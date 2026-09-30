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Bebê em fuga?

Bebê de 1 ano e 6 meses foge sozinho da creche e caminha até o trabalho da mãe em Santa Catarina

Criança percorreu cerca de 50 metros pelas ruas de Braço do Norte

Henrique Cesaretti

30/09/2026 - 10h34
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Uma criança de 1 ano e 6 meses saiu sozinha de uma creche em reforma. E percorreu cerca de 50 metros pelas ruas de Braço do Norte até chegar ao local onde sua mãe trabalha. O fato ocorreu na manhã de sexta-feira, 25, e foi documentado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o menino atravessando uma via com carros em movimento. Durante o trajeto, a criança tropeçou e caiu, mas se levantou e continuou sozinha até bater no vidro da porta do prédio onde a mãe trabalha. Uma recepcionista identificou a presença do bebê e o levou até Naiara Vieira, encerrando a apreensão da família.

 

Reação da mãe e impacto do episódio

Naiara Vieira relatou à NSC TV que ficou apavorada ao ver o filho chegar sozinho ao local de trabalho. A mãe afirmou que o ocorrido poderia ter resultado em tragédia, porque o menino atravessou a rua desacompanhado, exposto a veículos em movimento.

Após o episódio, a família retirou a criança da creche onde o fato aconteceu e a transferiu para outra unidade de ensino. A decisão reflete a perda de confiança na segurança da instituição, que estava em obras no momento do incidente.

Investigações administrativas e criminais

A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer como a criança deixou a creche sem supervisão e determinar responsabilidades. A secretária Joana Silva Lessa, da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Braço do Norte, pediu uma sindicância administrativa para apurar os procedimentos adotados pela unidade.

O Ministério Público de Santa Catarina também abriu uma apuração sobre o caso. Na investigação, a promotora visitará a creche para ouvir os profissionais envolvidos. A Promotoria requisitou ainda todas as gravações das câmeras de segurança da instituição do dia do episódio, com prazo de três dias para que sejam entregues.

A Secretaria afirmou que protegerá os dados pessoais e a identidade dos envolvidos porque o caso envolve uma criança.

Reflexão de vida

Machado de Assis fez uma reflexão de vida que segue atual: "Matamos o tempo; o tempo nos enterra"

De acordo com ele, o tempo não apenas passa, mas transforma.

30/09/2026 11h54

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machado de assis

machado de assis Imagem: Divulgação/Fundação Biblioteca Nacional

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A criadora de conteúdo estadunidense Courtney Henning Novak viralizou nas redes sociais há dois anos ao elogiar Memórias Póstumas de Brás Cubas e trouxe à tona um dos temas recorrentes do escritor carioca: o tempo não apenas passa, mas transforma.

Quando Machado de Assis morreu, em 29 de setembro de 1908, suas frases sobre o tempo e a memória já circulavam entre os leitores brasileiros. Mais de um século depois, o episódio mostrou que a literatura brasileira continua alcançando públicos distantes geograficamente. Machado construiu suas narrativas em torno desse dilema.

Seus personagens frequentemente enfrentam a impossibilidade de retornar ao que foram, de recuperar a juventude perdida ou de compreender completamente as próprias escolhas passadas. A ironia está em descobrir, durante a vida, que as lembranças que guardamos raramente coincidem com o que realmente vivemos.

A tentativa fracassada de restaurar o passado

Em Dom Casmurro, o narrador deseja recompor, na velhice, tudo aquilo que experimentou na adolescência. Sua confissão revela o fracasso dessa tentativa: não conseguiu restaurar as circunstâncias da vida nem recuperar quem era naquele período. O tempo arrastou consigo transformações que nenhum esforço de memória consegue reverter completamente.

Memórias Póstumas de Brás Cubas aprofunda essa reflexão com uma frase que atravessa as décadas: o tempo nos mata enquanto vivemos. A obra sugere que a luta contra a passagem dos anos termina sempre em derrota, ideia que atravessa o romance e que Courtney ajudou a amplificar ao compartilhá-la digitalmente.

