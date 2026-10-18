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Reflexão

Carl Jung: "A solidão é não conseguir expressar o que realmente importa para nós"

Percepção ganha relevância cada vez maior diante do ritmo de vida contemporâneo.

João V. Valença

18/10/2026 - 08h39
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A solidão não é a ausência de pessoas ao redor, mas a incapacidade de expressar aquilo que realmente nos importa. O psiquiatra Carl Jung, pioneiro da psicologia analítica, destacou essa percepção, que ganha relevância cada vez maior diante do ritmo de vida contemporâneo e da forma como nos relacionamos hoje.

Jung deslocava o problema do isolamento da simples falta de companhia para algo mais profundo: a impossibilidade de partilhar com autenticidade nossos sentimentos e pensamentos. Estar rodeado de gente não garante bem-estar nem conexão afetiva verdadeira quando as conversas permanecem superficiais e evitam temas que exigem vulnerabilidade.

O paradoxo de estar só no meio da multidão

Sentir-se solitário em uma reunião social ou cercado por outras pessoas é cada vez mais comum. Isso ocorre porque as interações cotidianas frequentemente se limitam à cortesia superficial e a temas seguros, sem tocar a essência do que realmente sentimos.

Quando o medo do ridículo, a vergonha ou a desconfiança abafam o que nos preocupa, construímos uma barreira invisível que nos confina à própria mente. Segundo Jung, a saúde psíquica exige integração entre o mundo interno e o externo, por meio de uma comunicação que permita expressar aquilo que outros poderiam considerar incômodo ou inaceitável.

O peso do não dito na era da hiperconexão

A tecnologia, paradoxalmente, intensifica esse problema: plataformas digitais e aplicativos de mensagens multiplicam as trocas de textos, mas desestimulam a expressão da intimidade. Com isso, interações rápidas e respostas funcionais substituem a escuta atenta e o acolhimento sem julgamentos e geram uma solidão velada que desgasta a saúde mental.

Superar esse isolamento não significa apenas adicionar mais pessoas à rotina, mas ter coragem de expressar a própria autenticidade diante de quem sabe ouvir. O primeiro passo prático é identificar quais aspectos da personalidade e quais emoções não encontram espaço para se manifestar.

Reconhecer essas zonas silenciadas permite escolher melhor a quem confiar, cultivar vínculos genuínos e buscar ativamente ambientes onde a vulnerabilidade seja recebida como qualidade humana legítima.

O legado de Jung sobre comunicação honesta

Carl Gustav Jung nasceu em 1875 e contribuiu de forma decisiva para a psicologia analítica. Desenvolveu conceitos fundamentais como o inconsciente coletivo, os arquétipos e a tipologia de introversão e extraversão. Em sua tese de doutorado, investigou fenômenos considerados ocultos e ampliou as fronteiras do conhecimento psicológico.

Jung faleceu aos 85 anos, em 6 de junho de 1961, após se distanciar de Sigmund Freud. Sua obra defende que o isolamento verdadeiro se rompe com uma comunicação honesta. Sem máscaras, e mostra que a verdadeira companhia reside na qualidade do encontro e na coragem de dizer aquilo que nos constitui como seres humanos.

Como a autenticidade quebra a barreira invisível da solidão

A solidão emocional funciona como um ciclo: quando guardamos pensamentos e sentimentos por medo de rejeição, criamos uma barreira invisível entre nós e os outros. Essa barreira não é física, mas psicológica, e quanto mais ocultamos o que pensamos, mais nos isolamos mentalmente, mesmo cercados de pessoas.

Jung observou que o medo do julgamento alheio nos força a usar "filtros" nas relações e a compartilhar apenas o que é seguro e superficial.

O inverso também é verdadeiro: quando removemos esses filtros e expressamos o que realmente nos importa diante de quem sabe escutar, a barreira se dissolve. A autenticidade cria uma ponte de comunicação genuína que torna possível sentir-se acompanhado mesmo em momentos de vulnerabilidade.

Não é a presença de pessoas que cura a solidão, mas a possibilidade real de ser ouvido e aceito pelo que se é de verdade.

O que muda quando alguém começa a se expressar com honestidade

Reconhecer que a solidão não decorre da falta de gente, mas da dificuldade de expressar o que se sente, muda a forma de agir nas relações. Adicionar mais compromissos sociais à agenda não resolve o problema e pode até piorá-lo se essas interações continuarem superficiais.

O desafio prático passa a ser identificar quais emoções e pensamentos são escondidos e encontrar pessoas seguras para compartilhá-los.

Na prática, isso implica ser mais seletivo com quem recebe informações importantes e investir em relacionamentos onde a vulnerabilidade é recebida como qualidade humana legítima, não como fraqueza. Também significa reconhecer que melhorar a saúde psíquica depende menos de estar acompanhado e mais de criar espaços reais onde aquilo que somos possa existir sem máscaras.

Ciência

Onda de 17,6 metros no Pacífico surpreende cientistas ao atingir quase o triplo do previsto

Superou drasticamente as expectativas de tamanho.

