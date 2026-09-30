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Clima

Enquanto Brasil se prepara para 6 ondas de calor, Japão enfrenta 35 dias de chuva consecutivos

Recorde sem paralelo nos registros disponíveis.

João V. Valença

30/09/2026 - 16h59
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Tóquio já soma 35 dias seguidos de chuva, um recorde sem paralelo nos registros disponíveis. Quase o triplo do volume normal de precipitação caiu sobre a capital japonesa. Foram apenas 45,8 horas de sol acumuladas, e em 14 dias o sol não apareceu.

No Brasil, o cenário se inverte: as temperaturas podem ficar pelo menos 5°C acima da média. A origem climática, porém, é a mesma: El Niño. Uma análise do comportamento das temperaturas em anos de El Niño projeta pelo menos 6 ondas de calor entre setembro e dezembro de 2026 no Brasil. 

O Instituto Nacional de Meteorologia já colocou áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul sob aviso vermelho, com termômetros até 5°C acima da média por vários dias seguidos.

Os dois extremos nascem do mesmo fenômeno: as águas do Oceano Pacífico aquecidas de forma anormal, que empurram padrões meteorológicos para limites raramente vistos. De um lado, chuva sem trégua; do outro, calor que se repete em ondas sucessivas.

O que acontece em Tóquio

A sequência de dias chuvosos alterou a rotina de milhões de moradores da capital japonesa. A chuva afeta cultivos, a saúde da população e o transporte urbano.

A estagnação atmosférica prolongada é uma das explicações para o fenômeno, que mantém o céu praticamente fechado há mais de um mês. A combinação de umidade elevada e ausência quase total de luz solar não tem precedentes comparáveis na história recente da cidade.

Efeitos além da capital japonesa

As chuvas intensas registradas durante o verão provocaram inundações em diferentes zonas, e no início de setembro o tufão Dujuan causou inundações e deslizamentos de terra na prefectura vizinha de Chiba, com oito mortes e dezenas de casas destruídas.

Quando o El Niño vira 'Godzilla'

O apelido popular reflete a magnitude do episódio atual, considerado excepcional mesmo diante de anos anteriores marcados por esse padrão climático. Masayuki Kyoda, responsável da Agência Meteorológica do Japão, explicou que as frentes de chuva outonais estão permanecendo mais tempo do que o habitual.

Os efeitos também começam a aparecer nos mercados e na saúde. Os danos aos cultivos das áreas agrícolas próximas a Tóquio encareceram especialmente as verduras de folha. Uma alface chegou a custar 450 ienes, mais do dobro do valor habitual. A combinação de chuva prolongada, baixa pressão atmosférica e elevada umidade pode favorecer sintomas como dores de cabeça ou tonturas.

A Agência Meteorológica do Japão aponta uma mudança de longo prazo: o aquecimento global está alterando o clima do país, inclusive a quantidade de precipitação. Enquanto o El Niño continua ativo no Pacífico e as perturbações continuam a passar pela região, Tóquio espera que volte a ter um dia completamente seco.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Viktor Frankl que pode fazer você repensar a vida

Filósofo austríaco deixou legado profundo sobre a existência.

30/09/2026 17h21

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Viktor Frankl, psiquiatra e filósofo austríaco nascido em Viena em 1905, deixou um legado profundo sobre a existência humana: a vida não se torna insuportável pelas circunstâncias, mas pela ausência de significado e propósito.

Em um mundo onde a dor física, as crises econômicas e as perdas pessoais são inevitáveis, Frankl demonstrou que o verdadeiro bem-estar não nasce da comodidade material, mas do compromisso ativo com um desafio de valor genuíno. Essa lição não nasceu em uma sala de aula tranquila. Nasceu no abismo da Segunda Guerra Mundial.

Por ser judeu, Frankl foi capturado pelo regime nazista e preso em campos de concentração, entre eles Auschwitz e Dachau. Antes do cativeiro, recusou um visto para os Estados Unidos para não abandonar os pais. A brutalidade do regime lhe tirou os pais, o irmão e a primeira esposa.

