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Defesa planetária

Com ameaça de colisão de asteroide, China cria novo plano para salvar a Terra

Descoberta de milhares de novos objetos.

João V. Valença

27/09/2026 - 15h13
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Asteroides atravessam o espaço sem aviso, e a descoberta de milhares de novos objetos a cada ano mantém a possibilidade de um deles se chocar contra a Terra. A missão DART já comprovou que é possível desviar um asteroide com um impactador cinético, um objeto lançado para empurrá-lo de sua trajetória.

O projeto, porém, tinha uma limitação crucial: a missão se aproximou do asteroide pela traseira, na mesma direção do objeto, e exigiu anos de manobras orbitais complexas. Pesquisadores da Universidade de Beihang propõem agora uma alternativa: usar uma nova geração de velas solares para atingir o asteroide de frente e transmitir muito mais energia ao impacto.

A física do desvio: velocidade e energia multiplicadas

A eficácia de um impactador depende da energia transferida, e quanto mais rápido ele golpeia, mais energia transmite, já que a energia cresce com o quadrado da velocidade. O DART atingiu seu alvo a cerca de 6 km/s, velocidade limitada pela direção de aproximação.

Em contraste, um impactador impulsionado por vela solar poderia se aproximar do asteroide em sentido oposto — como um carro na contramão de uma rodovia — e alcançar velocidades próximas a 100 km/s. Isso permitiria transferir, por quilograma de massa, aproximadamente 230 vezes mais energia do que no teste DART.

O desafio: órbita retrógrada e a energia impossível

O obstáculo técnico é fazer uma nave viajar em sentido contrário. Quase tudo que orbita o Sol, incluindo a Terra, segue uma trajetória no sentido anti-horário. Qualquer objeto lançado da Terra herda essa direção desde o início. Inverter esse movimento e entrar em uma órbita retrógrada — no sentido horário — exige uma grande quantidade de combustível.

Foguetes químicos não conseguem realizar essa manobra: as limitações da equação de Tsiolkovski os impedem de carregar combustível suficiente, e as velas solares, porém, conseguem.

As velas solares dispensam combustível ao aproveitar a pressão da radiação solar — a força que um fóton transmite ao colidir com um objeto. Assim, avançam impulsionadas pela luz do Sol, em vez de queimar combustível como foguetes convencionais.

Da teoria à prática: testes em andamento

A tecnologia de velas solares não é nova, e já na década de 1990. O engenheiro italiano Giancarlo Vulpetti descreveu como essa técnica poderia posicionar uma vela solar em uma trajetória de inversão H — um método que permite contornar a dificuldade da órbita retrógrada.

A segunda vela solar impulsada pela Planetary Society será lançada não antes de setembro para demonstrar a viabilidade prática. Quando desdobrada, a nave mede 32 metros quadrados e testará se a radiação solar consegue impulsioná-la.

Os pesquisadores simularam velas solares difractivas em diferentes configurações para a trajetória de inversão H e comprovaram sua eficácia. Em testes com o asteroide Apofis — objeto de 340 metros de diâmetro que passará a apenas 38 mil quilômetros da Terra em 13 de abril de 2029 —.

Conseguiram enviar um impactador a 100 km/s em 200 a 300 dias após o lançamento. O prazo reduz significativamente o tempo necessário em comparação com velas solares convencionais.

Missão espacial

Uma nova era começa no espaço: NASA ativa tecnologia inédita de comunicação

Equipamento é chamado Deep Space Station 23.

27/09/2026 12h50

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Foto: SpaceX/Pexels

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A NASA ativou uma antena de rádio de 114 pés no deserto da Califórnia para se comunicar com mais de 40 sondas espalhadas pelo sistema solar.

O equipamento, chamado Deep Space Station 23, foi inaugurado no Complexo de Comunicações Deep Space de Goldstone, perto de Barstow. A antena reforça a capacidade de comunicação da agência com missões que exploram desde a Lua até os confins do espaço intergaláctico.

A NASA rastreia sondas em locais tão distintos quanto Marte, Júpiter e Saturno. Entre elas está a Voyager 1, que cruzou a fronteira do espaço intergaláctico em 2012 e continua enviando sinais para casa.

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da agência, localizado no sul da Califórnia, gerencia o novo equipamento de 34 metros de diâmetro. A antena se junta à Deep Space Network, rede global de comunicações com complexos na Califórnia, na Espanha e na Austrália.

Rede de comunicação sob pressão

Há anos, as antenas da Deep Space Network operavam no limite de sua capacidade. O novo equipamento amplia a capacidade da rede, da qual cada missão depende para enviar e receber dados por meio de um pequeno grupo de antenas em três pontos específicos da Terra.

James Kenyon, administrador associado da Diretoria de Pesquisa e Missões Tecnológicas da NASA. Informou que a expansão reforça a infraestrutura de comunicação necessária para os próximos passos da agência, da exploração ampliada da Lua à investigação mais profunda do sistema solar.

