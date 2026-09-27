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Decoração e tendência

Adeus, vaso sanitário branco: nova tendência começa a dominar os banheiros modernos

Objeto se tornou peça de destaque no cômodo.

João V. Valença

27/09/2026 - 16h22
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O branco que dominou os banheiros por gerações está perdendo espaço para peças em grafite, cimento queimado e acabamentos foscos. Antes associado apenas à funcionalidade e integrado ao ambiente em tons claros, o vaso sanitário virou o centro das atenções em projetos de arquitetura e design de interiores. Durante décadas, o padrão foi usar sanitários claros, quase imperceptíveis no cômodo.

Hoje, a lógica se inverteu: além de cumprir sua função, o objeto se tornou uma peça de destaque no cômodo.

Cores escuras ganham espaço nos banheiros

Grafite, cinza cimento e superfícies texturizadas substituem o padrão asséptico que prevaleceu por tanto tempo. Profissionais de arquitetura e design usam essa paleta para dar personalidade a ambientes antes muito parecidos.

A mudança estética vem acompanhada de recursos de automação e conforto que tornam o uso do banheiro mais eficiente no cotidiano. Cor e tecnologia se somam em espaços que unem sofisticação e funções inteligentes, antes mais comuns em outros ambientes da casa.

Limpeza fácil já não é prioridade única

A praticidade e a discrição do branco, que por tanto tempo justificaram sua escolha, deixaram de ser os únicos critérios. Cada peça do banheiro passou a contribuir para a aparência do imóvel, aproximando o cômodo dos espaços de convivência da casa.

O resultado é um ambiente com identidade própria, onde o acabamento recebe o mesmo cuidado dado à sala ou ao quarto.

Como surgiu o vaso sanitário atual

O nobre e poeta inglês Sir John Harrington criou, em 1596, um modelo com caixa de descarga para sua madrinha, a rainha Isabel I. Sistemas rudimentares de esgoto já existiam muito antes: registros apontam estruturas parecidas, há cerca de 4.000 anos, na Mesopotâmia e no palácio de Cnossos, em Creta. A ideia de Harrington, porém, não fez sucesso de imediato.

O escocês Alexander Cumming deu o passo decisivo ao patentear um modelo com sifão, a tubulação curva que impede o retorno do mau cheiro pelo encanamento. No século XIX, nomes como Thomas Crapper aperfeiçoaram os mecanismos de flutuadores e tanques, tornando o vaso sanitário obrigatório por leis de saneamento.

Mais de quatro séculos depois de Harrington pensar naquela peça para uma casa inglesa. O vaso sanitário volta a chamar atenção — desta vez pela cor e pelo design, não mais pela discrição que sempre buscou.

Ilha deserta

Por que 40 mil pessoas querem se mudar para uma ilha desabitada há mais de 70 anos?

A seleção busca apenas duas pessoas.

27/09/2026 14h29

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Great Blasket Island, na costa sudoeste da Irlanda, está recebendo candidaturas para uma temporada de trabalho que atrai dezenas de milhares de pessoas. A seleção busca apenas duas pessoas. Mas já acumula mais de 40 mil candidaturas — número que revela o fascínio que esse pequeno território em frente à península de Dingle exerce sobre pessoas do mundo inteiro.

O que torna a experiência tão procurada não é um salário alto nem benefícios luxuosos. Os voluntários recebem hospedagem em um dormitório compartilhado, refeições durante o trabalho, acesso à cozinha. E aos espaços comuns, além do trajeto de volta ao continente ao fim de uma temporada de aproximadamente seis meses.

O que falta na ilha é justamente aquilo de que muitos tentam escapar: comércio, automóveis, sinal de celular estável ou serviços urbanos convencionais.

A história de um lugar esquecido

A ilha desabitada desde 1953 carrega uma narrativa peculiar. Os últimos moradores foram evacuados naquele ano pelo isolamento extremo e pela falta de acesso a serviços essenciais — uma decisão que transformou casarões antigos em patrimônio cultural e em atração turística para milhares de visitantes a cada primavera e verão europeu.

As ruínas das casas lembram quem viveu ali, e hoje, focas-cinzentas, golfinhos e aves marinhas dividem o espaço com turistas que chegam de barco. A ilha integra o arquipélago Blasket, no condado de Kerry, e é cercada pelo oceano Atlântico. Praias selvagens, penhascos íngremes e fauna abundante definem a paisagem, que atrai fotógrafos, naturalistas e curiosos em busca de isolamento.

