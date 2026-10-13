Ela foi dada como morta por família e acordou em caixão durante seu próprio enterro - Foto: Reprodução

Uma menina de 15 anos foi declarada morta pelo próprio pai na Guatemala e, horas depois, acordou dentro do caixão durante o próprio funeral. O caso aconteceu com Yuleidy Ixcotoyac, moradora da vila rural de El Jocote, e foi registrado em vídeo que circulou amplamente nas redes sociais.

Tudo começou quando a jovem desmaiou dentro do carro a caminho de um centro médico, para onde era levada pelo pai, Abraham Ixcotoyac. Sem detectar respiração nem batimentos, ele parou o veículo e concluiu, ali mesmo, que a filha havia morrido.

Um enterro às pressas

A família decidiu sepultá-la sem que um médico avaliasse o corpo ou uma certidão de óbito fosse emitida. Como o enterro logo após a suposta morte é um hábito frequente naquela região do país, a família comprou um caixão de imediato e organizou a cerimônia em frente de casa.

Menos de um dia depois do desmaio, vizinhos e parentes já se reuniam ao redor do caixão de madeira para a despedida. Foi nesse momento que Lesvia Ríos, mãe da adolescente, debruçada sobre o caixão em prantos, notou um leve movimento no interior dele.

Da dor à comemoração

Ao abrirem a tampa, os presentes viram a garota se mexer. Segundos depois, ela se sentou sozinha, ainda vestida com a camiseta rosa do funeral. O grupo, espantado, ajudou a adolescente a sair do caixão e ofereceu água a ela antes de qualquer outra reação.

A tristeza coletiva se transformou rapidamente em euforia, com gritos de "aleluia" tomando conta do local. Segundo relato à mídia local reproduzido pelo jornal The Sun, a menina descreveu ter sentido o coração pesado e dolorido pouco antes de perder os sentidos.

O susto da família viralizou nas redes sociais, e yuleidy segue em recuperação na própria casa, consciente e fora de perigo, e declarou estar feliz por estar viva. A família, que chegou a viver o luto, agora comemora a sobrevivência da jovem.

Quando sinais vitais fracos não indicam morte

O caso de Yuleidy exemplifica uma situação em que a ausência aparente de pulso e respiração não significava morte real. Em certos tipos de desmaio, especialmente quando há problemas cardíacos como o descrito por ela (coração pesado. E dolorido), os sinais vitais podem ficar tão fracos que se tornam imperceptíveis ao toque casual.

Sem equipamento médico ou profissional treinado para avaliar a consciência, a perda de reflexos e outros indicadores, é impossível confirmar que alguém morreu. É por isso que a morte precisa de confirmação médica.