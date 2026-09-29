Aos 9 anos e com uma perna amputada, menino se torna o mais jovem a escalar as 3 maiores montanhas d - Foto: Mario Vogt/Pexels

Um garoto de 9 anos do Reino Unido, com a perna esquerda amputada desde a infância, escalou as três montanhas mais altas do país em 22 horas e 30 minutos. Albie-Junior completou o trajeto ao lado do pai, alcançando os picos de Gales, Escócia e Inglaterra em menos de 24 horas.

A prótese que ele usa desde criança enfrentou pedras soltas e ventos fortes ao longo do percurso. O menino manteve o ritmo nas três subidas, inclusive nos trechos mais técnicos.

Uma condição rara desde o nascimento

Albie-Junior nasceu com a perna esquerda mais curta que a direita, sem o osso da fíbula e com o pé deformado. A amputação aconteceu quando ele tinha 15 meses. Antes dos 2 anos, ele já caminhava com uma prótese.

O pai do menino é treinador de corrida e o levou às trilhas ainda pequeno. Aos 4 anos, o garoto subiu o Yr Wyddfa, de 1.085 metros, tornando-se o amputado mais jovem a alcançar o topo mais alto de Gales.

Do primeiro cume ao desafio triplo

No ano seguinte, aos 5 anos, ele conquistou o Ben Nevis, com 1.344 metros, a montanha mais alta da Escócia. Aos 6 anos, alcançou o Scafell Pike, de 978 metros, o ponto mais elevado da Inglaterra.

O grande teste veio aos 9 anos: unir os três cumes numa única jornada de até 24 horas. Antes da largada, foram quatro meses de treino de força e resistência. O trajeto somou 37 quilômetros de caminhada e mais de 3.000 metros de desnível, além dos deslocamentos de carro entre os três países.

Vento, neblina e a expectativa de um recorde

A dupla enfrentou baixas temperaturas e neblina densa nos primeiros trechos, além de um piso rochoso e escorregadio que dificultava a tração da prótese. Na etapa final, em Gales, ventos fortes e subidas íngremes exigiram resistência do menino.

Agora, Albie-Junior aguarda a validação do Guinness World Records para ser reconhecido oficialmente como o amputado mais jovem a completar as três montanhas mais altas do Reino Unido em menos de 24 horas.