiado como uma tenda ou um livro aberto, funciona como relógio de cabeceira, porta-retratos digital ou calendário na mesa. A função depende de o visor permanecer travado, sem necessidade de segurar o aparelho.

Alguns aplicativos, como a câmera nativa e o Apple Fitness Plus, aproveitam esse modo e exibem o conteúdo apenas na parte superior quando o telefone fica dobrado como um notebook.

Com a tela toda aberta, ainda é possível fazer selfies usando as câmeras traseiras, enquanto o visor externo mostra o enquadramento em tempo real. O recurso é útil, inclusive, para quem grava vídeos de avaliação do próprio produto.

O entrave que compromete a experiência

A maior limitação identificada pela equipe de testes não está no hardware, e sim nos aplicativos de desenvolvedores externos. Nem todos foram adaptados ao formato maior e à divisão de tela, o que gera telas mal ajustadas e funções que não respondem como deveriam.

Aplicativos populares como Google Maps, Gmail, Call of Duty Mobile e Uber ainda apareciam abertos em janelas flutuantes no centro da tela, com tamanho de tablet. Alguns foram atualizados para ocupar mais espaço, mas ainda apresentavam barras pretas nas laterais.

É possível rodar dois aplicativos lado a lado na tela aberta. O recurso ajuda em tarefas como pesquisar algo enquanto se consulta outro conteúdo. Ainda assim, a experiência completa depende de cada desenvolvedor atualizar seu próprio aplicativo para aproveitar o novo formato. Por ora, boa parte do catálogo de aplicativos ainda não fez essa adaptação.

Durante os primeiros dias de testes, mais aplicativos foram atualizados, incluindo Google, TikTok, Instagram e Threads. Aplicativos como Planet of Lana e Apple Books já exploram bem o novo formato. O Apple Books permite visualizar páginas em ambos os lados da tela, como em um livro.

Segundo a avaliação, o software do iPhone Duo é mais fluido que o de alternativas Android. Ainda assim, muitos recursos do aparelho já existem há anos em celulares dobráveis da Samsung e da Google. O maior diferencial da Apple aparece, portanto, na integração entre hardware e software, não necessariamente em funções inéditas no mercado.

Reflexão

Franz Kafka: "É pela própria estupidez que algumas pessoas têm tanta certeza de si mesmas"

O paradoxo identificado por Kafka persiste.

22/10/2026 14h39

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A convicção excessiva alimenta-se da ignorância, segundo Franz Kafka, escritor que deixou reflexões incisivas sobre a natureza humana e suas contradições: "É só por causa da estupidez deles que eles conseguem ter tanta certeza de si mesmos". A frase, presente, em sua obra O Processo (1925), ecoa nos dias atuais, quando a facilidade de expressar opiniões não é acompanhada pela disposição de questioná-las.

O paradoxo identificado por Kafka persiste: muitos defendem suas convicções sem antes verificá-las. Em vez de buscar a verdade, procuram apenas confirmá-la, mesmo quando evidências sólidas apontam em outra direção. Explorar uma ideia com honestidade intelectual é diferente de blindá-la contra a crítica. É nessa recusa ao questionamento que a estupidez floresce.

Validação em vez de contraste

Essa falsa certeza nasce da rejeição sistemática da verdade. Não é simples desconhecimento: é a escolha de ignorar dados e fatos que contradizem a perspectiva já abraçada. A incompatibilidade entre opinião e realidade enfraquece a própria opinião, mas raramente convence quem se recusa a enxergar.

Essa teimosia acompanha a humanidade desde tempos remotos e persiste na era da informação. O acesso aos dados se tornou abundante, mas a disposição para compreendê-los parece ter diminuído. Ter recursos para verificar e ainda assim escolher validar sem verificar revela a diferença entre uma mente curiosa e uma mente fechada.

A realidade como caminho para compreensão

A realidade se mostra, sem disfarces, em diferentes ocasiões e contextos. Aceitá-la, mesmo quando é desfavorável, permite compreendê-la com mais honestidade e reconhecer seus efeitos sobre a vida. Essa disposição para entender abre espaço para mudanças efetivas, ao contrário da postura de quem prefere blindar suas convicções contra qualquer questionamento.

