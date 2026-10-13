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Observado do espaço, Deserto do Atacama é visto com montanha de roupas com mais de 60 mil toneladas

Descartes se espalham por uma área estimada em 300 hectares

Henrique Cesaretti

13/10/2026 - 07h02
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No deserto do Atacama, no norte do Chile, milhares de roupas descartadas se espalham por uma área estimada em 300 hectares, somando mais de 60 mil toneladas. A dimensão do depósito é tamanha que aparece em registros feitos pela plataforma de satélite SkyFi, o que torna possível enxergar o amontoado mesmo a partir do espaço.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), trata-se de uma emergência ambiental e social, consequência do modelo de consumo exagerado e da produção em massa que caracteriza a indústria da fast fashion. Esse acúmulo é sintoma de um problema muito maior: a quantidade de roupas que saem da Europa e não encontram compradores nem destino apropriado.

Como as roupas chegam ao deserto

Itens usados e estoques que nunca foram comercializados saem de países europeus rumo à América Latina, atraídos pela localização estratégica do norte chileno. A cidade de Alto Hospício, nas proximidades do porto de Iquique e de sua área de comércio livre de impostos, concentra esse fluxo: mais de mil empresas atuam na região sem pagar tributos sobre o que comercializam.

Parte do volume segue para mercados de segunda mão no Brasil, Argentina, Peru e Bolívia, enquanto o restante fica retido no deserto.

A ONG Ekō e o coletivo Desierto Vestido, que apuraram a situação no local, identificaram peças de grifes como Zara, H&M, Adidas, Nike, Levi's, Tommy Hilfiger e Hugo Boss — boa parte delas com as etiquetas originais ainda presas, sinal de que sequer chegaram a ser vendidas. 

 

O legado do poliéster no solo árido

A composição material da maioria dessas vestimentas agrava o problema: predomina o poliéster, um plástico derivado do petróleo que leva cerca de 200 anos para se decompor completamente. À medida que as fibras se degradam sob sol e vento do Atacama, liberam microplásticos que se infiltram no solo e suspendem no ar árido.

Este acúmulo reflete um padrão global: a Europa responde por 30% de todas as roupas descartadas exportadas mundialmente. Anualmente, o porto de Iquique recebe mais de 59 mil toneladas de têxteis não vendidos, devolvidos ou com defeitos.

A justiça chilena já ordenou a elaboração de um plano de remediação ambiental de dez anos, reconhecendo que o Estado negligenciou a gestão adequada desses resíduos.

O que os incêndios no Atacama significam para quem vive lá

A montanha de roupas não é apenas um problema ambiental abstrato — quando pega fogo, as fibras sintéticas liberam compostos poluentes que forçam moradores de Alto Hospício a ficar trancados em casa. O prefeito da cidade descreveu a sensação como se a terra tivesse sido "sacrificada" e transformada em "lixo do mundo". Um cofundador da organização chilena que monitora a situação relatou que o terreno após os incêndios parece "petróleo solidificado, mas na realidade são restos de roupas que derreteram". Isso mostra que o descarte europeu longe não significa esquecimento — as consequências respiratórias e ambientais recaem diretamente sobre comunidades latino-americanas.

Tragédia

Alpinista sobe montanha de 3.960 metros, manda mensagem à família e despenca pouco depois

Queda aconteceu em uma região montanhosa remota e perigosa

13/10/2026 08h39

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Foto: Baraa Obied/Pexels

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Brian Seibert, um alpinista de 53 anos da Califórnia, chegou ao cume do Monte Morgan, que tem cerca de 3.960 metros, na noite de um domingo (4 de outubro) e logo enviou uma mensagem de texto aos amigos para celebrar a conquista. Poucas horas depois, ele despencou de uma altura que socorristas descreveram como "incompatível com a sobrevivência".

A queda ocorreu em uma região montanhosa remota e perigosa, onde o terreno acidentado retardou o trabalho das equipes de busca. O corpo de Seibert permaneceu no local por mais de 72 horas e foi recuperado na quarta-feira (7 de outubro). A demora refletiu a dificuldade de acesso à área onde ele caiu.

O resgate em terreno hostil

A Equipe de Busca e Salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Mono recebeu um chamado na segunda-feira (5 de outubro). Depois que Brian não retornou no horário esperado, por volta das 23h30, os socorristas começaram a rastrear o alpinista pela rota de descida e localizaram pegadas e dados de geolocalização de seu celular.

