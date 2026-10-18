Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

História

IAs tentam decifrar o Manuscrito Voynich, livro misterioso do século 15

A dúvida permanece a mesma de décadas atrás.

João V. Valença

18/10/2026 - 08h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Há mais de um século, desde que o livreiro Wilfrid Voynich o adquiriu em 1912, um manuscrito resiste a todas as tentativas de leitura. Testes de radiocarbono apontam que o material foi produzido entre os anos de 1.404 e 1.438, período ao qual pertence um alfabeto sem equivalente em nenhum idioma já catalogado.

O acervo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, abriga as 240 páginas do documento na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos. Entre os símbolos indecifráveis, aparecem desenhos de espécies vegetais sem correspondência na natureza, além de mapas do céu e representações de pessoas distribuídas pelo volume.

A dúvida permanece a mesma de décadas atrás: trata-se de um código complexo, de uma língua extinta sem registro em outro lugar, ou de uma invenção elaborada da época do Renascimento.

O que a inteligência artificial consegue medir

Como os métodos tradicionais não deram resultado, a aposta passou a ser em algoritmos capazes de mapear padrões invisíveis a olho nu. A tecnologia entra justamente onde a leitura humana trava: na contagem estatística de símbolos e no cálculo da entropia da escrita.

Professor de Engenharia de Software do Centro Universitário Uniceplac, Romes Heriberto compara essa ferramenta a uma lupa estatística usada para buscar regularidades no texto do códice, em entrevista ao Metrópoles. Segundo ele, o papel do computador é apontar onde existe organização, não traduzir palavra por palavra.

Padrões que imitam uma língua real

Nenhum trecho do Voynich parece resultado de letras jogadas ao acaso, de acordo com as análises computacionais já feitas. A forma como os termos se repetem segue a Lei de Zipf. Regra estatística que também aparece em idiomas falados por humanos, com poucas palavras muito frequentes e um grande número de termos raros.

Seções inteiras do manuscrito concentram vocabulário próprio conforme o assunto tratado, como botânica ou astronomia. Para o especialista em inteligência artificial Leo Soares, esse tipo de organização prova a existência de uma estrutura por trás do texto. Mas isso está longe de significar que o conteúdo foi finalmente traduzido.

A barreira que nenhum algoritmo resolve sozinho

Falta ao Voynich algo que outros enigmas históricos tiveram: um ponto de comparação direto entre duas línguas, como aconteceu com os hieróglifos egípcios graças à Pedra de Roseta. Esse tipo de referência cruzada costuma ser o que destrava a tradução de escritas desconhecidas.

Heriberto explica que decifrar qualquer texto normalmente exige algum apoio externo, recurso que o manuscrito simplesmente não oferece.

Soares reforça que a pouca informação disponível sobre idiomas antigos já extintos limita a confiabilidade dos testes computacionais. E os dois concordam que, sem uma chave vinda de fora, a inteligência artificial corre o risco de apontar uma solução que parece certa, mas não passa de coincidência estatística.

O que pode vir pela frente

Em 2025, uma descoberta do pesquisador Michael Greshko trouxe novo fôlego às investigações: o código Naibbe, técnica manual de cifragem do século 15 que combinava dados e cartas, consegue reproduzir em italiano e latim as mesmas propriedades estatísticas identificadas no texto do Voynich.

Romes Heriberto disse ao Metrópoles que o avanço depende de mais poder computacional e de novas evidências históricas que venham de arquivos, não apenas de algoritmos. Leo Soares reforça que a tecnologia amplia as oportunidades de análise, embora isso não signifique uma decifração garantida nem confirme se o manuscrito é uma mensagem cifrada, uma língua desconhecida, uma escrita artificial ou uma farsa.

Até que uma dessas duas frentes avance de verdade, o Voynich continua sendo o maior teste de limites da criptografia e da análise linguística moderna.

