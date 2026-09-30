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Caos aéreo

Piloto esfaqueia colega em pleno voo e passageiros escapam de uma possível tragédia

Voo comercial ligava Dubai a Tel Aviv.

João V. Valença

30/09/2026 - 17h49
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Um voo comercial da companhia Flydubai, que ligava Dubai a Tel Aviv, viveu momentos de pânico depois que um piloto atacou o colega com uma arma branca dentro do posto de comando. A aeronave, com 174 pessoas a bordo, chegou a despencar mais de cinco mil metros de forma abrupta enquanto a briga acontecia entre os comandantes.

A queda repentina alarmou todos os que estavam na cabine de passageiros, que sentiram a perda de estabilidade e ouviram gritos vindos da parte da frente do avião. Foi nesse instante que um grupo decidiu agir para tentar impedir o que poderia terminar em desastre.

A reação que mudou o desfecho do voo

Passageiros conseguiram forçar a entrada blindada que separa a área de comando do restante da aeronave. Uma vez dentro, dominaram o agressor à força e ajudaram o outro piloto a retomar o controle dos comandos antes que a situação saísse ainda mais do controle.

Com a emergência estabilizada, a tripulação decidiu abandonar o trajeto original e buscar o pouso mais seguro possível. O avião foi desviado e aterrissou de emergência no aeroporto da cidade saudita de Tabuk, encerrando minutos de tensão extrema.

Relatos de quem estava no voo

Conforme relatou um passageiro às autoridades, o piloto agressor parecia disposto a se matar levando os ocupantes do avião junto. Segundo seu depoimento, outros passageiros ajudaram o outro piloto a controlá-lo até que conseguissem aterrizar.

Conforme informou uma tripulante às autoridades, ouviu gritos e viu um homem sacar uma faca ou navalha, imobilizando o piloto contra o chão. A tripulante descreveu muito sangue no local.

Investigação apura motivação do ataque

Todos os ocupantes do voo, entre passageiros e tripulação, foram confirmados sãos e salvos após o pouso emergencial em solo saudita. As autoridades já abriram uma apuração internacional para reconstruir com precisão o que levou o piloto a atacar o próprio colega de comando.

O caso ainda não teve as causas esclarecidas publicamente. Mas o comportamento extremo do agressor, somado ao relato de que a intenção seria fatal, mantém o episódio sob investigação das autoridades responsáveis pelo voo entre Dubai e Tel Aviv.

Clima

Enquanto Brasil se prepara para 6 ondas de calor, Japão enfrenta 35 dias de chuva consecutivos

Recorde sem paralelo nos registros disponíveis.

30/09/2026 16h59

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Foto: Aleksandar Pasaric/Pexels

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Tóquio já soma 35 dias seguidos de chuva, um recorde sem paralelo nos registros disponíveis. Quase o triplo do volume normal de precipitação caiu sobre a capital japonesa. Foram apenas 45,8 horas de sol acumuladas, e em 14 dias o sol não apareceu.

No Brasil, o cenário se inverte: as temperaturas podem ficar pelo menos 5°C acima da média. A origem climática, porém, é a mesma: El Niño. Uma análise do comportamento das temperaturas em anos de El Niño projeta pelo menos 6 ondas de calor entre setembro e dezembro de 2026 no Brasil. 

O Instituto Nacional de Meteorologia já colocou áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul sob aviso vermelho, com termômetros até 5°C acima da média por vários dias seguidos.

Os dois extremos nascem do mesmo fenômeno: as águas do Oceano Pacífico aquecidas de forma anormal, que empurram padrões meteorológicos para limites raramente vistos. De um lado, chuva sem trégua; do outro, calor que se repete em ondas sucessivas.

O que acontece em Tóquio

A sequência de dias chuvosos alterou a rotina de milhões de moradores da capital japonesa. A chuva afeta cultivos, a saúde da população e o transporte urbano.

A estagnação atmosférica prolongada é uma das explicações para o fenômeno, que mantém o céu praticamente fechado há mais de um mês. A combinação de umidade elevada e ausência quase total de luz solar não tem precedentes comparáveis na história recente da cidade.