O corpo foi avistado por homens em helicóptero antes do resgate. O local onde o corpo foi encontrado ficava a aproximadamente 3.800 metros de altura e apresentava obstáculos severos que impediram o acesso rápido por terra. Um helicóptero especializado foi necessário para retirar o corpo do penhasco na base do Grand Central Couloir, uma formação geológica da montanha.

Despedida registrada no topo

Antes da queda, Seibert assinou o livro de registro localizado no cume do Monte Morgan. A prática é comum entre alpinistas para documentar suas ascensões. A mensagem que enviou aos amigos após atingir o pico seria seu último contato antes do acidente.

A ex-esposa de Brian, Sundi Reince, expressou publicamente sua gratidão pelas operações de resgate, destacando que mantinha uma forte amizade com o ex-marido apesar do divórcio. Seus filhos acompanharam as buscas com ansiedade e agradeceram aos voluntários e autoridades pelo empenho em localizar o corpo.

Como o terreno remoto atrasa o resgate em montanhas

Em uma área montanhosa remota, a dificuldade não está apenas em encontrar a pessoa, mas em chegar até ela. No caso de Brian Seibert, o corpo permaneceu no local por mais de 72 horas porque o terreno acidentado, a cerca de 3.800 metros de altura, impedia o acesso por terra.

As equipes de resgate rastrearam pegadas e dados de geolocalização do celular para localizar o corpo. Mesmo depois de avistá-lo do helicóptero, precisaram de uma aeronave especializada para removê-lo do penhasco.

Isso significa que em resgates montanhosos remotos, o tempo entre localizar alguém e recuperá-la pode ser muito maior do que em áreas urbanas. A topografia hostil — formações como o Grand Central Couloir — não apenas dificulta o deslocamento, mas também exige equipamento especializado e helicópteros que nem sempre estão imediatamente disponíveis.

Quando o rastreamento por celular pode não ser suficiente

Os socorristas localizaram Brian com dados de geolocalização do celular e pegadas na rota de descida. Mesmo assim, o corpo só foi avistado por helicóptero. A geolocalização não levou diretamente até ele porque, em terrenos remotos e acidentados, um sinal de GPS pode indicar uma área geral, mas não garante que os resgatistas consigam chegar a pé ao ponto exato.

Especialmente se o local estiver em um penhasco ou formação rochosa instável. Por isso, dados de celular são uma ferramenta importante, mas, em ambientes montanhosos hostis, podem ser apenas o primeiro passo. A confirmação visual feita por helicóptero é necessária para localizar com precisão o ponto onde a pessoa está.

Mistério revelado?

Soterrados pelo Vesúvio, pergaminhos de Herculano podem revelar um dos grandes mistérios existentes

Pergaminhos de Herculano reúnem várias centenas de manuscritos

13/10/2026 08h33

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Foto: Ahmet Polat/Pexels

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Quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 da era comum, centenas de rolos de papiro foram sepultados e carbonizaram, preservando textos que permaneceram praticamente ilegíveis por séculos. Agora, pesquisadores descobriram que um rastro de chumbo na tinta antiga pode indicar quais desses pergaminhos podem ser lidos com tecnologia de raios X.

Os pergaminhos de Herculano reúnem várias centenas de manuscritos, desenterrados em 1752 de uma vila próxima a Nápoles. Eles formam a única biblioteca intacta conhecida da Antiguidade clássica. A maior parte do que foi lido até agora é filosofia epicurista, em boa parte escrita por um autor chamado Philodemus.

Esses pergaminhos diferem de outros textos da Antiguidade: não chegaram até nós por meio de cópias feitas por monges durante a Idade Média.

O desafio de ler tinta antiga

Pesquisadores antigos destruíram muitos rolos ao tentar abri-los, e centenas foram desenroladas, mas outras centenas permaneceram enroladas e não lidas. Raios X seriam a ferramenta óbvia — e funcionaram uma vez, quando aprendizado de máquina treinado em varreduras com raios X permitiu a uma equipe ler parte de um rolo carbonizado sem abri-lo.

O problema está na tinta, e escritores romanos a faziam de fuligem e carvão. Uma letra e o papel abaixo dela agora são ambos carbono, então um ponto com tinta produz a mesma imagem de raios X que um espaço em branco.

