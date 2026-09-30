A reflexão de Viktor Frankl que pode fazer você repensar a vida

Viktor Frankl, psiquiatra e filósofo austríaco nascido em Viena em 1905, deixou um legado profundo sobre a existência humana: a vida não se torna insuportável pelas circunstâncias, mas pela ausência de significado e propósito.

Em um mundo onde a dor física, as crises econômicas e as perdas pessoais são inevitáveis, Frankl demonstrou que o verdadeiro bem-estar não nasce da comodidade material, mas do compromisso ativo com um desafio de valor genuíno. Essa lição não nasceu em uma sala de aula tranquila. Nasceu no abismo da Segunda Guerra Mundial.

Por ser judeu, Frankl foi capturado pelo regime nazista e preso em campos de concentração, entre eles Auschwitz e Dachau. Antes do cativeiro, recusou um visto para os Estados Unidos para não abandonar os pais. A brutalidade do regime lhe tirou os pais, o irmão e a primeira esposa.

O sentido descoberto no horror

Ao observar o comportamento dos companheiros de prisão em meio à fome, à crueldade e à morte constante, Frankl identificou o que sustentava a sobrevivência.

Notou que os prisioneiros que perdiam a esperança e o sentido do futuro se rendiam rapidamente e adoeciam, enquanto aqueles que preservavam um motivo profundo para viver resistiam ao horror diário.

Essa observação o levou a uma conclusão central: quando uma pessoa identifica sua razão de ser, encontra uma força capaz de transformar as adversidades em dignidade humana. Ele próprio sintetizava essa força: "Não há nada no mundo que capacite tanto uma pessoa quanto a consciência de ter uma tarefa na vida".

A vontade de significado como motor humano

A abordagem terapêutica de Frankl propõe que a principal motivação das pessoas não é a busca instintiva do prazer nem a ambição de poder, mas a realização do que ele chamava de "vontade de sentido". A logoterapia, escola de psicologia que ele fundou, defende que encontrar uma meta clara é fundamental para a saúde mental.

Longe de ser um conceito abstrato ou inatingível, a busca do propósito vital se concretiza diariamente por três caminhos. O primeiro se manifesta na realização de um trabalho criativo, em um projeto pessoal ou em uma atividade com impacto significativo.

O segundo surge por meio do afeto e de vivências profundas, como o amor compartilhado com outra pessoa, a conexão autêntica com família e amigos ou a contemplação da natureza. O terceiro caminho, que Frankl considerava essencial, surge da atitude que adotamos diante das adversidades que não podemos mudar.