O trabalho e quem pode se candidatar

Os voluntários trabalham de 1º de abril a meados de outubro. Eles atendem na cafeteria, preparam comidas e bebidas, limpam e preparam as cabanas entre as estadias dos hóspedes, mantêm as instalações e atendem ao público durante a temporada turística.

A vaga não exige experiência profissional anterior, e o recrutador busca pessoas maiores de idade, com inglês fluente, capacidade de trabalhar em grupo e disposição para viver em um ambiente isolado.

Conhecer o idioma irlandês é um diferencial, mas não é obrigatório. Cada candidato paga a passagem aérea até a Irlanda e o deslocamento inicial até a ilha. O mar também impõe seus termos: em dias de mar agitado, nenhuma embarcação faz a travessia. Os voluntários podem ficar presos naquele pedaço de terra cercado de água.

Decoração e tendência

Adeus, branco e cinza: a nova cor que promete dominar os banheiros em 2027

Os designers indicam cores naturais.

27/09/2026 13h41

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Foto: Max Vakhtbovych/Pexels

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Quem pensa em banheiro moderno já não imagina apenas branco e cinza. Os designers indicam que cores naturais e profundas ganham força em 2027, trazendo mais aconchego aos ambientes que, por anos, apostavam na frieza da neutralidade. O verde-salvia emerge como a escolha mais procurada para quem quer acompanhar essa mudança.

A cor funciona bem em qualquer tamanho de banheiro porque oferece um equilíbrio entre frescura e calor sem parecer pesada demais. Quando aplicada em acabamento matte, combinada com madeira, pedra e fibras naturais, cria espaços que transmitem tranquilidade e bem-estar de forma muito mais marcada do que banheiros completamente brancos conseguem fazer.

Verde-salvia: a tendência que sai do verde intenso

Ao contrário de verdes mais vibrantes, o tom salvia permite combinações versáteis e funciona tanto em espacinhos apertados quanto em ambientes grandes. Sua inspiração vem da natureza, e essa suavidade torna fácil integrá-lo ao projeto sem que o banheiro pareça sobrecarregado ou dramático.

Há várias formas de aplicá-lo: pintura ou revestimento matte nas paredes. Mobiliário de vanity nessa cor, cerâmicas ou porcelanatos como destaque em uma parede só, ou ainda acessórios decorativos para quem prefere começar com uma mudança menor. O resultado é um banheiro contemporâneo que não perde luminosidade e mantém a sensação de limpeza original do design neutro.

Azul petróleo: a segunda aposta forte para 2027

Além do verde-salvia, o azul petróleo também avança como tendência elegante para quem busca mais personalidade no espaço. Esse tom é mais intenso, mas funciona especialmente bem quando há entrada generosa de luz natural que evita deixá-lo opressivo.

Os designers recomendam combiná-lo com madeira clara para trazer aconchego, metais em preto matte ou bronze, espelhos com linhas curvas e iluminação morna que suavize sua intensidade. Essa paleta cria um ambiente sofisticado sem sacrificar funcionalidade ou leveza.

Por que o acabamento matte vence o brilho

Além da questão de cor, outra mudança forte é o abandono de superfícies muito brilhantes. Acabamentos matte oferecem estética mais moderna e, na prática, disfarçam melhor as marcas d'água e as marcas do uso cotidiano — uma vantagem real em um cômodo que sofre constante umidade.

Em paredes, móveis e revestimentos, o efeito matte cria uniformidade visual e sensação de repouso, justamente o que se busca em um espaço dedicado ao descanso e bem-estar.

Renovar sem reforma: ideias práticas para já

Não é preciso mexer em pisos nem fazer obra pesada para acompanhar as tendências de agora. Pequenas mudanças trazem resultado muito próximo ao que os designers indicam para 2027.

Pintar o vanity de verde-salvia, trocar o espelho por um com formas arredondadas, adicionar uma luminária morna. E incorporar plantas de folhas suaves com têxteis em tons bege ou areia já transformam o ambiente. A chave não está em sobrecarregar o ambiente, mas em criar um espaço sereno, funcional e conectado com os tons que a natureza oferece.

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