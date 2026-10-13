Cristo Redentor tem 38 metros, mas uma estátua em São Paulo é ainda maior

A estátua de Nossa Senhora Aparecida fica em Aparecida, no interior de São Paulo, próxima ao Santuário Nacional, o maior templo mariano do mundo. Com 50 metros de altura, o monumento supera o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 12 metros.
A estátua foi inaugurada na semana dedicada à padroeira, em outubro de 2023, e se tornou um dos maiores símbolos religiosos do país.
Segundo estimativa de Gilmar Pinna, escultor e administrador da obra, o local já atraiu mais de 1,5 milhão de visitantes. A estrutura de aço custou cerca de R$ 10 milhões e tem o tamanho equivalente ao de um prédio de 16 andares. Do alto do morro onde está instalada, a estátua pode ser vista a até seis quilômetros de distância.
Localização e fácil acesso
O monumento fica no bairro Itaguaçu, na Rua Itatiba, a aproximadamente 3 quilômetros do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A posição elevada permite que ele seja visto de longe e atrai peregrinos e turistas de diferentes regiões.
A visitação é gratuita e ocorre diariamente, das 6h às 22h, sem necessidade de agendamento. A estrada até a entrada é asfaltada, e o estacionamento também é gratuito. Essas condições facilitam a visita de famílias e devotos que desejam conhecer o local.
O Santuário Nacional: a estrutura que atraiu a estátua
A estátua de Nossa Senhora Aparecida foi implantada ao lado do Santuário Nacional, o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo. O Santuário recebe aproximadamente 12 milhões de romeiros por ano e já recebeu papas como João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Em 2017, registrou 13 milhões de visitantes, o maior número de sua história.
A origem do Santuário remonta a 1717, quando três pescadores encontraram uma estátua da Virgem Maria no rio Paraíba do Sul. O local passou de uma pequena capela, em 1745, à atual basílica de estilo neorromânico, concluída em 1980.
Com capacidade para 30 mil pessoas no interior e até 300 mil em celebrações externas, o Santuário consolidou Aparecida como um dos maiores centros de peregrinação do Brasil. A estátua de 50 metros aproveita essa estrutura já estabelecida e amplia a experiência do peregrino no local.