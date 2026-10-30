Família com 4 filhos constrói casa de 232 m² no deserto usando 360 toneladas de terra

Ashley Longnecker e seu marido, Jonathan, decidiram deixar a vida em uma casa rodante e construir uma residência sustentável no deserto do Arizona. Depois de anos viajando pelo país com os quatro filhos, a família começou a construir a Hyperadobe Roundhouse. Uma casa de 232 metros quadrados que utilizará mais de 360 toneladas de terra em sua estrutura.
A família comprou um terreno de 4,45 hectares no condado de Cochise, no Arizona, para construir uma moradia sem conexões tradicionais de água e eletricidade. O site Tiny Shiny Home documenta os avanços da obra e mostra como a iniciativa funciona na prática.
Técnica de construção com terra compactada
Os Longnecker adotaram o método hyperadobe para levantar as paredes da casa. A técnica consiste em preencher mangas de malha com terra úmida e compactá-la, formando estruturas resistentes que funcionam como muros convencionais. O processo permitiu criar paredes com aproximadamente 40 centímetros de espessura.
Em uma das etapas da obra, a família já havia utilizado aproximadamente 363 toneladas métricas de terra. A residência é formada por quatro círculos de tamanhos variados, conectados por paredes retas. Essa disposição aproveita a resistência das estruturas curvas e distribui melhor as cargas durante a construção.
Antes de iniciar o projeto principal, a família construiu estruturas menores, como uma oficina e um galinheiro, para dominar a técnica.
Sistemas sustentáveis de água e energia
A residência utilizará terra como material principal e um sistema de coleta de água da chuva que alimentará um reservatório de aproximadamente 114 mil litros. Após a filtragem, a água será distribuída aos diferentes ambientes da casa por meio de bombas.
O projeto também prevê a instalação de painéis solares e baterias para gerar e armazenar eletricidade sem depender da rede convencional. A construção continua avançando, e a família busca demonstrar que é viável desenvolver uma habitação usando materiais encontrados no próprio entorno, sem necessidade de serviços tradicionais.
Por que as estruturas curvas resistem melhor na construção com terra
Na construção com terra compactada, as paredes redondas funcionam de forma diferente das paredes retas. A forma circular distribui o peso de maneira mais equilibrada em todas as direções, como um arco. Assim, a pressão não se concentra em um único ponto, mas se espalha por toda a estrutura.
Por isso, a família Longnecker escolheu quatro círculos de tamanhos variados conectados por paredes retas: a curvatura absorve melhor as cargas durante a construção e o uso da casa.