 

O tempo como força que altera tudo

O escritor via o tempo como um roedor constante, que diminui as coisas, altera seu sentido e modifica até o aspecto com que as vemos. Nessa visão, a passagem dos anos não apenas destrói: ela reconfigura identidades, sentimentos e a própria forma como contamos nossas histórias. Pessoas que fomos desaparecem sob o peso das mudanças inevitáveis.

Machado, porém, reconhecia que essa transformação não é necessariamente um fracasso, mas um deslocamento. Viver diferente não significa viver pior; é apenas ser outra coisa. Essa nuance mostra como as pessoas lidam com suas próprias metamorfoses ao longo da existência.

O papel da imaginação na memória

Em Esaú e Jacó, o autor apresenta o tempo como um tecido invisível em que é possível bordar qualquer coisa — uma flor, um pássaro, uma dama, um castelo, um túmulo. A metáfora mostra como os detalhes importantes se perdem nos acontecimentos graves da vida, enquanto a imaginação preenche as lacunas com imagens que talvez nunca tenham existido.

Machado sugere que esse preenchimento criativo não apaga a narrativa da vida: ela persiste, ainda que reimaginada. A memória, portanto, não é um registro fiel do vivido, mas uma construção contínua em que o que foi se mistura com o que desejamos ter sido. Conhecer o próprio passado se torna sempre um ato de reinterpretação, não de simples recordação literal.

Eclipse se aproxima

Eclipse solar mais longo do século terá 6 minutos de escuridão: veja data e onde assistir

Céu deve escurecer por mais de seis minutos e será o mais longo do século 21

30/09/2026 11h27

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Foto: Jesús Esteban San José/Pexels

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O eclipse solar total que está previsto para acontecer no dia 2 de agosto de 2027 vai escurecer o céu por mais de seis minutos e será o mais longo do século 21. A duração máxima ocorre na região de Luxor, no Egito, onde a escuridão completa deve durar 6 minutos e 22 segundos.

Uma faixa contínua de sombra vai atravessar Europa, África e Oriente Médio, passando por países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Fora dessa rota, o Sol aparece apenas parcialmente encoberto pela Lua, em regiões da Europa, África, sul da Ásia e leste da América do Norte.

Horários no fuso de Brasília

Pelo horário de Brasília, o eclipse parcial começa às 04h30, e a totalidade, às 05h23. O eclipse atinge o ponto de maior escuridão às 07h06, no auge da totalidade.

A escuridão completa termina às 08h49, e o eclipse parcial se encerra às 09h43. Quem estiver fora da rota principal ainda verá parte do eclipse, mas não a totalidade.

O que explica tanto tempo de sombra

A longa duração está ligada ao perigeu lunar, momento em que a Lua fica mais próxima da Terra em sua órbita. Nessa condição, a sombra projetada pelo satélite fica maior e cobre uma área estimada em 2,5 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre.

Embora o Sol seja 400 vezes maior que a Lua, ele também está cerca de 400 vezes mais distante. Por isso, os dois astros parecem ter o mesmo tamanho no céu. Essa relação permite ao satélite cobrir totalmente o disco solar durante o eclipse.

Um recorde que só será superado décadas depois

O eclipse de 2027 será o total mais longo na Terra entre 1991 e 2114. Para comparação, o eclipse de abril de 2024, que cruzou a América do Norte, durou 4 minutos e 28 segundos de totalidade — menos que o previsto para 2027.

Como fica o céu durante a totalidade

Durante a escuridão completa, o ambiente fica tão escuro quanto em um entardecer repentino, mesmo em pleno dia. Nesse momento, a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol, fica visível a olho nu, algo que o brilho intenso do astro normalmente impede.

Em algumas regiões da faixa de totalidade, estrelas podem até aparecer no céu por alguns instantes. Essa combinação rara de fatores astronômicos é o que faz do eclipse de 2027 um evento que só vai se repetir depois de mais de um século.

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