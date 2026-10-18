Carl Jung: "A solidão é não conseguir expressar o que realmente importa para nós" - Foto: Reprodução

A solidão não é a ausência de pessoas ao redor, mas a incapacidade de expressar aquilo que realmente nos importa. O psiquiatra Carl Jung, pioneiro da psicologia analítica, destacou essa percepção, que ganha relevância cada vez maior diante do ritmo de vida contemporâneo e da forma como nos relacionamos hoje.

Jung deslocava o problema do isolamento da simples falta de companhia para algo mais profundo: a impossibilidade de partilhar com autenticidade nossos sentimentos e pensamentos. Estar rodeado de gente não garante bem-estar nem conexão afetiva verdadeira quando as conversas permanecem superficiais e evitam temas que exigem vulnerabilidade.

O paradoxo de estar só no meio da multidão

Sentir-se solitário em uma reunião social ou cercado por outras pessoas é cada vez mais comum. Isso ocorre porque as interações cotidianas frequentemente se limitam à cortesia superficial e a temas seguros, sem tocar a essência do que realmente sentimos.

Quando o medo do ridículo, a vergonha ou a desconfiança abafam o que nos preocupa, construímos uma barreira invisível que nos confina à própria mente. Segundo Jung, a saúde psíquica exige integração entre o mundo interno e o externo, por meio de uma comunicação que permita expressar aquilo que outros poderiam considerar incômodo ou inaceitável.

O peso do não dito na era da hiperconexão

A tecnologia, paradoxalmente, intensifica esse problema: plataformas digitais e aplicativos de mensagens multiplicam as trocas de textos, mas desestimulam a expressão da intimidade. Com isso, interações rápidas e respostas funcionais substituem a escuta atenta e o acolhimento sem julgamentos e geram uma solidão velada que desgasta a saúde mental.

Superar esse isolamento não significa apenas adicionar mais pessoas à rotina, mas ter coragem de expressar a própria autenticidade diante de quem sabe ouvir. O primeiro passo prático é identificar quais aspectos da personalidade e quais emoções não encontram espaço para se manifestar.

Reconhecer essas zonas silenciadas permite escolher melhor a quem confiar, cultivar vínculos genuínos e buscar ativamente ambientes onde a vulnerabilidade seja recebida como qualidade humana legítima.

O legado de Jung sobre comunicação honesta

Carl Gustav Jung nasceu em 1875 e contribuiu de forma decisiva para a psicologia analítica. Desenvolveu conceitos fundamentais como o inconsciente coletivo, os arquétipos e a tipologia de introversão e extraversão. Em sua tese de doutorado, investigou fenômenos considerados ocultos e ampliou as fronteiras do conhecimento psicológico.

Jung faleceu aos 85 anos, em 6 de junho de 1961, após se distanciar de Sigmund Freud. Sua obra defende que o isolamento verdadeiro se rompe com uma comunicação honesta. Sem máscaras, e mostra que a verdadeira companhia reside na qualidade do encontro e na coragem de dizer aquilo que nos constitui como seres humanos.

Como a autenticidade quebra a barreira invisível da solidão

A solidão emocional funciona como um ciclo: quando guardamos pensamentos e sentimentos por medo de rejeição, criamos uma barreira invisível entre nós e os outros. Essa barreira não é física, mas psicológica, e quanto mais ocultamos o que pensamos, mais nos isolamos mentalmente, mesmo cercados de pessoas.

Jung observou que o medo do julgamento alheio nos força a usar "filtros" nas relações e a compartilhar apenas o que é seguro e superficial.

O inverso também é verdadeiro: quando removemos esses filtros e expressamos o que realmente nos importa diante de quem sabe escutar, a barreira se dissolve. A autenticidade cria uma ponte de comunicação genuína que torna possível sentir-se acompanhado mesmo em momentos de vulnerabilidade.

Não é a presença de pessoas que cura a solidão, mas a possibilidade real de ser ouvido e aceito pelo que se é de verdade.

O que muda quando alguém começa a se expressar com honestidade

Reconhecer que a solidão não decorre da falta de gente, mas da dificuldade de expressar o que se sente, muda a forma de agir nas relações. Adicionar mais compromissos sociais à agenda não resolve o problema e pode até piorá-lo se essas interações continuarem superficiais.

O desafio prático passa a ser identificar quais emoções e pensamentos são escondidos e encontrar pessoas seguras para compartilhá-los.

Na prática, isso implica ser mais seletivo com quem recebe informações importantes e investir em relacionamentos onde a vulnerabilidade é recebida como qualidade humana legítima, não como fraqueza. Também significa reconhecer que melhorar a saúde psíquica depende menos de estar acompanhado e mais de criar espaços reais onde aquilo que somos possa existir sem máscaras.