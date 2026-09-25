Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Apocalipse

"Fim do mundo" em 74 dias: a conta feita há 66 anos previu o colapso da humanidade

Um ponto sem volta na sexta-feira 13.

João V. Valença

25/09/2026 - 16h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

O cálculo publicado há 66 anos previa que a expansão da população mundial atingiria um ponto sem volta na sexta-feira de 13 de novembro de 2026. A data veio de um estudo divulgado em 1960 na revista Science, assinado por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot.

O estudo não previa meteoro nem cataclisma externo para aquele dia. Os três autores calcularam um cenário em que o próprio ritmo de crescimento humano se tornaria matematicamente "infinito". Von Foerster ilustrou esse extremo ao descrever que os tetranetos não morreriam de fome, mas ficariam sufocados.

De onde veio a conta original

Para chegar à data, o grupo reuniu 24 estimativas populacionais que cobriam cerca de 2 mil anos de história humana. Ao analisar essa série, os pesquisadores perceberam que o tempo necessário para a população global duplicar vinha encolhendo a cada século, em um ritmo mais acelerado que o do crescimento exponencial comum.

Os pesquisadores diferenciaram dois momentos da história: antes da industrialização, guerras, fome e epidemias travavam o avanço populacional; depois dela, esse freio praticamente desapareceu, e o crescimento ganhou tração.

Ao projetar essa curva sem mudanças, o intervalo entre as duplicações da população chegaria, em tese, a zero. Esse ponto teórico resultou na previsão para a sexta-feira de 13 de novembro de 2026, data batizada no título do artigo original como "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026".

Por que o colapso não se confirmou

Passadas mais de seis décadas, a trajetória real da humanidade tomou outro caminho. A fecundidade recuou em várias regiões do mundo, e o crescimento populacional perdeu velocidade em vez de acelerar como o modelo original sugeria.

O motivo está na própria limitação da conta: o cálculo tratava a expansão como algo capaz de seguir sem freios, sem espaço para transformações sociais que mudassem o comportamento reprodutivo das famílias. Esse tipo de mudança de comportamento — e não um evento único — foi o que rearranjou a curva demográfica nas décadas seguintes.

Estimativas atuais para a população

Órgãos ligados às Nações Unidas hoje trabalham com uma lógica bem distinta da projetada em 1960: nenhum crescimento infinito, mas um pico seguido de estabilização. A expectativa é de que o número de habitantes do planeta continue subindo por algumas décadas, porém em ritmo cada vez mais lento.

As projeções indicam que a população mundial deve alcançar cerca de 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080, para depois entrar em uma fase de recuo gradual rumo a 10,2 bilhões ao final do século.

É um roteiro bem diferente daquele que fez a dupla de cientistas apostar numa data específica de colapso: em vez de um ponto de ruptura marcado no calendário. O que se desenha agora é uma curva que sobe, se estabiliza e começa a ceder aos poucos.

O estudo do Instituto de Tecnologia da Geórgia sobre dinâmica populacional reforça esse quadro mais recente ao tratar o crescimento humano como um processo sujeito a ajustes constantes, não como uma equação fixa rumo ao infinito.

A data de 13 de novembro de 2026 segue existindo apenas no papel de 1960 — um marco que a própria realidade demográfica, seis décadas depois, deixou para trás.

Falência?

Roberto Carlos é pego de surpresa ao perder 99% do que ganhou no futebol e ver a conta zerada

Pentacampeão mundial relatou problemas familiares.

25/09/2026 16h52

Compartilhar

Foto: Instagram/Reprodução

Continue Lendo...

O ex-lateral Roberto Carlos perdeu 99% do patrimônio que acumulou como jogador profissional após encerrar a carreira. Em participação no Portugal Football Summit, o pentacampeão mundial relatou que problemas com empresários e crises familiares deixaram sua conta bancária zerada. A perda foi repentina.

Na quinta-feira, Roberto Carlos foi dormir sem suspeitar do que aconteceria. Na manhã de sexta-feira, recebeu uma pilha de documentos legais cuja existência desconhecia. Aquele momento marcou o colapso de quase tudo que havia construído durante décadas como atleta profissional.

O colapso financeiro e suas causas

Roberto Carlos atribuiu a crise financeira a problemas com um ex-empresário e a questões familiares. Segundo ele, não houve tempo para reagir: entre uma noite de sono e o dia seguinte, perdeu quase todo o patrimônio.

Aos 53 anos, Roberto Carlos reconheceu erros graves de confiança e gestão patrimonial. Entregou a administração de seus recursos a pessoas próximas sem supervisão adequada. A falta de acompanhamento lhe custou praticamente todo o patrimônio. Aos jogadores mais jovens, deixou um aviso direto: não repetir seus erros com representantes e na preservação do patrimônio.

