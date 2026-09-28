Antes de jogar fora os rolos de papel higiênico, veja estas 7 ideias que podem surpreender - Foto: Jessica Lewis thepaintedsquare/Pexels

Quando o papel higiênico acaba, o destino comum daquele tubo de cartão é a lixeira. Antes de descartá-lo, vale considerar que esse objeto simples resolve tarefas domésticas sem gastar um centavo a mais. Com formato cilíndrico e estrutura firme, esses tubos aceitam cortes, cola ou podem ser usados como estão.

O importante é garantir que estejam secos e limpos antes de qualquer reaproveitamento.

Organização de cabos e miudezas

Um uso prático é guardar cabos USB, carregadores e fones de ouvido dentro do tubo. Basta enrolar o fio e inserir no cilindro para evitar que ele se enrosque com outros objetos na gaveta.

O mesmo cilindro também separa compartimentos de gaveta, guardando fivelas, clipes e canetas que costumam se perder soltos. Como ocupa pouco espaço, o item cabe até em gavetas pequenas e bagunçadas.

Hortas e plantas dentro de casa

Dobrando uma das pontas para dentro e preenchendo com terra, o tubo vira um recipiente para germinar sementes antes do transplante para um vaso maior. É uma forma barata de começar uma muda em casa.

Reunindo vários desses cilindros numa bandeja, forma-se um semillero caseiro para diferentes plantios. Cada unidade recebe terra e sementes separadamente, facilitando o acompanhamento do crescimento de cada uma.

Suporte para papéis e desenhos

Colados lado a lado sobre uma base de papelão, esses tubos formam um porta-lápis resistente para canetas, marcadores e tesouras. Pintar ou forrar com tecido colorido deixa o objeto mais firme e decorativo.

Envolvendo folhas enroladas, como desenhos, mapas ou lâminas, o cilindro impede que o papel se abra sozinho. O material fica protegido e organizado sem precisar de elástico ou fita adesiva.

Guarda de sacolas e itens variados

Dobrando sacolas plásticas e inserindo uma a uma dentro do tubo, elas ficam compactadas em vez de ocupar um espaço enorme na cozinha. É uma solução simples para quem acumula sacolas de mercado.

O mesmo tubo pode abrigar meias enroladas dentro de uma gaveta, mantendo os pares juntos e visíveis. Assim, cada peça fica separada sem se misturar com o restante da roupa.

Organizador de pincéis e ferramentas pequenas

Os tubos também podem servir para guardar pincéis, lápis de desenho e pequenas ferramentas que costumam ficar espalhadas pela mesa ou pela bancada. Basta mantê-los na vertical dentro de um recipiente maior para deixar os objetos separados e fáceis de encontrar.

Suporte para plantas e mudas

Cortados na altura desejada, os tubos podem ser usados para sustentar temporariamente mudas pequenas e mantê-las organizadas enquanto crescem. A estrutura de papelão é leve e pode ser descartada ou substituída quando a planta estiver maior.

Enfeites e trabalhos artesanais

Cortado em anéis ou pedaços menores, o cilindro pode servir de base para enfeites simples e trabalhos artesanais. A superfície de papelão aceita tinta, cola e outros materiais, permitindo criar peças decorativas sem precisar comprar uma nova base.