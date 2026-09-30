O provérbio chinês que faz pensar sobre a vida: "Ter medo do sofrimento já é sofrer" - Foto: Priyo Utomo/Pexels

O medo é um dos sentimentos mais presentes na rotina de qualquer pessoa. Um antigo provérbio chinês, porém, convida a refletir sobre essa sensação, especialmente quando o temor de fracassar, sofrer ou enfrentar uma dificuldade impede alguém de agir: "Ter medo do sofrimento já é sofrer".

A frase sugere que antecipar a dor, o fracasso ou as adversidades pode se tornar uma fonte de preocupação e angústia, mesmo quando aquilo que se teme ainda nem aconteceu.

O que o provérbio quer dizer

O significado está ligado à tendência de imaginar cenários negativos antes de eles ocorrerem. O provérbio não afirma que ter medo diante de uma situação difícil seja algo anormal ou necessariamente ruim. Mas convida a observar o que acontece quando esse temor se torna uma preocupação constante que domina o pensamento.

Quando alguém pensa repetidamente em tudo aquilo que poderia dar errado, pode acabar experimentando angústia por uma situação que ainda não se materializou. O provérbio propõe deslocar o foco para o presente, em vez de sofrer antecipadamente por eventos que talvez nunca cheguem a acontecer.

As lições por trás dessa sabedoria

O provérbio reconhece que o medo pode surgir antes mesmo de alguém vivenciar uma experiência negativa. Às vezes, apenas imaginar que algo pode dar errado é suficiente para desencadear preocupação, insegurança e dúvida.

A mensagem central se divide em pontos essenciais, e não sofrer por antecipação: preocupar-se com um problema antes de ele ocorrer não garante que seja possível evitá-lo. Distinguir possibilidades de certezas: algo pode acontecer sem que necessariamente aconteça. Manter-se no presente: concentrar-se no que ocorre agora ajuda a não ficar preso em cenários futuros imaginários.

Abraçar a incerteza: nem tudo pode ser previsto ou controlado. E muitas situações só podem ser enfrentadas quando de fato chegam. E não deixar que o medo seja o condutor — embora sinalize perigo, o medo pode virar um obstáculo quando paralisa a ação.

Quando alguém antecipa situações negativas o tempo todo, acaba dedicando grande parte do presente a eventos que ainda não ocorreram. O provérbio convida, portanto, a diferenciar o que está acontecendo do que existe apenas como possibilidade. Não se trata de ignorar problemas nem de deixar de se precaver, mas de impedir que o temor pelo futuro consuma todo o agora.