Essa dificuldade fez com que a varredura de pergaminhos selados consumisse tempo escasso e caro em aceleradores de partículas.

Chumbo na tinta abre novo caminho

Uma análise feita em 2016 de dois fragmentos de Herculano identificou chumbo nas próprias letras — aproximadamente 84 microgramas por centímetro quadrado na peça maior e cerca de 16 na menor. Pesquisadores também encontraram chumbo em tinta preta e vermelha em papiros egípcios da era romana.

A origem do metal ainda não é completamente compreendida — pode ter vindo da própria tinta ou de um aditivo usado para secar a escrita.

Para fins de imagem, a origem não importa, e chumbo é muito mais denso que carbono e bloqueia muito mais um feixe de raios X do que o papiro faz. Essa propriedade oferece uma solução: verificar um rolo de papiro selado quanto à presença de chumbo por fora, depois gastar tempo de varredura apenas nos que o contêm.

Testes com pergaminhos modernos

Uma equipe liderada por Douglas Seiler, vinculado à UC Berkeley, desenvolveu pergaminhos de teste para validar esse método. Nenhum dos rolos testados era antigo; todos foram construídos em laboratório para esse fim. A equipe comprou folhas de papiro egípcio moderno com cerca de 10 metros de comprimento e escreveu nelas com um estilo de junco.

A tinta inicial era um pigmento de carbono japonês que não continha chumbo mensurável.

Nitrato de chumbo foi adicionado em seguida, e a tinta engrossou imediatamente, adquirindo uma consistência semelhante à de iogurte levemente diluído. Para calibrar a quantidade exata, a equipe desenhou linhas em um quadrado de papiro de 15 por 15 centímetros até cobri-lo quase totalmente de tinta, e depois, pesou o recipiente.

O quadrado tinha absorvido cerca de um décimo de uma colher de chá de tinta — o suficiente para reconstruir uma receita que correspondesse ao fragmento antigo.

Os pergaminhos foram então colocados em uma caixa de aço semi-selada dentro de um forno. O objetivo era replicar o calor da própria erupção — uma faixa de 400 a 900 graus Celsius.

Depois de carbonizados, os pergaminhos de teste foram analisados com um scanner portátil capaz de detectar o chumbo. O resultado validou a abordagem para pergaminhos genuínos do Vesúvio sem risco de danificá-los.

Por que o chumbo funciona melhor que o carbono aos raios X

A tinta romana era feita de fuligem e carvão, ambos carbono. Quando o papiro carboniza na erupção, a letra e o papel viram praticamente a mesma coisa aos olhos do raio X — carbono em ambos os casos. É como tentar enxergar uma nuvem branca contra um céu branco.

O chumbo funciona porque é muito mais denso que o carbono e bloqueia muito mais um feixe de raios X. Enquanto a letra de carbono não gera diferença visual entre tinta e papel, uma letra com chumbo cria um contraste claro que a máquina consegue captar.

Como identificar se um pergaminho selado vale a pena escanear

  • Passar um scanner portátil sobre a superfície externa do pergaminho selado, sem precisar abri-lo
  • O scanner detecta a presença de chumbo nas letras através da camada de papiro carbonizado
  • Se o chumbo for encontrado em vários pontos ao longo do rolo, ele será candidato à varredura com raios X
  • Reservar o tempo escasso e caro de varredura apenas para os pergaminhos que passaram no teste de chumbo
  • Evitar gastar recursos em rolos que não contêm chumbo, que provavelmente não renderão texto legível

Por que esses pergaminhos são únicos na história

Quase tudo que conhecemos da antiguidade clássica chegou até nós porque alguém o recopiou à mão — frequentemente monges durante a Idade Média. Os pergaminhos de Herculano são diferentes: eles são a única biblioteca intacta conhecida da antiguidade que sobreviveu sem passar pela tradição de cópia manual.

Foram enterrados e preservados pela erupção do Vesúvio de forma acidental, congelando textos em sua forma original. A maior parte do que foi lido até agora é filosofia epicurista, grande parte escrita por Philodemus, mas centenas de rolos. Ainda permanecem enrolados e ilegíveis — um arquivo praticamente intocado da vida antiga à espera de acesso.

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