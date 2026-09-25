Adeus ao box do banheiro? Nova tendência de 2026 promete mais higiene e praticidade - Foto: Max Vakhtbovych/Pexels

O banheiro aberto, sem portas de correr nem trilhos, começa a substituir o box de vidro temperado tradicional. A tendência, chamada walk-in shower, elimina frestas e cantos onde umidade e mofo se acumulam, deixando o espaço visualmente maior e mais fácil de limpar.

A solução elimina as peças mais problemáticas do modelo antigo: portas, trilhos inferiores, borrachas de vedação e silicone. Onde antes havia um compartimento fechado, agora há um piso contínuo, inclinado para conduzir a água até um ralo linear bem dimensionado.

Por que o mofo desaparece das bordas

No box tradicional, trilhos e borrachas permanecem úmidos por horas depois do banho. Essas peças acumulam resíduos de sabonete, minerais da água e sujeira, criando pontos difíceis de alcançar com escova. A umidade prolongada transforma esses cantos em focos ideais para mofo e fungos.

Ao eliminar as portas de correr e seus acessórios, desaparecem várias frestas onde a água costuma ficar presa. Isso não impede completamente o mofo — banheiros têm umidade —, mas reduz os pontos de acúmulo. Com ventilação adequada, a água seca mais rápido nas superfícies abertas.

O visual ampliado do banheiro

A diferença é principalmente óptica: perfis, portas e trilhos do box tradicional delimitam uma área separada, como uma caixa dentro do banheiro. Remover essas barreiras faz o piso e as paredes parecerem parte de uma superfície única, permitindo que o olhar atravesse o ambiente sem interrupções.

Em banheiros pequenos, esse efeito é valioso. Sem o chuveiro confinado em uma estrutura independente, o piso e as paredes parecem formar uma superfície única, e a sensação de claustrofobia diminui.

Limpeza mais simples

Sem trilhos e borrachas, a limpeza se concentra em superfícies maiores e contínuas — piso e paredes —, em vez de exigir escovas pequenas para alcançar cantos estreitos. Desaparecem tarefas como esfregar trilhos inferiores, limpar borrachas escurecidas, retirar resíduos das roldanas e substituir vedações deterioradas pelo desgaste constante.

Como funciona a drenagem em um banheiro aberto

Não basta remover o vidro e deixar o chuveiro exposto. A água precisa ter um caminho planejado para não inundar o vaso, os armários ou a porta. O piso deve ter inclinação adequada em direção ao ralo — caso contrário, a água se espalhará por áreas que deveriam permanecer secas.

A solução funciona melhor quando drenagem e impermeabilização são pensadas desde o projeto da reforma. Em banheiros já prontos, pode ser necessário avaliar se o piso existente permite essa adaptação sem grandes obras ou se será preciso elevar o nível da área do chuveiro.

O que analisar antes de fazer a mudança

O ponto crítico é controlar a água. Um banheiro aberto executado de forma inadequada pode simplesmente trocar o problema do mofo nos trilhos por poças, infiltrações e danos em outras partes do ambiente.

Antes de iniciar a reforma, é preciso avaliar a inclinação do piso, a capacidade de vazão do ralo e a impermeabilização das áreas expostas à água. Também é necessário analisar a posição de tomadas e móveis para garantir que nada fique úmido permanentemente.