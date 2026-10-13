Observado do espaço, Deserto do Atacama é visto com montanha de roupas com mais de 60 mil toneladas - Imagem gerada por inteligência artificial

No deserto do Atacama, no norte do Chile, milhares de roupas descartadas se espalham por uma área estimada em 300 hectares, somando mais de 60 mil toneladas. A dimensão do depósito é tamanha que aparece em registros feitos pela plataforma de satélite SkyFi, o que torna possível enxergar o amontoado mesmo a partir do espaço.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), trata-se de uma emergência ambiental e social, consequência do modelo de consumo exagerado e da produção em massa que caracteriza a indústria da fast fashion. Esse acúmulo é sintoma de um problema muito maior: a quantidade de roupas que saem da Europa e não encontram compradores nem destino apropriado.

Como as roupas chegam ao deserto

Itens usados e estoques que nunca foram comercializados saem de países europeus rumo à América Latina, atraídos pela localização estratégica do norte chileno. A cidade de Alto Hospício, nas proximidades do porto de Iquique e de sua área de comércio livre de impostos, concentra esse fluxo: mais de mil empresas atuam na região sem pagar tributos sobre o que comercializam.

Parte do volume segue para mercados de segunda mão no Brasil, Argentina, Peru e Bolívia, enquanto o restante fica retido no deserto.

A ONG Ekō e o coletivo Desierto Vestido, que apuraram a situação no local, identificaram peças de grifes como Zara, H&M, Adidas, Nike, Levi's, Tommy Hilfiger e Hugo Boss — boa parte delas com as etiquetas originais ainda presas, sinal de que sequer chegaram a ser vendidas.

O legado do poliéster no solo árido

A composição material da maioria dessas vestimentas agrava o problema: predomina o poliéster, um plástico derivado do petróleo que leva cerca de 200 anos para se decompor completamente. À medida que as fibras se degradam sob sol e vento do Atacama, liberam microplásticos que se infiltram no solo e suspendem no ar árido.

Este acúmulo reflete um padrão global: a Europa responde por 30% de todas as roupas descartadas exportadas mundialmente. Anualmente, o porto de Iquique recebe mais de 59 mil toneladas de têxteis não vendidos, devolvidos ou com defeitos.

A justiça chilena já ordenou a elaboração de um plano de remediação ambiental de dez anos, reconhecendo que o Estado negligenciou a gestão adequada desses resíduos.

O que os incêndios no Atacama significam para quem vive lá

A montanha de roupas não é apenas um problema ambiental abstrato — quando pega fogo, as fibras sintéticas liberam compostos poluentes que forçam moradores de Alto Hospício a ficar trancados em casa. O prefeito da cidade descreveu a sensação como se a terra tivesse sido "sacrificada" e transformada em "lixo do mundo". Um cofundador da organização chilena que monitora a situação relatou que o terreno após os incêndios parece "petróleo solidificado, mas na realidade são restos de roupas que derreteram". Isso mostra que o descarte europeu longe não significa esquecimento — as consequências respiratórias e ambientais recaem diretamente sobre comunidades latino-americanas.