A honestidade intelectual, portanto, não é apenas uma virtude isolada — é o caminho que diferencia quem cresce de quem simplesmente envelhece prisioneiro de suas próprias crenças.

Reflexão e Filosofia

Rafael Narbona, filósofo espanhol: "Um carro acaba por nos aborrecer; a felicidade é amar e ser amad

O bem-estar verdadeiro nasce de outra fonte.

22/10/2026 13h44

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Foto: Pixabay/Pexels

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Nenhum carro de 300.000 euros garante felicidade duradoura, segundo o filósofo espanhol Rafael Narbona. Aos 63 anos, ele disse, em entrevista ao Cuerpomente, que posses de alto valor tendem a gerar tédio com o tempo e que o bem-estar verdadeiro nasce de outra fonte.

Para Narbona, amar e ser amado está na raiz da satisfação humana, muito mais do que qualquer objeto caro possa oferecer. O filósofo reconhece que cada pessoa tem seus gostos, mas alerta contra deixá-los se tornar o centro da existência. Essa visão coincide com a dos filósofos estoicos, que ressaltam a importância de não desenvolver apego excessivo aos objetos materiais.

Amar e ser amado

O primeiro pilar apontado pelo filósofo é criar laços próximos e dedicar tempo a quem se gosta. Segundo ele, essa conexão afetiva sustenta a felicidade de um modo que nenhuma aquisição material consegue replicar.

Segundo Narbona, pessoas que depositam seu bem-estar exclusivamente em posses materiais podem cair num ciclo de insatisfação contínua. Quando conseguem algo desejado, passam a buscar bens ainda mais caros — uma casa maior, um avião particular ou até um iate.

Ter um projeto de vida

O segundo elemento citado pelo espanhol é manter objetivos e atividades que deem propósito ao cotidiano. Sem esse horizonte, argumenta, a rotina perde sentido, independentemente de quanto alguém acumule em bens. A proposta não é abrir mão dos prazeres, mas impedir que eles dominem toda a existência.

Manter a consciência tranquila

O terceiro ponto levantado pelo filósofo é agir com solidariedade, ajudar outras pessoas e evitar causar mal a alguém. Essa tranquilidade interior completaria, junto aos vínculos afetivos e ao senso de propósito, a base da felicidade descrita por ele.

Narbona resume que o bem-estar não depende só de dinheiro, mas também dos afetos construídos e da forma como cada um se relaciona com quem está ao redor.

Como o estoicismo explica por que bens materiais não satisfazem

O estoicismo ajuda a explicar por que um carro de 300 mil euros deixa de gerar satisfação. A filosofia ensina que as emoções negativas — incluindo a insatisfação — não nascem das circunstâncias externas, mas dos julgamentos que fazemos sobre elas. Ao comprar um bem caro, a pessoa pensa "isso vai me fazer feliz".

Com o tempo, porém, esse julgamento se desgasta, e ela passa a concluir que aquele bem já não é mais suficiente, conforme explicado ao TN.

Os estoicos explicam que o ciclo de busca por posses cada vez mais caras ocorre porque a pessoa tenta controlar a felicidade por meio de algo que está fora de seu controle: os bens materiais.

Segundo essa visão, enquanto depender de objetos externos para se sentir bem, a pessoa estará sempre vulnerável ao tédio e à insatisfação, porque nenhum bem permanece novo ou impressionante para sempre.

A longa tradição filosófica por trás da crítica ao materialismo

A ideia de Narbona não é nova: faz parte de uma tradição que remonta à Grécia Antiga, especificamente ao estoicismo, fundado no século III a.C. Filósofos como Zenão de Cítio estruturaram uma filosofia inteira em torno da ideia de que a virtude, não a riqueza, é o bem supremo.

O estoicismo atravessou os séculos e influenciou pensadores romanos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que refinaram essas ideias e as aplicaram à vida cotidiana.

O estoicismo também desenvolveu conceitos específicos para lidar com o apego a bens: a "apatheia" (indiferença ao que não controlamos) e a "ataraxia" (serenidade diante das adversidades). Esses conceitos reconhecem que é humano desejar posses, mas ensinam que a paz interior só vem quando a pessoa deixa de fazer delas o centro da vida.

A reflexão de Narbona, portanto, retoma uma sabedoria testada por milênios.

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