Dono da Havan constrói estátua gigante de 24 metros que pesa 8 toneladas

<p>Uma réplica de 24 metros da Estátua da Liberdade chegou a Macapá após percorrer quase 4 mil quilômetros pelo Brasil em apenas 15 dias. A peça de 8 toneladas será instalada em frente à loja da varejista, que abre as portas neste sábado (3).</p>
<p>O percurso começou em 8 de setembro em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, onde a estrutura foi fabricada. A peça seguiu de caminhão até Belém e depois de balsa pela Amazônia. A empresa estimava que a jornada levaria até 20 dias, mas o transporte foi concluído em 15 dias.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/vOTf_TsOTO8" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>
<h2>A unidade número 197 da rede</h2>
<p>A loja em Macapá é a 197ª unidade da Havan no Brasil e marca a expansão da varejista, que projeta fechar o ano com 200 lojas no país. O investimento na cidade ultrapassou R$ 100 milhões e gerou 200 empregos diretos na região.</p>
<p>Com 10 mil metros quadrados, o espaço oferecerá estacionamento, praça de alimentação e mais de 350 mil itens. Imagens da peça já instalada sobre a base foram compartilhadas pelo empresário Luciano Hang na terça-feira (29). A inauguração acontece no fim de semana, após a estátua cruzar o território nacional por terra e água.</p><p>A Havan possui mais de 80 réplicas da Estátua da Liberdade espalhadas por suas filiais no Brasil. As estruturas se tornaram uma das principais marcas visuais da rede varejista e podem ser encontradas em diferentes cidades, geralmente instaladas na entrada das lojas. Inspiradas no monumento original de Nova York, nos Estados Unidos, as réplicas chamam a atenção pelo tamanho e ajudam a identificar as unidades da Havan à distância.</p>