Cristo Redentor tem 38 metros, mas uma estátua em São Paulo é ainda maior

Tragédia

Queda aconteceu em uma região montanhosa remota e perigosa

Brian Seibert, um alpinista de 53 anos da Califórnia, chegou ao cume do Monte Morgan, que tem cerca de 3.960 metros, na noite de um domingo (4 de outubro) e logo enviou uma mensagem de texto aos amigos para celebrar a conquista. Poucas horas depois, ele despencou de uma altura que socorristas descreveram como "incompatível com a sobrevivência".

A queda ocorreu em uma região montanhosa remota e perigosa, onde o terreno acidentado retardou o trabalho das equipes de busca. O corpo de Seibert permaneceu no local por mais de 72 horas e foi recuperado na quarta-feira (7 de outubro). A demora refletiu a dificuldade de acesso à área onde ele caiu.

O resgate em terreno hostil

A Equipe de Busca e Salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Mono recebeu um chamado na segunda-feira (5 de outubro). Depois que Brian não retornou no horário esperado, por volta das 23h30, os socorristas começaram a rastrear o alpinista pela rota de descida e localizaram pegadas e dados de geolocalização de seu celular.

O corpo foi avistado por homens em helicóptero antes do resgate. O local onde o corpo foi encontrado ficava a aproximadamente 3.800 metros de altura e apresentava obstáculos severos que impediram o acesso rápido por terra. Um helicóptero especializado foi necessário para retirar o corpo do penhasco na base do Grand Central Couloir, uma formação geológica da montanha.

Despedida registrada no topo

Antes da queda, Seibert assinou o livro de registro localizado no cume do Monte Morgan. A prática é comum entre alpinistas para documentar suas ascensões. A mensagem que enviou aos amigos após atingir o pico seria seu último contato antes do acidente.

A ex-esposa de Brian, Sundi Reince, expressou publicamente sua gratidão pelas operações de resgate, destacando que mantinha uma forte amizade com o ex-marido apesar do divórcio. Seus filhos acompanharam as buscas com ansiedade e agradeceram aos voluntários e autoridades pelo empenho em localizar o corpo.

Como o terreno remoto atrasa o resgate em montanhas

Em uma área montanhosa remota, a dificuldade não está apenas em encontrar a pessoa, mas em chegar até ela. No caso de Brian Seibert, o corpo permaneceu no local por mais de 72 horas porque o terreno acidentado, a cerca de 3.800 metros de altura, impedia o acesso por terra.

As equipes de resgate rastrearam pegadas e dados de geolocalização do celular para localizar o corpo. Mesmo depois de avistá-lo do helicóptero, precisaram de uma aeronave especializada para removê-lo do penhasco.

Isso significa que em resgates montanhosos remotos, o tempo entre localizar alguém e recuperá-la pode ser muito maior do que em áreas urbanas. A topografia hostil — formações como o Grand Central Couloir — não apenas dificulta o deslocamento, mas também exige equipamento especializado e helicópteros que nem sempre estão imediatamente disponíveis.

Quando o rastreamento por celular pode não ser suficiente

Os socorristas localizaram Brian com dados de geolocalização do celular e pegadas na rota de descida. Mesmo assim, o corpo só foi avistado por helicóptero. A geolocalização não levou diretamente até ele porque, em terrenos remotos e acidentados, um sinal de GPS pode indicar uma área geral, mas não garante que os resgatistas consigam chegar a pé ao ponto exato.

Especialmente se o local estiver em um penhasco ou formação rochosa instável. Por isso, dados de celular são uma ferramenta importante, mas, em ambientes montanhosos hostis, podem ser apenas o primeiro passo. A confirmação visual feita por helicóptero é necessária para localizar com precisão o ponto onde a pessoa está.