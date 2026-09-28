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Terremoto no Brasil?

Placa tectônica se rompe no Pacífico e aumenta risco de terremoto no Brasil, dizem cientistas

Placa tectônica está se fragmentando lentamente nas profundezas do oceano

Henrique Cesaretti

28/09/2026 - 09h48
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Uma placa tectônica está se fragmentando lentamente nas profundezas do oceano Pacífico, na região de Cascadia, no noroeste da América do Norte. O processo levará milhões de anos para se completar, e sinais de rompimento já aparecem em um trecho de 75 quilômetros onde tremores ocorrem regularmente, enquanto outras seções permanecem sem atividade sísmica.

A descoberta foi feita com dados coletados em 2021 pelo Experimento de Imagem Sísmica de Cascadia, que mapeou o fundo oceânico por meio de um cabo de aproximadamente 15 quilômetros equipado com sensores de ondas sonoras.

As imagens revelaram fraturas profundas na estrutura da placa, e uma delas indica um deslocamento de cerca de 5 quilômetros que pode ter ocorrido repetidas vezes ao longo do tempo geológico.

Como o rompimento foi detectado nas profundezas

Os ecos registrados pelos equipamentos submersos mostraram diversas falhas atravessando a placa oceânica. Partes distintas da estrutura se separam em momentos diferentes, pois algumas falhas facilitam o deslocamento lateral dos segmentos da crosta terrestre.

Quando blocos de rocha permanecem conectados enquanto acumulam tensão, terremotos podem acontecer. Mas, quando um segmento se desprende completamente, a geração de tremores cessa com a separação. Essa alternância entre períodos de tremor e silêncio nas diferentes seções da placa funciona como evidência do rompimento em andamento.

O que acontecerá após a separação completa

A fragmentação contínua enfraquece a estrutura que mantém uma placa sob a pressão da outra. Quando os segmentos se desprendem totalmente, uma abertura chamada janela de placa pode se formar, permitindo que material quente das profundezas terrestres suba e altere a atividade vulcânica regional.

Os padrões observados nas antigas rochas vulcânicas de Cascadia indicam que processos similares já ocorreram. O rompimento começou há aproximadamente 4 milhões de anos, e a microplaca Explorer está se separando gradualmente da antiga placa de Farallon.

A megathrust de Cascádia, dividida em quatro seções, oferece proteção parcial ao reduzir o potencial de uma ruptura simultânea. A seção Vancouver-Washington, porém, permanece como a mais crítica por sua capacidade de se romper por completo. Estudos anteriores se baseavam em dados de baixa qualidade da década de 1980, enquanto os modelos atuais usam informações muito mais precisas.

A pesquisa publicada na revista Science Advances mostra que essa descoberta não elimina o risco sísmico de Cascadia: o processo de formação de terremotos continua em uma escala de milhões de anos. Os cientistas buscam compreender quais fatores podem influenciar essas estruturas em eventos futuros.

Alerta ligado

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge no mar e encobre praia

Litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana

28/09/2026 09h11

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Imagem: Magda Ehlers/Pexels

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O litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana. No sábado (26), uma camada espessa e esbranquiçada tomou conta de trechos da orla, entre eles a praia do Gravatá, em Navegantes, e pontos de Florianópolis, pegando banhistas de surpresa.

Dias antes, na segunda-feira (21), Laguna, Jaguaruna e Imbituba haviam sido atingidas por um tsunami meteorológico — evento que já havia acontecido em 2023, também na Praia do Cardoso, em Laguna. Os dois episódios não têm relação direta entre si, mas reforçam como o clima na região tem se comportado de forma atípica nas últimas semanas.

Nevoeiro surpreende quem estava na praia

Câmeras de moradores e turistas flagraram o instante em que a névoa engoliu a paisagem ensolarada em poucos minutos, reduzindo bruscamente a visibilidade na faixa de areia. O especialista Leandro Puchalski explica que se trata de um nevoeiro marítimo, formado quando ar quente e carregado de umidade encontra uma superfície de mar mais fria.

Esse choque de temperaturas faz o vapor da atmosfera se transformar em gotículas bem rente à água, e o vento empurra essa névoa densa até a costa. Diferente do tsunami meteorológico, esse fenômeno não representa perigo e some sozinho conforme o sol esquenta ou os ventos mudam de direção.

O que causou o tsunami meteorológico

Uma faixa de nuvens ligada a uma linha de instabilidade se formou no Litoral Sul, gerando rajadas de vento sul entre 60 e 90 km/h, segundo a Defesa Civil de Laguna.

