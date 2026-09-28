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Mistério

O misterioso desenho gigante de pedras encontrado no coração dos Andes

Descoberta aconteceu a mais de 3.000 metros de altitude

Henrique Cesaretti

28/09/2026 - 10h20
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Um desenho geométrico monumental feito com pedras intriga arqueólogos na Cordilheira dos Andes, na Argentina. Descoberta a mais de 3.000 metros de altitude, a estrutura apresenta valas e corredores que formam círculos e retângulos visíveis com nitidez em imagens de satélite.

O andinista Carlos Gobbi identificou o geoglifo no ano passado e chegou ao local, de difícil acesso, após várias tentativas no início do ano. Localizado na zona da cordilheira do Tigre, em Mendoza, o geoglifo será investigado por arqueólogos argentinos e espanhóis nos próximos meses.

Um achado que desafia a explicação

Pesquisadores acreditam que o local funcionou como um centro cerimonial de períodos antigos — possivelmente do Império Inca ou anterior. Na arqueologia, um centro cerimonial é um local sagrado onde ocorrem rituais, festividades religiosas e celebrações comunitárias. O desenho visto do céu parece ter relação com a arte rupestre dos Andes, embora nenhuma figura específica tenha sido confirmada até agora.

A estrutura tem grandes dimensões e desenho complexo, com valas e corredores organizados em círculos e retângulos. Pedras acumuladas sobre solos avermelhados formam muros que delimitam salas circulares. Um canal escavado e revestido com rochas desemboca em uma cavidade empedrada.

A descoberta é rara na região de Mendoza: não há antecedentes de arquiteturas que formem esse tipo de figura no centro-oeste argentino. Isso faz do local um dos geoglifos mais meridionais do Tahuantinsuyo, o império inca. Os pesquisadores associam o achado a uma possível conexão com o Tambo de Ranchillos, no Vale de Uspallata.

Investigação científica com tecnologia de ponta

Os pesquisadores Cristina Prieto-Olavarría, diretora da iniciativa ArqueoAndes, e Horacio Chiavazza, codiretor, coordenam a pesquisa, que tem apoio de universidades argentinas e da Universidade de Jaén. A primeira campanha vai analisar a função da estrutura, seu desenvolvimento ao longo do tempo e sua arquitetura em detalhes.

O trabalho incluirá amostragens de sedimentos, escavações para coletar materiais e análise de eventos paleoambientais e climáticos, além das ocupações humanas. Todo o mapeamento será feito com GPS de precisão, drones de alta resolução e imagens de satélite. As Linhas de Nazca foram feitas por valas, enquanto este geoglifo foi construído pela acumulação de pedras.

Essa técnica também distingue a descoberta de outros geoglifos encontrados no norte do Chile, de épocas e culturas distintas. A expedição está marcada para a temporada de verão, nos próximos meses.

Alerta ligado

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge no mar e encobre praia

Litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana

28/09/2026 09h11

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Imagem: Magda Ehlers/Pexels

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O litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana. No sábado (26), uma camada espessa e esbranquiçada tomou conta de trechos da orla, entre eles a praia do Gravatá, em Navegantes, e pontos de Florianópolis, pegando banhistas de surpresa.

Dias antes, na segunda-feira (21), Laguna, Jaguaruna e Imbituba haviam sido atingidas por um tsunami meteorológico — evento que já havia acontecido em 2023, também na Praia do Cardoso, em Laguna. Os dois episódios não têm relação direta entre si, mas reforçam como o clima na região tem se comportado de forma atípica nas últimas semanas.

Nevoeiro surpreende quem estava na praia

Câmeras de moradores e turistas flagraram o instante em que a névoa engoliu a paisagem ensolarada em poucos minutos, reduzindo bruscamente a visibilidade na faixa de areia. O especialista Leandro Puchalski explica que se trata de um nevoeiro marítimo, formado quando ar quente e carregado de umidade encontra uma superfície de mar mais fria.

Esse choque de temperaturas faz o vapor da atmosfera se transformar em gotículas bem rente à água, e o vento empurra essa névoa densa até a costa. Diferente do tsunami meteorológico, esse fenômeno não representa perigo e some sozinho conforme o sol esquenta ou os ventos mudam de direção.

O que causou o tsunami meteorológico

Uma faixa de nuvens ligada a uma linha de instabilidade se formou no Litoral Sul, gerando rajadas de vento sul entre 60 e 90 km/h, segundo a Defesa Civil de Laguna.

