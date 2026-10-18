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Dica caseira

O erro comum na hora de passar café em casa que está tirando o gosto da sua bebida

A qualidade da água altera a forma como os compostos do café são extraídos.

João V. Valença

18/10/2026 - 07h34
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Quando o café sai amargo, sem corpo ou com gosto estranho, a culpa nem sempre está nos grãos ou na máquina. Muitas vezes, o responsável é um ingrediente que passa despercebido: a água. Especialistas em café alertam que a composição da água influencia diretamente o resultado final da bebida, já que ela representa a maior parte do café pronto.

A qualidade da água altera a forma como os compostos do café são extraídos e afeta seus aromas e sabores. Por isso, prestar atenção a esse detalhe invisível pode fazer diferença, mesmo com grãos de excelente qualidade.

Como a água prejudica o resultado do café

A água da torneira não oferece as características ideais para preparar café de qualidade. Sua composição muda conforme a região e pode conter variações importantes de minerais e outras substâncias dissolvidas. A Specialty Coffee Association explica que esses componentes afetam a capacidade da água de extrair os sabores presentes no café.

Minerais como cálcio, magnésio, sódio, potássio e bicarbonatos modificam o resultado final da bebida. Quando a água é muito dura ou alcalina, o café perde o equilíbrio e alguns sabores ficam menos perceptíveis. Outro problema comum é o cloro usado para desinfectar a água da rede pública: em níveis altos, ele deixa notas desagradáveis na xícara.

Se a água da torneira tem gosto intenso, cheiro de cloro ou dureza elevada, vale procurar alternativas para melhorá-la.

Filtração: o caminho para o café melhor

Filtrar a água pode reduzir as substâncias que prejudicam o aroma e o sabor. Muitas cafeterias de especialidade usam sistemas de filtragem para controlar a composição da água e manter resultados consistentes. Um dos métodos mais comuns é a filtração com carvão ativado, que reduz o cloro e outros compostos responsáveis por odores e sabores ruins.

Em regiões onde a água é muito dura, é possível usar sistemas mais complexos, como a osmose reversa, para controlar o conteúdo mineral. Em casa, nem sempre é preciso instalar equipamento profissional: uma jarra filtrante ou um filtro simples pode funcionar se a água da torneira prejudica o sabor do café.

Mas o resultado depende do tipo de filtro e de como é a composição da água: nem todo sistema elimina as mesmas substâncias.

O perigo da água "pura" demais

Um engano frequente é achar que quanto mais pura a água, melhor fica o café — filtrar não significa tirar todos os minerais. Na verdade, uma quantidade certa de minerais é essencial para extrair bem o café. Cálcio e magnésio, por exemplo, participam da interação entre a água e os compostos da bebida.

Se a água tem poucos minerais, a extração fica comprometida e o café perde parte do seu equilíbrio. Especialistas recomendam não usar água completamente desmineralizada, mas encontrar uma composição apropriada para a bebida que se quer preparar.

Se comprar água mineral do supermercado, qual devo escolher?

Na hora de comprar água mineral, é preciso checar duas informações na embalagem: o pH e a densidade dos minerais. O pH ideal fica entre 5,0 e 6,5 — essa informação está no rótulo, e evite águas leves demais.

As águas "levíssimas" têm tão poucos minerais que não conseguem extrair adequadamente os sabores do café, tornando a bebida fraca e sem corpo. Por outro lado, águas com teor mineral muito alto podem deixar o café amargo ou com gosto metálico. O melhor é procurar uma água com concentração equilibrada de minerais — nem super pura, nem muito pesada.

Ciência

Onda de 17,6 metros no Pacífico surpreende cientistas ao atingir quase o triplo do previsto

Superou drasticamente as expectativas de tamanho.

18/10/2026 13h00

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Foto: lucas andreatta/Pexels

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Cientistas registraram um fenômeno raro no oceano Pacífico: uma onda de 17,6 metros próximo a Ucluelet, na costa canadense, que superou drasticamente as expectativas de tamanho. O que tornou o evento extraordinário não foi apenas a altura absoluta, mas a proporção descomunal em relação às condições do mar naquele momento.

A onda foi captada em 17 de novembro de 2020 por uma boia de monitoramento da MarineLabs posicionada perto da ilha de Vancouver. Pesquisadores da Universidade de Victoria analisaram os dados e publicaram suas conclusões na revista Scientific Reports, trazendo novas evidências sobre a riqueza dos fenômenos oceânicos extremos.

Por que essa onda foi tão excepcional

A altura significativa — conceito-chave para entender a comparação — é medida pela média do terço das ondas mais altas de um período. Naquele novembro, essa referência ficou em torno de seis metros. A onda observada, com seus 17,6 metros, ultrapassou essa medida em quase três vezes, criando uma desproporcionalidade que raramente ocorre na natureza.

Para visualizar o tamanho: a distância vertical entre o vale e o pico daquela onda equivaleria a um prédio de cinco ou seis andares. Essa escala gigantesca em contraste com o padrão do mar local deixou os pesquisadores intrigados sobre quais mecanismos oceanográficos teriam gerado tamanha anomalia.

O histórico das ondas anômalas

Fenômenos extremos desse tipo recebem o nome de ondas anômalas. Um exemplo célebre ocorreu em 1995, quando a onda Draupner atingiu 25,6 metros próximo à Noruega — altura ainda maior que a do Canadá. Contudo, a Draupner media pouco mais que o dobro da altura significativa naquele instante, diferença proporcional menor que a observada em 2020.

A ocorrência canadense, portanto, representa um caso extremo até entre os extremos, demonstrando que o oceano ainda guarda surpresas capazes de desafiar os padrões estatísticos estabelecidos.

Novos modelos para prever riscos

Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida lideraram uma análise publicada em fevereiro de 2026 na revista Ocean Science, comparando registros reais de boias com simulações computacionais. O trabalho revelou que os modelos matemáticos tendiam a suavizar oscilações presentes nos dados observados, tornando-se incapazes de capturar adequadamente eventos extremos.

A pesquisa identificou um sinal de alerta: momentos antes de muitas ondas anômalas surgirem. Ocorre uma queda abrupta na razão entre os picos e os vales das ondas, seguida por uma elevação súbita. Reconhecer esse padrão ao longo do tempo pode alertar sobre condições favoráveis ao surgimento de fenômenos perigosos.

Melhorar os modelos com esses detalhes mais refinados torna possível avaliar melhor o risco que ondas extremas representam para embarcações e estruturas offshore.

Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

18/10/2026 12h27

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Imagem: Wikimedia Commons

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O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

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