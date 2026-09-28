Sinal de alerta global: Terra ultrapassou 7 das 9 fronteiras que mantêm o planeta habitável

A Terra cruzou sete de nove limites planetários considerados seguros para a vida, e todos eles pioram simultaneamente. Um relatório anual do Laboratório de Ciências dos Limites Planetários do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático revelou que a situação do planeta se deteriora enquanto os modelos climáticos globais podem estar sendo demasiado otimistas sobre o futuro.

Desde a Revolução Industrial, cerca de metade do dióxido de carbono lançado na atmosfera foi absorvido por plantas. O solo e a água do mar também prestaram um serviço natural, evitando que o planeta já estivesse muito mais quente. No entanto, essa capacidade de absorção terrestre estagnou, enquanto as emissões continuam a aumentar.

Mais de 60 cientistas elaboraram essa avaliação, que mede nove processos que mantêm o planeta habitável.

As sete fronteiras ultrapassadas

Cada um dos nove limites planetários marca uma faixa segura de funcionamento, a partir da qual mudanças amplas e duradouras se tornam mais prováveis. Clima, biodiversidade, uso da terra, água doce e os ciclos de nitrogênio e fósforo já superaram seus limites.

A química oceânica e os produtos químicos sintéticos — plásticos, pesticidas e químicos eternos — também cruzaram essas barreiras.

Apenas a camada de ozônio e as partículas no ar ainda permanecem dentro dos limites seguros, embora as partículas já ultrapassem um limite regional proposto para o Sul da Ásia. O dióxido de carbono atingiu aproximadamente 426 partes por milhão em 2025, comparado a cerca de 280 antes da industrialização.

O uso de fertilizantes elevou os fluxos de nitrogênio a mais do dobro do nível seguro, e o fósforo também ultrapassou seu limite.

Pressões que não diminuem

A mudança observada no último ano foi menor do que os números gerais sugerem. As pressões por trás das sete fronteiras ultrapassadas continuam, sem redução suficiente para revertê-las. As emissões fósseis atingiram novo recorde em 2025, totalizando aproximadamente 42 bilhões de toneladas, segundo a Dra. Caesar.

Três dos sete limites não podem ser monitorados ano a ano porque dependem de dados coletados em períodos diferentes e atualizados em intervalos variáveis. Até agora, os cientistas não identificam uma reversão sustentada das pressões que pudesse fazer qualquer um desses sete limites voltar à zona de segurança.

A capacidade de absorção de carbono pela Terra — a metade mais frágil desse sistema — permaneceu estável desde aproximadamente 2000.

Um sumidouro de carbono em risco

A absorção de carbono pelas terras parou de crescer apesar do aumento contínuo de emissões. O dióxido de carbono extra estimula o crescimento de plantas e estende as estações em algumas regiões. As florestas também se recuperam, mas tudo isso depende de água e nutrientes adequados.

Ao mesmo tempo, as perdas se acumulam: calor e seca reduzem o crescimento das plantas e aumentam a morte de árvores, os incêndios e as infestações de pragas. As pessoas já aproveitam cerca de um quarto do que a Terra poderia produzir.

Boris Sakschewski, autor principal do relatório, alertou que os caminhos traçados para emissões zero dependem de sumidouros de carbono funcionais. As observações atuais indicam que o planeta pode estar perdendo sua capacidade de amortecimento contra as pressões crescentes exercidas pela humanidade.

Os cientistas que planejam um caminho para um clima gerenciável assumem que esses sumidouros continuarão operando — uma suposição que se torna cada vez mais arriscada.