A combinação dessas rajadas com mudanças bruscas na pressão do ar empurrou o mar para cima de forma repentina. Por volta das 6h, conforme captaram marégrafos de Imbituba e Laguna e câmeras de segurança na faixa litorânea.

A força da água arrastou redes de pesca e equipamentos de pescadores, além de deslocar embarcações que já foram recuperadas sem avarias graves. O estrago mais visível ficou por conta de uma igreja da região, que teve parte do muro derrubada pela correnteza — sem registro de qualquer pessoa ferida.

Chuvas atingem outras regiões do estado

Enquanto o litoral lidava com esses episódios, outras 11 cidades catarinenses decretaram Situação de Emergência por causa de temporais: Timbé do Sul, Criciúma, Turvo. São Joaquim, Campo Erê, Araranguá, Forquilhinha, Ermo, Meleiro, Bom Jardim da Serra e Nova Veneza.

Porto União é a cidade mais afetada e ainda tramita o próprio decreto de Emergência. O município soma 203 pessoas desabrigadas, 241 desalojadas e 135 famílias atingidas por conta de chuvas fortes. E ventos que passaram de 60 km/h, com cinco abrigos abertos para receber quem perdeu a casa.

Observação avançada

Brasil ajuda a construir telescópio gigantesco no Chile que poderá enxergar o Universo como nunca

Novo telescópio deve elevar em até 200 vezes o poder de observação

28/09/2026 08h59

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index (29) (1) Foto: Jan van der Wolf/Pexels

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No deserto chileno do Atacama, avança a construção de um equipamento que promete elevar em até 200 vezes o poder de observação em relação aos telescópios mais avançados hoje em operação. Batizado de Telescópio Gigante de Magalhães (GMT), o projeto reunirá sete espelhos primários de 8,4 metros de diâmetro que, juntos, funcionarão como uma superfície de captação equivalente a um espelho único de 25,4 metros.

A astronomia mudou de patamar quando Galileu Galilei, séculos atrás, voltou sua luneta pela primeira vez para o céu.

Esse ganho de sensibilidade permitirá observar galáxias, estrelas e possíveis planetas com nitidez e precisão inéditas, além de revelar detalhes antes fora de alcance. A operação do telescópio está prevista para começar no início da década de 2030, marcando uma virada na astronomia observacional.

A participação brasileira no maior projeto astronômico

No consórcio internacional responsável pelo GMT, o Brasil marca presença sob a coordenação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Pesquisadores e instituições do país atuam por meio da iniciativa GMT Brasil em engenharia, óptica, mecânica, eletrônica e software do equipamento — áreas que exigem tecnologia de alta complexidade.

Essa participação também abre espaço para a indústria nacional entrar em projetos tecnológicos avançados.

Quem coordena o esforço científico brasileiro

Eduardo Cypriano, coordenador de Difusão Científica do GMT Brasil, atua como professor associado no IAG-USP, unidade da Universidade de São Paulo dedicada à Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, onde integra o Departamento de Astronomia. Sua trajetória inclui bacharelado em Física pelo Instituto de Física da USP, mestrado e doutorado em Astronomia pelo IAG-USP, além de pós-doutorado na University College London.

Como astrônomo residente no telescópio Southern Astrophysical Research (SOAR), ele concentra suas pesquisas em astrofísica extragalática, com foco em aglomerados de galáxias, lentes gravitacionais e cosmologia observacional.

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A arquitetura e o alcance do instrumento

A revisão do desenho conceitual do domo do telescópio, que terá 65 metros de altura e portas de 46 metros, foi concluída, e a estrutura está pronta para construção.

Espelhos maiores captam mais luz e resolvem imagens com mais nitidez — é esse princípio que sustenta a expectativa de o GMT se tornar até 200 vezes mais potente que os melhores telescópios em operação atualmente.

A NSF doou US$ 17,5 milhões para acelerar o desenvolvimento de sistemas ópticos e tecnologias infravermelhas do equipamento. A doação reforça o compromisso internacional com o projeto e aproxima a primeira luz do telescópio, quando ele começará a coletar dados do cosmos.

Acompanhe os bastidores do GMT

O Programa Olhar Espacial é transmitido todas as sextas-feiras, às 21h (horário de Brasília), pelos canais oficiais no YouTube, Facebook, Instagram, X, LinkedIn e TikTok.

Eduardo Cypriano participa do programa desta sexta-feira para detalhar os objetivos do GMT, os desafios de construir um telescópio dessa dimensão e o que ele representará para a ciência brasileira e mundial.

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