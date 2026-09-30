Alerta na Itália: atividade vulcânica é registrada e voos são cancelados no país

Repetindo o ocorrido que já afetou os italianos há pouco tempo, o aeroporto internacional de Catânia foi fechado novamente na última terça-feira (29), na Sicília, por causa da atividade contínua do vulcão Etna. O terminal permaneceu fechado até as 13h do horário de Greenwich (10h em Brasília), por causa das cinzas vulcânicas e das condições meteorológicas adversas.

O encerramento ocorreu horas após a reabertura do terminal, que havia ficado fechado por três dias consecutivos. A operadora SAC orientou os passageiros a verificar o status dos voos com as companhias aéreas antes de ir ao terminal e informou que divulgaria novas atualizações conforme a situação evoluísse.

Impacto no tráfego regional

O novo fechamento afetou milhares de viajantes e obrigou as companhias aéreas a desviar voos para outros aeroportos da Sicília. O governo local ampliou a oferta de trens para transportar os passageiros afetados até terminais alternativos em Comiso, Trapani e Palermo, distribuindo a demanda entre os aeroportos disponíveis.

Catânia é o quinto aeroporto mais movimentado da Itália em número de passageiros e sofre interrupções recorrentes causadas pelas cinzas do Etna, o vulcão mais alto e mais ativo da Europa.

Durante períodos anteriores de encerramento, entre 630 e 700 voos foram desviados ou cancelados, e as estimativas de prejuízos ao setor de turismo variam entre 12,8 milhões e 24 milhões de euros. Esta foi uma das paralisações mais graves enfrentadas pelo aeroporto em pelo menos duas décadas.