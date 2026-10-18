Animal terrestre de 194 anos pode ajudar a desvendar o segredo do envelhecimento - Universidade de Cambridge

Jonathan, uma tartaruga gigante de Aldabra com 194 anos, é o animal terrestre mais longevo conhecido pela ciência. Em 7 de outubro de 2026, pesquisadores publicaram na revista Science Advances um estudo que analisou seu DNA para explicar essa longevidade.

O animal vive na ilha de Santa Elena, no Atlântico Sul, e se tornou foco de investigação porque seus genes podem revelar mecanismos de proteção contra o envelhecimento. O exemplar apresenta características genéticas únicas ligadas à reparação eficiente do DNA, ao funcionamento robusto das mitocôndrias e à defesa contra a degradação celular.

A comparação com outras quatro tartarugas gigantes de Aldabra mostrou que ele tem 287 genes com variantes exclusivas, nunca documentadas em sua espécie. Esses achados sugerem que múltiplos fatores genéticos atuam em conjunto para manter as células saudáveis por décadas.

Regiões estáveis ligadas à energia celular

Os cientistas identificaram 272 regiões reguladoras cuja organização se mantém particularmente estável neste exemplar. Muitas controlam a produção de energia nas células e o processamento do ácido ribonucleico, processos essenciais ao funcionamento do organismo.

A metilação do DNA — processo que regula quais genes ficam ativos ou inativos — também apresentou padrões distintos que podem contribuir para sua longevidade.

A estabilidade dessa estrutura genética poderia explicar como o animal mantém a integridade celular ao longo de quase dois séculos. Ao contrário de organismos cujas células se degradam rapidamente, este exemplar parece possuir um sistema de proteção molecular que reduz o acúmulo de danos com o tempo. Essa proteção diminui a velocidade de acúmulo dos danos.

Reparação genética e limites do estudo

Os pesquisadores propõem que a longevidade excepcional resulta da combinação de três elementos interligados: reparação eficiente do DNA, atividade mitocondrial adequada e regulação estável de certos genes. Eles reconhecem, porém, que ainda não conseguem estabelecer uma relação causal definitiva. Não sabem ao certo se esses mecanismos causam a longevidade ou apenas a acompanham.

Uma limitação importante do trabalho é que as autoridades de Santa Elena impediram a extração de sangue do animal para proteger sua saúde. Os pesquisadores precisaram usar apenas amostras bucais para a análise, o que restringe a quantidade de informação genética disponível.

Os autores consideram necessários novos estudos para confirmar esses resultados e entender melhor como esses genes funcionam na prática.

O que isso significa para pesquisas futuras sobre envelhecimento

O caso de Jonathan é um laboratório natural para compreender como certos organismos escapam dos processos degenerativos típicos do envelhecimento. Tartarugas gigantes já são conhecidas por sua longevidade extrema, mas este exemplar ainda se destaca dentro da própria espécie.

O caso indica que fatores genéticos específicos, além da biologia geral da espécie, desempenham um papel importante no tempo de vida de um indivíduo.

Os mecanismos identificados no genoma deste exemplar podem orientar futuras pesquisas sobre o retardo do envelhecimento em outros animais, incluindo seres humanos. Embora os genes funcionem de forma diferente entre as espécies, entender como a reparação do DNA e a função mitocondrial se otimizam em organismos longevos pode orientar intervenções terapêuticas.

O desafio agora é replicar e validar esses achados por meio de novas investigações que ampliem o conhecimento sobre esses mecanismos.