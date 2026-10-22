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Reflexão

A reflexão de Woody Allen: "Aposentadoria é para pessoas que passaram a vida fazendo o que odiavam"

A afirmação contrapõe duas formas de viver o trabalho.

João V. Valença

22/10/2026 - 13h00
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Aos 90 anos, Woody Allen não vê a aposentadoria como uma fuga necessária, mas como o destino de quem desprezou a profissão durante décadas. Em entrevista à revista La Vanguardia, publicada em abril de 2018, o diretor, roteirista, escritor e músico expôs sua visão pessoal sobre trabalho e descanso.

Na ocasião, Allen disse que gostaria de chegar aos 90 anos fazendo um filme por ano por muitos anos ainda. Para ele, o verdadeiro prêmio não estava no resultado final, mas no processo criativo, que o mantinha motivado havia décadas.

Duas visões distintas do trabalho

A afirmação de Allen contrapõe duas formas de viver o trabalho. Quem vê o trabalho como uma obrigação a suportar pode experimentar a aposentadoria como libertação: a chance de recuperar tempo e dedicação para interesses que ficaram suspensos.

Quando uma profissão desperta interesse genuíno e satisfação pessoal, porém, deixar de trabalhar perde o apelo. Continuar ativo se torna uma escolha ligada ao desejo de criar, aprender e manter viva uma atividade que define quem se é. Essa diferença determina como cada pessoa vive o cotidiano profissional ao longo de décadas.

O privilégio de escolher e as realidades díspares

A reflexão do cineasta lembra que nem todos conseguem escolher uma profissão apaixonante. Necessidades econômicas, oportunidades limitadas e responsabilidades familiares condicionam as decisões profissionais desde o início. Por isso, sua afirmação pode inspirar quem tem a sorte de amar o próprio trabalho, mas não retrata todas as experiências de vida.

Aposentar-se também pode ser uma escolha desejada por quem adora sua profissão e prefere dedicar mais tempo a outras áreas da vida; isso não significa frustração com o que fez. Allen tem mais de 50 filmes na filmografia e trabalha em um novo longa-metragem, o 51º de sua carreira, que está sendo rodado em Madrid.

Sua trajetória, com o cinema, a escrita e a música ainda centrais em sua vida, reflete sua disposição de continuar ativo na carreira.

Palavras do Rei

'Porque ser contra o que é felicidade é loucura': a fala de Roberto Carlos

Declaração foi um dos pronunciamentos mais memoráveis de sua trajetória

22/10/2026 11h36

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Imagem: Lightning in the sky / Wikimedia Commons

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A declaração de Roberto Carlos em defesa da felicidade alheia ultrapassou os limites da música e se consolidou como um dos pronunciamentos mais memoráveis de sua trajetória. Ao questionar a lógica de se opor à alegria do próximo, o cantor sintetizou em poucas palavras uma mensagem que combina respeito, empatia e liberdade.

A frase foi proferida durante entrevista ao Programa do Jô, quando Jô Soares perguntou a Roberto Carlos sua opinião sobre relacionamentos homoafetivos. Sem elaborações retóricas, conforme informou o Gazetasp, o artista respondeu que ser contra o que é felicidade é loucura. A simplicidade da resposta amplificou seu impacto, permitindo que a mensagem ecoasse para além daquele momento televisivo.

O alcance de uma frase simples

A potência da declaração reside justamente em sua concisão. Roberto Carlos não recorreu a argumentos complexos nem estruturou um discurso extenso — ele sintetizou a ideia em uma sentença que qualquer pessoa consegue compreender e reter. O respeito à escolha do outro, quando essa escolha traz alegria e não prejudica ninguém, emerge como um princípio tão básico quanto lógico.

A afirmação permanece pertinente porque toca em questões universais: liberdade individual, convivência social e tolerância. Em tempos marcados por polarizações e conflitos de valores, ela funciona como um lembrete de que as diferenças — de orientação sexual. Crenças, escolhas de vida — não precisam ser motivo de confronto.

A lição evoca que respeitar a felicidade alheia constitui um alicerce para uma sociedade mais acolhedora.

Além das canções

O legado de Roberto Carlos transcende seus sucessos musicais, que incluem "Detalhes", "Como É Grande o Meu Amor por Você" e "Emoções". Durante mais de seis décadas de carreira, o Rei consolidou uma imagem pública marcada por mensagens de amor, fé e consideração ao próximo. Seus especiais televisivos de fim de ano tornaram-se marcos culturais do entretenimento brasileiro.

