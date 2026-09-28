Elon Musk leva "um Maracanã" ao espaço: Starship de 124 metros entra em órbita

Nesta segunda-feira (28 de setembro), o foguete Starship da SpaceX atingiu a órbita terrestre pela primeira vez. O resultado marca uma mudança no programa espacial de Elon Musk, que alternou sucessos e explosões controladas em testes anteriores.

O lançamento saiu do sul do Texas às 9h48 de Brasília, a partir da Starbase da SpaceX, próxima ao Golfo do México. Durante a ascensão, quase todos os 33 motores responderam normalmente. Um deixou de funcionar perto dos 22 quilômetros de altitude. O voo prosseguiu como previsto e marcou o 14º teste integrado da nave com seu propulsor Super Heavy.

Com 124 metros de altura, a Starship é ainda maior que o campo de futebol do Maracanã, que mede 105 metros de comprimento. Se fosse colocada deitada sobre o gramado, a nave ultrapassaria uma das linhas de fundo em cerca de 19 metros, deixando claro o tamanho impressionante do maior foguete já construído.

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Primeiro foguete operacional em órbita

Diferentemente dos 13 voos anteriores, a Starship permaneceu em órbita e alcançou aproximadamente 275 quilômetros de altitude. Depois das etapas iniciais do voo, uma queima com um único motor Raptor inseriu a nave em órbita terrestre baixa.

A SpaceX planejava um voo de dez horas com seis voltas completas ao redor da Terra para demonstrar que a nave estava pronta para o programa lunar Artemis da Nasa, mas decidiu encurtá-lo.

O teste também foi o primeiro lançamento bem-sucedido de uma carga útil funcional: 26 satélites Starlink V3 foram liberados durante a missão. A SpaceX manteve contato com todos os satélites após a implantação.

Rumo à Lua e a Marte

A SpaceX pretende usar o maior foguete jamais construído para transportar o programa lunar Artemis da Nasa. A empresa também pretende empregar a Starship em missões tripuladas a Marte em um futuro próximo e expandir a constelação de internet por satélite que oferece em todo o mundo.

O sucesso ocorreu após uma tentativa interrompida em julho, e um comando automático de aborto interrompeu o voo quando quatro dos 33 motores não acenderam. O episódio reduziu o valor de mercado da SpaceX em cerca de US$ 100 bilhões, reflexo da importância desses testes para o futuro da companhia.

O desenvolvimento da Starship exigiu US$ 15 bilhões em investimentos de engenharia no foguete reutilizável.