Efeitos além da capital japonesa

As chuvas intensas registradas durante o verão provocaram inundações em diferentes zonas, e no início de setembro o tufão Dujuan causou inundações e deslizamentos de terra na prefectura vizinha de Chiba, com oito mortes e dezenas de casas destruídas.

Quando o El Niño vira 'Godzilla'

O apelido popular reflete a magnitude do episódio atual, considerado excepcional mesmo diante de anos anteriores marcados por esse padrão climático. Masayuki Kyoda, responsável da Agência Meteorológica do Japão, explicou que as frentes de chuva outonais estão permanecendo mais tempo do que o habitual.

Os efeitos também começam a aparecer nos mercados e na saúde. Os danos aos cultivos das áreas agrícolas próximas a Tóquio encareceram especialmente as verduras de folha. Uma alface chegou a custar 450 ienes, mais do dobro do valor habitual. A combinação de chuva prolongada, baixa pressão atmosférica e elevada umidade pode favorecer sintomas como dores de cabeça ou tonturas.

A Agência Meteorológica do Japão aponta uma mudança de longo prazo: o aquecimento global está alterando o clima do país, inclusive a quantidade de precipitação. Enquanto o El Niño continua ativo no Pacífico e as perturbações continuam a passar pela região, Tóquio espera que volte a ter um dia completamente seco.

Reflexão e Filosofia

O provérbio chinês que faz pensar sobre a vida: "Ter medo do sofrimento já é sofrer"

Medo pode surgir antes de vivenciar uma experiência negativa.

30/09/2026 16h22

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Foto: Priyo Utomo/Pexels

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O medo é um dos sentimentos mais presentes na rotina de qualquer pessoa. Um antigo provérbio chinês, porém, convida a refletir sobre essa sensação, especialmente quando o temor de fracassar, sofrer ou enfrentar uma dificuldade impede alguém de agir: "Ter medo do sofrimento já é sofrer".

A frase sugere que antecipar a dor, o fracasso ou as adversidades pode se tornar uma fonte de preocupação e angústia, mesmo quando aquilo que se teme ainda nem aconteceu.

O que o provérbio quer dizer

O significado está ligado à tendência de imaginar cenários negativos antes de eles ocorrerem. O provérbio não afirma que ter medo diante de uma situação difícil seja algo anormal ou necessariamente ruim. Mas convida a observar o que acontece quando esse temor se torna uma preocupação constante que domina o pensamento.

Quando alguém pensa repetidamente em tudo aquilo que poderia dar errado, pode acabar experimentando angústia por uma situação que ainda não se materializou. O provérbio propõe deslocar o foco para o presente, em vez de sofrer antecipadamente por eventos que talvez nunca cheguem a acontecer.

As lições por trás dessa sabedoria

O provérbio reconhece que o medo pode surgir antes mesmo de alguém vivenciar uma experiência negativa. Às vezes, apenas imaginar que algo pode dar errado é suficiente para desencadear preocupação, insegurança e dúvida.

A mensagem central se divide em pontos essenciais, e não sofrer por antecipação: preocupar-se com um problema antes de ele ocorrer não garante que seja possível evitá-lo. Distinguir possibilidades de certezas: algo pode acontecer sem que necessariamente aconteça. Manter-se no presente: concentrar-se no que ocorre agora ajuda a não ficar preso em cenários futuros imaginários.

Abraçar a incerteza: nem tudo pode ser previsto ou controlado. E muitas situações só podem ser enfrentadas quando de fato chegam. E não deixar que o medo seja o condutor — embora sinalize perigo, o medo pode virar um obstáculo quando paralisa a ação.

Quando alguém antecipa situações negativas o tempo todo, acaba dedicando grande parte do presente a eventos que ainda não ocorreram. O provérbio convida, portanto, a diferenciar o que está acontecendo do que existe apenas como possibilidade. Não se trata de ignorar problemas nem de deixar de se precaver, mas de impedir que o temor pelo futuro consuma todo o agora.

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