Reconstrução e legado pós-carreira

Com apoio de um amigo, Roberto Carlos conseguiu reorganizar a vida financeira e pessoal. Atualmente, atua como embaixador do Real Madrid, clube pelo qual disputou 527 partidas e conquistou, entre outros títulos, três Ligas dos Campeões. Pela Seleção Brasileira, disputou 127 partidas e conquistou a Copa do Mundo de 2002.

Roberto Carlos já havia se preparado para a vida após o futebol antes de encerrar a carreira. Quando tomou essa decisão, já tinha licença para atuar como diretor esportivo e colaborava com diversas marcas comerciais.

O plano era construir um legado como jogador e depois monetizar sua imagem. A estratégia funcionou em parte, mas não foi suficiente para impedir a ação coordenada de quem o traiu.

A mensagem aos atletas em ascensão

No Portugal Football Summit, Roberto Carlos pediu aos jogadores mais jovens que não repetissem seus erros. Alertou-os contra a confiança cega em representantes e a negligência na gestão do patrimônio. A mensagem à próxima geração reforçou a necessidade de evitar histórias semelhantes dentro e fora dos vestiários.

O ex-lateral também reforçou que educação financeira e cautela com pessoas de confiança são tão importantes quanto as conquistas em campo. A perda de 99% do patrimônio mostra que uma carreira de sucesso não protege, por si só, os recursos acumulados durante a vida profissional.

Fenômeno marinho

Após tsunami em Santa Catarina, mar recua de forma intensa em Santos

Este foi o menor nível registrado do mar em 2026.

25/09/2026 15h26

Compartilhar

Foto: DP/Pexels

Continue Lendo...

Logo após o tsunami meteorológico que atingiu Santa Catarina no início desta semana, outro fenômeno chamou a atenção dos brasileiros. Trata-se do recuo do mar em Santos, no Litoral de São Paulo. Segundo os dados, este foi o menor nível registrado do mar em 2026.

Um levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas (NPH), da Universidade Santa Cecília, mostra que o mar chegou a -0,34 metro em agosto deste ano. Em 2025, o menor nível registrado foi de -0,36 metro.

Em Santa Catarina, por sua vez, praias e estabelecimentos comerciais do Litoral Sul foram surpreendidos por uma súbita elevação do nível do mar na segunda-feira (21). Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, tratou-se de um tsunami meteorológico, causado pela combinação entre mudanças repentinas na pressão do ar e rajadas fortes de vento sobre o mar.

Em Laguna, a Praia do Cardoso foi tomada pela água ainda antes das 6h. O pescador André Eduardo Bento contou ao Atribuna que esperava o tempo firmar para começar a pescaria. Havia raios e uma tempestade intensa quando ele viu a onda avançar.

Ele correu contra a correnteza para proteger sua embarcação e a de um colega. Durante o resgate, enfrentou água na altura do peito. Ninguém ficou ferido.

Como funciona o tsunami meteorológico

O tsunami meteorológico ocorre quando nuvens carregadas e ventos fortes avançam rapidamente sobre o mar, criando uma grande onda que se propaga até a costa.

Diferentemente do tsunami convencional, provocado por um abalo sísmico (terremoto) e geralmente mais destrutivo, o tsunami meteorológico ocorre exclusivamente por fatores atmosféricos. O fenômeno está associado a sistemas meteorológicos como linhas de instabilidade.

Segundo a Defesa Civil, a elevação rápida e temporária do nível do mar favorece o avanço da água em direção à faixa costeira. Essa associação com sistemas meteorológicos torna o tsunami meteorológico difícil de prever.

Repetição do fenômeno no local

Em 2023, a Praia do Cardoso já havia sido palco de um episódio semelhante. Na época, André atuava como salva-vidas no mesmo trecho de praia e acompanhou de perto o susto causado pela onda, que chegou a arrastar veículos e espantar quem estava no local.

O fenômeno confirmado pela Defesa Civil em Santa Catarina ocorreu durante uma tempestade severa, com raios e ventos intensos. Esses fatores alteraram a pressão atmosférica local e provocaram o avanço rápido das águas em direção à costa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

'Táxi black' rodará com mesmo valor de bandeira do convencional
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

'Táxi black' rodará com mesmo valor de bandeira do convencional

2

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico
infiltrados

/ 10 horas

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico

3

Advogada é presa em quadrilha de policiais traficantes em MS
Operação Infiltrados

/ 1 dia

Advogada é presa em quadrilha de policiais traficantes em MS

4

Mais de 120 quadros de motos são encontrados em matagal de Campo Grande
Desmanche de Motos

/ 1 dia

Mais de 120 quadros de motos são encontrados em matagal de Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 18 horas

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta