O erro comum na hora de passar café em casa que está tirando o gosto da sua bebida - Foto: Nanda Mends/Pexels

Quando o café sai amargo, sem corpo ou com gosto estranho, a culpa nem sempre está nos grãos ou na máquina. Muitas vezes, o responsável é um ingrediente que passa despercebido: a água. Especialistas em café alertam que a composição da água influencia diretamente o resultado final da bebida, já que ela representa a maior parte do café pronto.

A qualidade da água altera a forma como os compostos do café são extraídos e afeta seus aromas e sabores. Por isso, prestar atenção a esse detalhe invisível pode fazer diferença, mesmo com grãos de excelente qualidade.

Como a água prejudica o resultado do café

A água da torneira não oferece as características ideais para preparar café de qualidade. Sua composição muda conforme a região e pode conter variações importantes de minerais e outras substâncias dissolvidas. A Specialty Coffee Association explica que esses componentes afetam a capacidade da água de extrair os sabores presentes no café.

Minerais como cálcio, magnésio, sódio, potássio e bicarbonatos modificam o resultado final da bebida. Quando a água é muito dura ou alcalina, o café perde o equilíbrio e alguns sabores ficam menos perceptíveis. Outro problema comum é o cloro usado para desinfectar a água da rede pública: em níveis altos, ele deixa notas desagradáveis na xícara.

Se a água da torneira tem gosto intenso, cheiro de cloro ou dureza elevada, vale procurar alternativas para melhorá-la.

Filtração: o caminho para o café melhor

Filtrar a água pode reduzir as substâncias que prejudicam o aroma e o sabor. Muitas cafeterias de especialidade usam sistemas de filtragem para controlar a composição da água e manter resultados consistentes. Um dos métodos mais comuns é a filtração com carvão ativado, que reduz o cloro e outros compostos responsáveis por odores e sabores ruins.

Em regiões onde a água é muito dura, é possível usar sistemas mais complexos, como a osmose reversa, para controlar o conteúdo mineral. Em casa, nem sempre é preciso instalar equipamento profissional: uma jarra filtrante ou um filtro simples pode funcionar se a água da torneira prejudica o sabor do café.

Mas o resultado depende do tipo de filtro e de como é a composição da água: nem todo sistema elimina as mesmas substâncias.

O perigo da água "pura" demais

Um engano frequente é achar que quanto mais pura a água, melhor fica o café — filtrar não significa tirar todos os minerais. Na verdade, uma quantidade certa de minerais é essencial para extrair bem o café. Cálcio e magnésio, por exemplo, participam da interação entre a água e os compostos da bebida.

Se a água tem poucos minerais, a extração fica comprometida e o café perde parte do seu equilíbrio. Especialistas recomendam não usar água completamente desmineralizada, mas encontrar uma composição apropriada para a bebida que se quer preparar.

Se comprar água mineral do supermercado, qual devo escolher?

Na hora de comprar água mineral, é preciso checar duas informações na embalagem: o pH e a densidade dos minerais. O pH ideal fica entre 5,0 e 6,5 — essa informação está no rótulo, e evite águas leves demais.

As águas "levíssimas" têm tão poucos minerais que não conseguem extrair adequadamente os sabores do café, tornando a bebida fraca e sem corpo. Por outro lado, águas com teor mineral muito alto podem deixar o café amargo ou com gosto metálico. O melhor é procurar uma água com concentração equilibrada de minerais — nem super pura, nem muito pesada.