Operação que começou em agosto

Cientistas da NASA testaram o Deep Space Station 23 de maio a julho para validar seu funcionamento. A antena iniciou operações em 3 de agosto, rastreando o Observatório de Raios-X Chandra. Desde então, mantém contato com dezenas de missões, incluindo o Mars Reconnaissance Orbiter, a sonda Psyche, Juno e Voyager 1.

Dave Gallagher, diretor do JPL, informou que a adição da antena de próxima geração aproxima a rede de uma modernização completa que incorpora tecnologia avançada. Segundo ele, após mais de 60 anos de operação contínua em apoio a missões relevantes, as atualizações preparam a rede para uma nova era de exploração.

Construção e funcionalidade técnica

A construção começou em fevereiro de 2020, e em dezembro de 2024, os engenheiros baixaram a estrutura metálica de 133 toneladas que sustenta a antena. Depois, anexaram os painéis que refletem os sinais de rádio e calibraram o equipamento para funcionar com o restante da rede.

O Deep Space Station 23 é a quinta antena em Goldstone, juntando-se a três outros pratos de 114 pés e a um prato mais antigo de 230 pés.

Germaine Aziz, que gerencia o Projeto de Ampliação de Abertura da Deep Space Network no JPL, informou que construir a antena não foi o principal desafio. A maior dificuldade foi integrar os complexos sistemas mecânicos, elétricos, de software, de radiofrequência e de infraestrutura em um equipamento pronto para missões.

Cada subsistema precisou ser integrado, calibrado e verificado para operar com precisão e confiabilidade.

Reação diferente

Seu corpo pode reagir de forma diferente ao comer com quem você ama, aponta pesquisa

Este hábito pode alterar a forma como o corpo lida com o açúcar no sangue depois da refeição

27/09/2026 11h33

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Foto: Kampus Production/Pexels

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Comer um pedaço de pão branco ao lado do parceiro pode alterar a forma como o corpo lida com o açúcar no sangue depois da refeição. É o que mostra uma pesquisa conduzida por Monia Masalha e Shir Atzil, da Hebrew University, em parceria com Shai Fuchs, do Sheba Medical Center.

O estudo, publicado na revista Science Advances, comparou o que acontece no organismo de adultos saudáveis quando eles se alimentam sozinhos ou na companhia do cônjuge. A diferença apareceu nos picos de glicose registrados logo após a refeição.

Como o teste foi montado

A equipe reuniu 108 adultos de 54 casais que estavam juntos havia pelo menos nove meses, todos sem diabetes. Cada participante comeu 102 gramas de pão branco — uma quantidade padrão usada em testes desse tipo, com cerca de 50 gramas de carboidrato.

Cada pessoa passou pela mesma refeição duas vezes no mesmo dia: uma sozinha, outra com o parceiro por perto, em ordem sorteada e com intervalo de pelo menos quatro horas entre as sessões. O ambiente foi montado como uma sala de estar comum, com sofá, tapete e luz natural, e os casais podiam conversar ou se tocar à vontade.

Picadas no dedo mediram a glicose antes de comer e em outros seis momentos ao longo de duas horas.

O que mudou nos níveis de glicose

Ao somar quanto a glicose subiu acima do nível de jejum e por quanto tempo permaneceu elevada. Os pesquisadores encontraram uma diferença de cerca de 15% a menos quando o parceiro estava na sala.

Os valores de partida eram semelhantes nas duas sessões, mas a curva se manteve mais baixa entre 45 minutos e duas horas depois do pão, no encontro acompanhado.

Ao considerar apenas a primeira sessão de cada participante — o que descarta qualquer efeito residual da refeição anterior —. A diferença chegou a 24% a menos entre quem comeu com o parceiro.

Em declaração ao Earth.com, Atzil disse que a regulação da glicose não depende só do que se come, mas também de quem está à mesa durante a refeição.

Estresse e toque não explicam o resultado

Para descartar que o efeito fosse simples calma, a equipe monitorou a atividade das glândulas sudoríparas — um sinal clássico de estresse — durante as duas horas de teste. As leituras não variaram entre as sessões e não se relacionaram com os picos de glicose registrados.

O toque físico também não explicou a diferença: casais que se tocaram mais durante a refeição não apresentaram glicose mais baixa. E o efeito da presença do parceiro se manteve mesmo quando o contato físico foi descontado da análise.

Um padrão que vai além dos adultos

Pesquisadores da mesma equipe observaram um padrão parecido em outras situações de proximidade, quando adultos enfrentavam frio ou choques leves. O padrão também apareceu em bebês que permaneciam ao lado da mãe, e a equipe chamou a ideia por trás desses achados de fisiologia social (Social Physiology).

Atzil, que estuda vínculos afetivos no Department of Psychology da Hebrew University. Optou por testar primeiro os laços mais próximos para este primeiro teste de conceito: casais românticos em adultos e mães com bebês. Ela explicou que fez essa escolha deliberadamente porque, se a fisiologia social existe, seria nesses vínculos que esperaria encontrar o efeito com mais clareza.

Os resultados reforçam que o corpo de cada pessoa não processa a comida de forma isolada — a companhia à mesa também parece deixar marca na resposta metabólica à refeição.

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