A combinação dessas rajadas com mudanças bruscas na pressão do ar empurrou o mar para cima de forma repentina. Por volta das 6h, conforme captaram marégrafos de Imbituba e Laguna e câmeras de segurança na faixa litorânea.

A força da água arrastou redes de pesca e equipamentos de pescadores, além de deslocar embarcações que já foram recuperadas sem avarias graves. O estrago mais visível ficou por conta de uma igreja da região, que teve parte do muro derrubada pela correnteza — sem registro de qualquer pessoa ferida.

Chuvas atingem outras regiões do estado

Enquanto o litoral lidava com esses episódios, outras 11 cidades catarinenses decretaram Situação de Emergência por causa de temporais: Timbé do Sul, Criciúma, Turvo. São Joaquim, Campo Erê, Araranguá, Forquilhinha, Ermo, Meleiro, Bom Jardim da Serra e Nova Veneza.

Porto União é a cidade mais afetada e ainda tramita o próprio decreto de Emergência. O município soma 203 pessoas desabrigadas, 241 desalojadas e 135 famílias atingidas por conta de chuvas fortes. E ventos que passaram de 60 km/h, com cinco abrigos abertos para receber quem perdeu a casa.

Observação avançada

Brasil ajuda a construir telescópio gigantesco no Chile que poderá enxergar o Universo como nunca

Novo telescópio deve elevar em até 200 vezes o poder de observação

28/09/2026 08h59

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index (29) (1) Foto: Jan van der Wolf/Pexels

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No deserto chileno do Atacama, avança a construção de um equipamento que promete elevar em até 200 vezes o poder de observação em relação aos telescópios mais avançados hoje em operação. Batizado de Telescópio Gigante de Magalhães (GMT), o projeto reunirá sete espelhos primários de 8,4 metros de diâmetro que, juntos, funcionarão como uma superfície de captação equivalente a um espelho único de 25,4 metros.

A astronomia mudou de patamar quando Galileu Galilei, séculos atrás, voltou sua luneta pela primeira vez para o céu.

Esse ganho de sensibilidade permitirá observar galáxias, estrelas e possíveis planetas com nitidez e precisão inéditas, além de revelar detalhes antes fora de alcance. A operação do telescópio está prevista para começar no início da década de 2030, marcando uma virada na astronomia observacional.

A participação brasileira no maior projeto astronômico

No consórcio internacional responsável pelo GMT, o Brasil marca presença sob a coordenação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Pesquisadores e instituições do país atuam por meio da iniciativa GMT Brasil em engenharia, óptica, mecânica, eletrônica e software do equipamento — áreas que exigem tecnologia de alta complexidade.

Essa participação também abre espaço para a indústria nacional entrar em projetos tecnológicos avançados.

Quem coordena o esforço científico brasileiro

Eduardo Cypriano, coordenador de Difusão Científica do GMT Brasil, atua como professor associado no IAG-USP, unidade da Universidade de São Paulo dedicada à Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, onde integra o Departamento de Astronomia. Sua trajetória inclui bacharelado em Física pelo Instituto de Física da USP, mestrado e doutorado em Astronomia pelo IAG-USP, além de pós-doutorado na University College London.

Como astrônomo residente no telescópio Southern Astrophysical Research (SOAR), ele concentra suas pesquisas em astrofísica extragalática, com foco em aglomerados de galáxias, lentes gravitacionais e cosmologia observacional.

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A arquitetura e o alcance do instrumento

A revisão do desenho conceitual do domo do telescópio, que terá 65 metros de altura e portas de 46 metros, foi concluída, e a estrutura está pronta para construção.

Espelhos maiores captam mais luz e resolvem imagens com mais nitidez — é esse princípio que sustenta a expectativa de o GMT se tornar até 200 vezes mais potente que os melhores telescópios em operação atualmente.

A NSF doou US$ 17,5 milhões para acelerar o desenvolvimento de sistemas ópticos e tecnologias infravermelhas do equipamento. A doação reforça o compromisso internacional com o projeto e aproxima a primeira luz do telescópio, quando ele começará a coletar dados do cosmos.

Acompanhe os bastidores do GMT

O Programa Olhar Espacial é transmitido todas as sextas-feiras, às 21h (horário de Brasília), pelos canais oficiais no YouTube, Facebook, Instagram, X, LinkedIn e TikTok.

Eduardo Cypriano participa do programa desta sexta-feira para detalhar os objetivos do GMT, os desafios de construir um telescópio dessa dimensão e o que ele representará para a ciência brasileira e mundial.

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