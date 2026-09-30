Bebê de 1 ano e 6 meses foge sozinho da creche e caminha até o trabalho da mãe em Santa Catarina - Foto: Brett Sayles/Pexels

Uma criança de 1 ano e 6 meses saiu sozinha de uma creche em reforma. E percorreu cerca de 50 metros pelas ruas de Braço do Norte até chegar ao local onde sua mãe trabalha. O fato ocorreu na manhã de sexta-feira, 25, e foi documentado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o menino atravessando uma via com carros em movimento. Durante o trajeto, a criança tropeçou e caiu, mas se levantou e continuou sozinha até bater no vidro da porta do prédio onde a mãe trabalha. Uma recepcionista identificou a presença do bebê e o levou até Naiara Vieira, encerrando a apreensão da família.

Santa Catarina - Um bebê de 1 ano e 6 meses saiu da creche sozinho e caminhou pela rua até o trabalho da mãe em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina. A cena foi registrada por câmeras de monitoramento. A criança não se feriu, e a mãe registrou um boletim de ocorrência.



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Reação da mãe e impacto do episódio

Naiara Vieira relatou à NSC TV que ficou apavorada ao ver o filho chegar sozinho ao local de trabalho. A mãe afirmou que o ocorrido poderia ter resultado em tragédia, porque o menino atravessou a rua desacompanhado, exposto a veículos em movimento.

Após o episódio, a família retirou a criança da creche onde o fato aconteceu e a transferiu para outra unidade de ensino. A decisão reflete a perda de confiança na segurança da instituição, que estava em obras no momento do incidente.

Investigações administrativas e criminais

A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer como a criança deixou a creche sem supervisão e determinar responsabilidades. A secretária Joana Silva Lessa, da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Braço do Norte, pediu uma sindicância administrativa para apurar os procedimentos adotados pela unidade.

O Ministério Público de Santa Catarina também abriu uma apuração sobre o caso. Na investigação, a promotora visitará a creche para ouvir os profissionais envolvidos. A Promotoria requisitou ainda todas as gravações das câmeras de segurança da instituição do dia do episódio, com prazo de três dias para que sejam entregues.

A Secretaria afirmou que protegerá os dados pessoais e a identidade dos envolvidos porque o caso envolve uma criança.