18/10/2026 13h00

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Foto: lucas andreatta/Pexels

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Cientistas registraram um fenômeno raro no oceano Pacífico: uma onda de 17,6 metros próximo a Ucluelet, na costa canadense, que superou drasticamente as expectativas de tamanho. O que tornou o evento extraordinário não foi apenas a altura absoluta, mas a proporção descomunal em relação às condições do mar naquele momento.

A onda foi captada em 17 de novembro de 2020 por uma boia de monitoramento da MarineLabs posicionada perto da ilha de Vancouver. Pesquisadores da Universidade de Victoria analisaram os dados e publicaram suas conclusões na revista Scientific Reports, trazendo novas evidências sobre a riqueza dos fenômenos oceânicos extremos.

Por que essa onda foi tão excepcional

A altura significativa — conceito-chave para entender a comparação — é medida pela média do terço das ondas mais altas de um período. Naquele novembro, essa referência ficou em torno de seis metros. A onda observada, com seus 17,6 metros, ultrapassou essa medida em quase três vezes, criando uma desproporcionalidade que raramente ocorre na natureza.

Para visualizar o tamanho: a distância vertical entre o vale e o pico daquela onda equivaleria a um prédio de cinco ou seis andares. Essa escala gigantesca em contraste com o padrão do mar local deixou os pesquisadores intrigados sobre quais mecanismos oceanográficos teriam gerado tamanha anomalia.

O histórico das ondas anômalas

Fenômenos extremos desse tipo recebem o nome de ondas anômalas. Um exemplo célebre ocorreu em 1995, quando a onda Draupner atingiu 25,6 metros próximo à Noruega — altura ainda maior que a do Canadá. Contudo, a Draupner media pouco mais que o dobro da altura significativa naquele instante, diferença proporcional menor que a observada em 2020.

A ocorrência canadense, portanto, representa um caso extremo até entre os extremos, demonstrando que o oceano ainda guarda surpresas capazes de desafiar os padrões estatísticos estabelecidos.

Novos modelos para prever riscos

Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida lideraram uma análise publicada em fevereiro de 2026 na revista Ocean Science, comparando registros reais de boias com simulações computacionais. O trabalho revelou que os modelos matemáticos tendiam a suavizar oscilações presentes nos dados observados, tornando-se incapazes de capturar adequadamente eventos extremos.

A pesquisa identificou um sinal de alerta: momentos antes de muitas ondas anômalas surgirem. Ocorre uma queda abrupta na razão entre os picos e os vales das ondas, seguida por uma elevação súbita. Reconhecer esse padrão ao longo do tempo pode alertar sobre condições favoráveis ao surgimento de fenômenos perigosos.

Melhorar os modelos com esses detalhes mais refinados torna possível avaliar melhor o risco que ondas extremas representam para embarcações e estruturas offshore.

Palavras de um gênio

Pablo Neruda, Nobel de Literatura: "A ausência tem um peso que nem mesmo mil cartas podem aliviar"

Essa verdade inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história

18/10/2026 12h27

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Imagem: Wikimedia Commons

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O amor inspira a humanidade há séculos na busca de seus propósitos mais profundos. Trata-se de uma emoção que cativa e estimula todos os que a vivem intensamente, seja de forma romântica, amistosa ou sentimental. Para que prospere de verdade, porém, o sentimento não pode existir sozinho. Compreensão, assertividade e empatia são valores inegociáveis em qualquer vínculo amoroso.

Mesmo quando todos esses elementos estão presentes, a relação pode não se sustentar solidamente no tempo. Uma relação pode não se sustentar solidamente ao longo do tempo se faltar algo essencial: o contato próximo e físico que o amor exige para se desenvolver plenamente.

O peso da ausência

Essa verdade universal inspirou inúmeros artistas e pensadores ao longo da história. O poeta Pablo Neruda, laureado com o Nobel de Literatura, deixou registrado em um de seus reputados versos que a ausência tem um peso que nem mil cartas podem aliviar, revelando uma intuição profunda sobre a natureza do afeto humano.

O carinho físico e a presença são fundamentais para que qualquer relacionamento evolua rumo a um projeto compartilhado. A convivência e a segurança emocional que ela proporciona são pilares sobre os quais o sentimento floresce e se solidifica no tempo.

Presença nos tempos de distância

As palavras de Neruda adquirem significado renovado na era das redes sociais, quando pessoas separadas por milhares de quilômetros podem interagir instantaneamente. Embora a comunicação digital funcione como recurso temporário valioso, ela não substitui a presença compartilhada no mesmo espaço físico. A demonstração de afeto, aquela que se recebe e se oferece pessoalmente, permanece irreplicável pela tecnologia.

O que o poeta compreendeu é que nenhuma quantidade de palavras-escritas, digitadas ou digitadas-consegue suprir a necessidade humana de proximidade. A distância, por mais bem tolerada que seja, deixa um vazio que transcende a comunicação. Reconhecer essa limitação é reconhecer uma verdade fundamental sobre como nos conectamos enquanto seres humanos.

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