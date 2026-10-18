Antártida procura funcionários para contar pinguins e oferece salário de 2.500 euros por 6 meses

A UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), uma fundação britânica, busca voluntários para passar seis meses na Antártida e oferece salário mensal entre 1.700 e 2.500 euros. Todos os anos, a organização recruta uma pequena equipe para trabalhar em meio a gelo e pinguins, com funções de atendimento ao público, conservação histórica e monitoramento da fauna local.

Além do salário, a UKAHT cobre alojamento, alimentação e o equipamento necessário para enfrentar as condições climáticas antárticas. Os selecionados, porém, precisam se adaptar à vida em um local com serviços limitados, temperaturas abaixo de zero e uma rotina de esforço físico constante.

Onde fica a base antártica

O destino é a ilha Goudier, no arquipélago Palmer, na Antártida. Ali funciona Port Lockroy, antiga base militar britânica construída em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial como parte da Operação Tabarín. Abandonada desde 1962, foi restaurada décadas depois e hoje é protegida como Sítio e Monumento Histórico.

O local funciona como pequeno museu, loja de lembranças e oficina postal conhecida como Penguin Post Office. Entre novembro e março, a base recebe milhares de visitantes que chegam em cruzeiros de expedição, e os funcionários cuidam da manutenção e da operação do lugar.

Quais são as funções a cumprir

O trabalho envolve atender turistas, fornecer informações sobre a história da base, organizar e vender produtos na loja de recordações e processar cartas e postais na oficina postal antártica. A equipe também colabora no monitoramento ambiental, participa de censos da colônia de pinguins que habita a ilha e realiza a limpeza, a manutenção e o acondicionamento das instalações.

Durante cada temporada, o time processa mais de 80.000 postais enviados de um dos locais mais remotos do planeta. Uma responsabilidade central é acompanhar a colônia de pinguins-papuá que vive em Goudier, registrando atividade reprodutiva das aves e estudando a evolução da população num ambiente que também recebe visitantes.

Como funciona o monitoramento de pinguins

Nas primeiras semanas, os funcionários limitam seus percursos a áreas determinadas para reduzir incômodos aos animais. Quando a maioria dos ninhos já tem ovos, a equipe faz uma contagem geral da colônia. Depois, observa novamente os pinguins para registrar a quantidade de filhotes e acompanhar seu desenvolvimento.

Esse acompanhamento integra pesquisas conduzidas na região há décadas, e o trabalho permite compreender como a colônia evolui em uma área que também recebe milhares de turistas por temporada.

Remuneração e benefícios

O salário mensal varia entre 1.700 e 2.500 euros, e a UKAHT cobre hospedagem, alimentação e equipamento polar completo durante a permanência de aproximadamente cinco meses. A água potável precisa ser transportada em recipientes pelas embarcações que chegam à ilha, e o consumo é administrado cuidadosamente.

As duchas costumam ocorrer apenas uma vez por semana e podem ficar ainda mais espaçadas quando o clima impede a chegada de barcos.