O provérbio chinês para a semana: "O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos" - Foto: Matej Bizjak/Pexels

Um antigo provérbio chinês resume uma verdade incômoda sobre o tempo e as escolhas: "O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor momento é agora". A frase convida a deixar de lamentar o que não foi feito e a começar pelo que ainda é possível.

Para quem lamenta oportunidades perdidas, a metáfora oferece uma saída: reconhecer o passado sem deixar que ele determine o futuro. O provérbio não nega o que passou, mas rejeita a ideia de que o passado deva virar uma prisão.

A imagem que atravessa o tempo

Uma árvore plantada há duas décadas teria crescido, oferecido sombra e produzido frutos — benefícios que só o tempo gera. Plantar agora é aceitar que os resultados virão lentamente, não hoje nem amanhã. O aprendizado se aplica a objetivos que exigem paciência: construir uma carreira, cultivar um relacionamento, recuperar a saúde ou aprender uma habilidade do zero.

O arrependimento nasce da distância entre o que poderia ser e o que é. A metáfora funciona porque muitas pessoas conhecem essa experiência: adiar uma decisão, congelar um sonho ou deixar um projeto engavetado à espera de um momento perfeito que nunca chega.

Por que as pessoas adiam

Esperar o instante ideal pode parecer prudência, mas mantém a pessoa parada. Quando alguém adia uma ação à espera de mais dinheiro, tempo ou certeza, o tempo passa sem que nada seja plantado. Por isso, o segundo melhor momento é agora: o terceiro pode não existir.

Começar de forma imperfeita é melhor do que não começar. Uma ação pequena hoje cria movimento para amanhã. O provérbio não promete transformação milagrosa, apenas reconhece que agir, mesmo tarde, ainda permite avançar.

O que o provérbio ensina

A lição principal reúne cinco pontos. Primeiro, não ficar preso ao passado: o que não foi feito já não pode ser modificado. Segundo, começar quanto antes, porque até uma pequena ação gera resultados com o tempo. Terceiro, ter paciência, já que algumas metas levam meses ou anos para mostrar frutos.

Quarto, aproveitar as oportunidades, porque esperar o momento perfeito pode levar à postergação infinita. Quinto, entender que nunca é tarde demais: começar depois do planejado continua sendo uma forma de avançar. Esperar a perfeição pode prolongar a espera indefinidamente.

Quem hoje planta um novo hábito, estuda uma língua, recupera uma amizade ou retoma um objetivo interrompido não errou o cronograma — apenas mudou a data de colheita. E isso ainda é estar no tempo certo. Leia também: Provérbio chinês do dia: "Uma árvore torta vive sua própria vida, mas uma árvore reta se torna madeira"