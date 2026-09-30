Piloto esfaqueia colega em pleno voo e passageiros escapam de uma possível tragédia

Um voo comercial da companhia Flydubai, que ligava Dubai a Tel Aviv, viveu momentos de pânico depois que um piloto atacou o colega com uma arma branca dentro do posto de comando. A aeronave, com 174 pessoas a bordo, chegou a despencar mais de cinco mil metros de forma abrupta enquanto a briga acontecia entre os comandantes.

A queda repentina alarmou todos os que estavam na cabine de passageiros, que sentiram a perda de estabilidade e ouviram gritos vindos da parte da frente do avião. Foi nesse instante que um grupo decidiu agir para tentar impedir o que poderia terminar em desastre.

A reação que mudou o desfecho do voo

Passageiros conseguiram forçar a entrada blindada que separa a área de comando do restante da aeronave. Uma vez dentro, dominaram o agressor à força e ajudaram o outro piloto a retomar o controle dos comandos antes que a situação saísse ainda mais do controle.

Com a emergência estabilizada, a tripulação decidiu abandonar o trajeto original e buscar o pouso mais seguro possível. O avião foi desviado e aterrissou de emergência no aeroporto da cidade saudita de Tabuk, encerrando minutos de tensão extrema.

Relatos de quem estava no voo

Conforme relatou um passageiro às autoridades, o piloto agressor parecia disposto a se matar levando os ocupantes do avião junto. Segundo seu depoimento, outros passageiros ajudaram o outro piloto a controlá-lo até que conseguissem aterrizar.

Conforme informou uma tripulante às autoridades, ouviu gritos e viu um homem sacar uma faca ou navalha, imobilizando o piloto contra o chão. A tripulante descreveu muito sangue no local.

Investigação apura motivação do ataque

Todos os ocupantes do voo, entre passageiros e tripulação, foram confirmados sãos e salvos após o pouso emergencial em solo saudita. As autoridades já abriram uma apuração internacional para reconstruir com precisão o que levou o piloto a atacar o próprio colega de comando.

O caso ainda não teve as causas esclarecidas publicamente. Mas o comportamento extremo do agressor, somado ao relato de que a intenção seria fatal, mantém o episódio sob investigação das autoridades responsáveis pelo voo entre Dubai e Tel Aviv.