O sentido descoberto no horror

Ao observar o comportamento dos companheiros de prisão em meio à fome, à crueldade e à morte constante, Frankl identificou o que sustentava a sobrevivência.

Notou que os prisioneiros que perdiam a esperança e o sentido do futuro se rendiam rapidamente e adoeciam, enquanto aqueles que preservavam um motivo profundo para viver resistiam ao horror diário.

Essa observação o levou a uma conclusão central: quando uma pessoa identifica sua razão de ser, encontra uma força capaz de transformar as adversidades em dignidade humana. Ele próprio sintetizava essa força: "Não há nada no mundo que capacite tanto uma pessoa quanto a consciência de ter uma tarefa na vida".

A vontade de significado como motor humano

A abordagem terapêutica de Frankl propõe que a principal motivação das pessoas não é a busca instintiva do prazer nem a ambição de poder, mas a realização do que ele chamava de "vontade de sentido". A logoterapia, escola de psicologia que ele fundou, defende que encontrar uma meta clara é fundamental para a saúde mental.

Longe de ser um conceito abstrato ou inatingível, a busca do propósito vital se concretiza diariamente por três caminhos. O primeiro se manifesta na realização de um trabalho criativo, em um projeto pessoal ou em uma atividade com impacto significativo.

O segundo surge por meio do afeto e de vivências profundas, como o amor compartilhado com outra pessoa, a conexão autêntica com família e amigos ou a contemplação da natureza. O terceiro caminho, que Frankl considerava essencial, surge da atitude que adotamos diante das adversidades que não podemos mudar.

Reflexão e Filosofia

O provérbio chinês que faz pensar sobre a vida: "Ter medo do sofrimento já é sofrer"

Medo pode surgir antes de vivenciar uma experiência negativa.

30/09/2026 16h22

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Foto: Priyo Utomo/Pexels

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O medo é um dos sentimentos mais presentes na rotina de qualquer pessoa. Um antigo provérbio chinês, porém, convida a refletir sobre essa sensação, especialmente quando o temor de fracassar, sofrer ou enfrentar uma dificuldade impede alguém de agir: "Ter medo do sofrimento já é sofrer".

A frase sugere que antecipar a dor, o fracasso ou as adversidades pode se tornar uma fonte de preocupação e angústia, mesmo quando aquilo que se teme ainda nem aconteceu.

O que o provérbio quer dizer

O significado está ligado à tendência de imaginar cenários negativos antes de eles ocorrerem. O provérbio não afirma que ter medo diante de uma situação difícil seja algo anormal ou necessariamente ruim. Mas convida a observar o que acontece quando esse temor se torna uma preocupação constante que domina o pensamento.

Quando alguém pensa repetidamente em tudo aquilo que poderia dar errado, pode acabar experimentando angústia por uma situação que ainda não se materializou. O provérbio propõe deslocar o foco para o presente, em vez de sofrer antecipadamente por eventos que talvez nunca cheguem a acontecer.

As lições por trás dessa sabedoria

O provérbio reconhece que o medo pode surgir antes mesmo de alguém vivenciar uma experiência negativa. Às vezes, apenas imaginar que algo pode dar errado é suficiente para desencadear preocupação, insegurança e dúvida.

A mensagem central se divide em pontos essenciais, e não sofrer por antecipação: preocupar-se com um problema antes de ele ocorrer não garante que seja possível evitá-lo. Distinguir possibilidades de certezas: algo pode acontecer sem que necessariamente aconteça. Manter-se no presente: concentrar-se no que ocorre agora ajuda a não ficar preso em cenários futuros imaginários.

Abraçar a incerteza: nem tudo pode ser previsto ou controlado. E muitas situações só podem ser enfrentadas quando de fato chegam. E não deixar que o medo seja o condutor — embora sinalize perigo, o medo pode virar um obstáculo quando paralisa a ação.

Quando alguém antecipa situações negativas o tempo todo, acaba dedicando grande parte do presente a eventos que ainda não ocorreram. O provérbio convida, portanto, a diferenciar o que está acontecendo do que existe apenas como possibilidade. Não se trata de ignorar problemas nem de deixar de se precaver, mas de impedir que o temor pelo futuro consuma todo o agora.

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