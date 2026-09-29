Cantora é condenada a 74 chibatadas após show transmitido no YouTube

Ciência e tecnologia

Ele foi a última unidade a voar operacionalmente.

Um exemplar do lendário SR-71 Blackbird não é visto desde meados de maio no Centro de Investigación de Vuelo Armstrong, instalação da NASA em Edwards, na Califórnia. Imagens de satélite analisadas pela Aviation Week indicam que a aeronave, de número 844, desapareceu de sua localização habitual por volta de 17 de maio.

O avião em questão é o exemplar 844, matriculado originalmente como 61-7.980 pela Força Aérea dos EUA — o último Blackbird fabricado e também a última unidade a voar operacionalmente. Seu desaparecimento ganha contornos ainda mais intrigantes diante de sinais recentes de interesse renovado da agência em aviões experimentais avançados.

Remoção para hangar e silêncio da NASA

De acordo com informações citadas pela Aviation Week, o avião teria sido transferido para um hangar no início de 2026 a fim de passar por inspeção.

Em resposta à Aviation Week, a NASA disse reconhecer o interesse pelo SR-71 e sua extraordinária história com a agência, mas afirmou não ter outras informações sobre o paradeiro da aeronave.

A resposta alimentou especulações sobre os motivos do deslocamento. Entre observadores do setor aeroespacial, ganhou força a possibilidade de um programa de retorno ao voo após mais de 26 anos de inatividade operacional.

Apresentação e novos aviões X

O desaparecimento ganha significado quando é associado a eventos recentes envolvendo Jared Isaacman, administrador da NASA. No All-In Summit de Los Angeles, Isaacman exibiu a silhueta de um avião coberto por um pano gigantesco, em uma alusão ao SR-71, sob o título "Reconstruindo nossa carteira de aviões X".

Questionado diretamente se o avião era um Blackbird, Isaacman respondeu com outra pergunta e não esclareceu o assunto. A NASA declarou que deseja ver mais aviões X voando nos próximos anos. E desenvolver tecnologias que permitam voos mais altos, mais longos e mais rápidos do que os realizados nas décadas anteriores.

A resposta não confirmou qualquer conexão entre a silhueta e o número 844.

Sinais de interesse persistente

Isaacman já havia manifestado fascínio pelo SR-71 em outras ocasiões públicas. No AirVenture de julho, afirmou que a NASA quer usar os novos aviões X para voar mais alto. E mais rápido, até tornar indistintas as linhas entre estar dentro e fora da atmosfera.

Questionado especificamente sobre um possível sucessor do Blackbird, conforme informou o El Confidencial, respondeu que veriam se conseguiriam fazer algo nos próximos anos, mas que essa era uma área de grande interesse do ponto de vista do desenvolvimento.

Em um painel posterior, perguntado qual avião que nunca havia pilotado gostaria de voar, Isaacman respondeu sem hesitar que era o SR-71 Blackbird. Quando o moderador insistiu e perguntou se ele tinha poder para trazê-lo de volta, Isaacman respondeu que aquilo era informação classificada.

Especulação sobre orçamento e futuro

A combinação das declarações de Isaacman e da NASA com a apresentação do 844, seu desaparecimento. E a reorientação do orçamento da agência para projetos radicais sugere um possível redirecionamento de recursos para iniciativas ambiciosas. Nada foi oficialmente confirmado, mas a coincidência dos eventos alimenta a expectativa sobre os planos da NASA para a próxima geração de aviões experimentais.