Ciência

Onda de 17,6 metros no Pacífico surpreende cientistas ao atingir quase o triplo do previsto

Superou drasticamente as expectativas de tamanho.

18/10/2026 13h00

Compartilhar

Foto: lucas andreatta/Pexels

Continue Lendo...

Cientistas registraram um fenômeno raro no oceano Pacífico: uma onda de 17,6 metros próximo a Ucluelet, na costa canadense, que superou drasticamente as expectativas de tamanho. O que tornou o evento extraordinário não foi apenas a altura absoluta, mas a proporção descomunal em relação às condições do mar naquele momento.

A onda foi captada em 17 de novembro de 2020 por uma boia de monitoramento da MarineLabs posicionada perto da ilha de Vancouver. Pesquisadores da Universidade de Victoria analisaram os dados e publicaram suas conclusões na revista Scientific Reports, trazendo novas evidências sobre a riqueza dos fenômenos oceânicos extremos.

Por que essa onda foi tão excepcional

A altura significativa — conceito-chave para entender a comparação — é medida pela média do terço das ondas mais altas de um período. Naquele novembro, essa referência ficou em torno de seis metros. A onda observada, com seus 17,6 metros, ultrapassou essa medida em quase três vezes, criando uma desproporcionalidade que raramente ocorre na natureza.

Para visualizar o tamanho: a distância vertical entre o vale e o pico daquela onda equivaleria a um prédio de cinco ou seis andares. Essa escala gigantesca em contraste com o padrão do mar local deixou os pesquisadores intrigados sobre quais mecanismos oceanográficos teriam gerado tamanha anomalia.

O histórico das ondas anômalas

Fenômenos extremos desse tipo recebem o nome de ondas anômalas. Um exemplo célebre ocorreu em 1995, quando a onda Draupner atingiu 25,6 metros próximo à Noruega — altura ainda maior que a do Canadá. Contudo, a Draupner media pouco mais que o dobro da altura significativa naquele instante, diferença proporcional menor que a observada em 2020.

A ocorrência canadense, portanto, representa um caso extremo até entre os extremos, demonstrando que o oceano ainda guarda surpresas capazes de desafiar os padrões estatísticos estabelecidos.

Novos modelos para prever riscos

Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida lideraram uma análise publicada em fevereiro de 2026 na revista Ocean Science, comparando registros reais de boias com simulações computacionais. O trabalho revelou que os modelos matemáticos tendiam a suavizar oscilações presentes nos dados observados, tornando-se incapazes de capturar adequadamente eventos extremos.

A pesquisa identificou um sinal de alerta: momentos antes de muitas ondas anômalas surgirem. Ocorre uma queda abrupta na razão entre os picos e os vales das ondas, seguida por uma elevação súbita. Reconhecer esse padrão ao longo do tempo pode alertar sobre condições favoráveis ao surgimento de fenômenos perigosos.

Melhorar os modelos com esses detalhes mais refinados torna possível avaliar melhor o risco que ondas extremas representam para embarcações e estruturas offshore.

Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

18/10/2026 12h27

Compartilhar

Imagem: Wikimedia Commons

Continue Lendo...

O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

MPMS abre inquérito civil para investigar IPTU de Adriane Lopes
IMPOSTO

/ 1 dia

MPMS abre inquérito civil para investigar IPTU de Adriane Lopes

2

Kafka deixou uma reflexão sobre a rotina: "Quem vê beleza no cotidiano não deixa a alma envelhecer"
Reflexão

/ 1 dia

Kafka deixou uma reflexão sobre a rotina: "Quem vê beleza no cotidiano não deixa a alma envelhecer"

3

Após cheia fora de época, Rio Miranda enfrenta decoada e registra peixes mortos
MEIO AMBIENTE

/ 1 dia

Após cheia fora de época, Rio Miranda enfrenta decoada e registra peixes mortos

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3806, sexta-feira (16/10): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3806, sexta-feira (16/10): veja o rateio

5

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio
poder

/ 21 horas

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário