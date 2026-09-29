Cantora é condenada a 74 chibatadas após show transmitido no YouTube

A cantora iraniana Parastoo Ahmadi, de 29 anos, foi condenada a 74 chibatadas por um tribunal penal da província de Qom após se apresentar sem véu. Ao lado de músicos homens, em um show transmitido pelo YouTube. A sentença também proíbe a artista de exercer atividades artísticas e de deixar o Irã por dois anos.
O show foi gravado sem plateia em 11 de dezembro de 2024 num caravançará na região de Deir Gachin, na província de Qom. Oito pessoas, entre integrantes da equipe de produção e músicos que participaram da apresentação, receberam as mesmas penas impostas a Ahmadi, e o vídeo acumulou milhões de reproduções no YouTube.
O que a justiça iraniana alegou
O tribunal considerou que produzir e divulgar as imagens configuraram conteúdo indecente, com potencial de prejudicar os costumes da sociedade iraniana. A decisão, segundo o site IranWire, ainda é preliminar e pode ser revista por meio de recurso.
Assim que as gravações circularam, a cantora e dois integrantes de sua equipe foram detidos e soltos após o pagamento de fiança. O uso do hiyab é obrigatório para mulheres em público no Irã, e as autoridades consideram uma transgressão às normas do país que mulheres cantem ao lado de homens sem véu.
Uma carreira marcada pelo confronto com as regras
Ahmadi era conhecida por interpretar canções ligadas aos protestos que tomaram as ruas iranianas em 2022, após a morte de Mahsa Amini sob custódia policial. A repercussão daquele movimento colocou em evidência as restrições impostas às mulheres em apresentações musicais públicas no país.
O caso de Ahmadi retoma esse debate e mostra que artistas mulheres continuam sujeitas a penas como 74 chibatadas quando desafiam essas regras. A possibilidade de recurso contra a sentença mantém o caso em aberto na Justiça iraniana.