Sua postura humanitária reforçou uma convicção essencial: sociedades inclusivas começam com o respeito à felicidade do outro.

 

Filosofia de Descartes

Descartes, filósofo: 'Conversar com pessoas de outros séculos é quase o mesmo que viajar'

Descartes acredita que leitura funciona como uma ponte no tempo

22/10/2026 11h00

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Imagem: Domínio público (Public Domain Mark 1.0)/Wikimedia Commons

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A leitura de autores antigos funciona como uma ponte no tempo, segundo o filósofo francês René Descartes. Comparar o diálogo com pensadores de épocas distantes a uma viagem é mais que metáfora: reflete como a mente humana se expande ao absorver visões de mundo diferentes da sua.

Nascido em 31 de março de 1596, Descartes viveu uma formação que o questionaria constantemente sobre como se chega ao conhecimento verdadeiro. Entre 1.607 e 1.615, frequentou o colégio jesuíta Royal Henry, instalado no castelo de La Flèche, que o rei Henrique IV havia doado à ordem religiosa.

Depois cursou Direito na Universidade de Poitiers, concluindo em 1616, mas nunca atuou na profissão.

Um Método que rompeu com a tradição

A insatisfação com o ensino escolástico marcou profundamente o pensador. Para Descartes, a filosofia ensinada nos colégios de sua época não oferecia verdades indiscutíveis — apenas a matemática, acreditava, podia provar algo além de qualquer dúvida. Essa convicção se tornaria o alicerce de seu Método.

Em 1637, publicou o Discurso sobre o Método , tratado que consolidou seu lugar na história da filosofia. Nele emerge uma de suas formulações mais memoráveis: "Penso, logo existo" — síntese de um sistema que colocou a razão individual no centro da busca pela verdade e fundou o que se chamaria depois de Filosofia Moderna.

 

Por que Conversar com o passado amplifica o pensamento

Quando Descartes sugeria que ler autores antigos era quase viajar, apontava algo essencial: cada livro do passado carrega uma visão de mundo distinta da do leitor presente.

Esse contraste de perspectivas, na lógica do filósofo, expande a capacidade de enxergar os próprios costumes e crenças com distância crítica — aquilo que parece natural porque é comum ao seu tempo revela-se como escolha histórica.

A comparação com a viagem traz também um aviso prático: quem conhece apenas seu próprio tempo corre risco de considerar natural o que é meramente circunstancial ao seu contexto. Atravessar séculos pela leitura funciona, nessa visão, como cruzar fronteiras geográficas — ambos ensinam a relativizar certezas que parecem absolutas.

O legado de uma vida dedicada ao Método

Descartes morreu em 11 de fevereiro de 1650, aos 53 anos, deixando uma marca profunda na história da filosofia e das ciências exatas. Sua trajetória combinou formação jurídica, interesse matemático e uma ruptura declarada com o ensino recebido na juventude — uma vida inteira dedicada a questionar como o ser humano realmente conhece.

A frase sobre Conversar com outros séculos resume esse espírito: a leitura como ponte entre épocas diferentes, capaz de revelar o que a rotina de uma única geração jamais mostraria isolada. Para Descartes, essa era uma das viagens mais transformadoras que um pensador podia empreender.

Como a dúvida metódica funciona para chegar à verdade

O método de Descartes não é apenas duvidar por duvidar. Ele funciona como um filtro progressivo: primeiro questiona os sentidos (pois podem enganar), depois coloca em dúvida se está acordado ou sonhando, e vai além imaginando um "gênio maligno" que o engana até em coisas matemáticas. O objetivo é eliminar tudo que pode ser duvidoso para encontrar aquilo que é absolutamente indiscutível.

Nesse processo, Descartes percebe que uma coisa resiste: a própria capacidade de duvidar e pensar. Mesmo que um gênio maligno o engane, ele precisa estar pensando para ser enganado. Essa verdade indubitável — o pensamento em si — torna-se então o ponto de apoio irremovível sobre o qual toda certeza pode ser construída. É por isso que o "Penso, logo existo" não é apenas uma frase bonita, mas a conclusão necessária do método.

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