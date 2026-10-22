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Reflexão

Franz Kafka: "É pela própria estupidez que algumas pessoas têm tanta certeza de si mesmas"

O paradoxo identificado por Kafka persiste.

João V. Valença

22/10/2026 - 14h39
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A convicção excessiva alimenta-se da ignorância, segundo Franz Kafka, escritor que deixou reflexões incisivas sobre a natureza humana e suas contradições: "É só por causa da estupidez deles que eles conseguem ter tanta certeza de si mesmos". A frase, presente, em sua obra O Processo (1925), ecoa nos dias atuais, quando a facilidade de expressar opiniões não é acompanhada pela disposição de questioná-las.

O paradoxo identificado por Kafka persiste: muitos defendem suas convicções sem antes verificá-las. Em vez de buscar a verdade, procuram apenas confirmá-la, mesmo quando evidências sólidas apontam em outra direção. Explorar uma ideia com honestidade intelectual é diferente de blindá-la contra a crítica. É nessa recusa ao questionamento que a estupidez floresce.

Validação em vez de contraste

Essa falsa certeza nasce da rejeição sistemática da verdade. Não é simples desconhecimento: é a escolha de ignorar dados e fatos que contradizem a perspectiva já abraçada. A incompatibilidade entre opinião e realidade enfraquece a própria opinião, mas raramente convence quem se recusa a enxergar.

Essa teimosia acompanha a humanidade desde tempos remotos e persiste na era da informação. O acesso aos dados se tornou abundante, mas a disposição para compreendê-los parece ter diminuído. Ter recursos para verificar e ainda assim escolher validar sem verificar revela a diferença entre uma mente curiosa e uma mente fechada.

A realidade como caminho para compreensão

A realidade se mostra, sem disfarces, em diferentes ocasiões e contextos. Aceitá-la, mesmo quando é desfavorável, permite compreendê-la com mais honestidade e reconhecer seus efeitos sobre a vida. Essa disposição para entender abre espaço para mudanças efetivas, ao contrário da postura de quem prefere blindar suas convicções contra qualquer questionamento.

A honestidade intelectual, portanto, não é apenas uma virtude isolada — é o caminho que diferencia quem cresce de quem simplesmente envelhece prisioneiro de suas próprias crenças.

Tecnologia

China apresenta primeiro robô guarda-costas que luta kung fu e tem força para levantar um carro

A máquina foi projetada como protetor pessoal.

22/10/2026 15h00

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Foto: Reprodução

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Um robô humanoide se posiciona entre um atacante armado e uma vítima, e responde com golpes de kung-fu precisos. A cena abre o vídeo de apresentação do H2-X, o primeiro guarda-costas robótico da história, lançado pela empresa chinesa Unitree.

A máquina foi projetada como protetor pessoal capaz de destruir portas, pular de 5 metros e levantar capôs para resgatar pessoas presas. O robô recebeu o apelido "Kung Fu Legend Guardian" — lenda do kung-fu, guardião. A Unitree divulgou o equipamento sem especificar preço, data de comercialização nem ficha técnica completa, informando apenas autonomia de até oito horas em repouso.

Do cinema para o desguace

O vídeo de apresentação, com pouco mais de um minuto, começa com um aviso de que todas as cenas foram gravadas sem aceleração ou edição enganosa.

A primeira sequência se passa em um desmanche, onde o H2-X demonstra força bruta: sobe de um salto no teto de um carro. Desce com uma cambalhota e depois descarrega chutes e joelhadas contra uma porta até destruí-la. O robô corre, executa chutes laterais e dá mortais enquanto centelhas saem dos impactos nas chapas metálicas.

Depois de pular de uma plataforma a 5 metros de altura e rolar para amortecer o impacto, a máquina segue com uma série de golpes acrobáticos. Legendas alertam que tudo foi filmado com objetos de treinamento, apenas para uma demonstração orientativa.

O segundo bloco mostra o H2-X segurando um capô enquanto alguém é resgatado e afastando um manequim de carro em movimento, absorvendo o golpe.

Autonomia: a pergunta sem resposta

A maior incerteza em torno do robô diz respeito ao seu verdadeiro funcionamento durante as demonstrações. A Unitree não confirmou se o H2-X agiu de forma autônoma, se foi controlado por uma inteligência artificial de defesa, por um operador humano ou até por um script ensaiado linha a linha.

A falta de especificações oficiais deixa em aberto características como peso, quantidade de articulações motorizadas e resistência.

Pelo nome e pelo design, é possível que o H2-X seja uma variante do modelo H2, que mede 1,82 metros. Pesa cerca de 70 quilos, possui 31 articulações motorizadas e oferece autonomia de três horas por carga. A fonte fornecida não contém informações sobre preço em iuanes ou equivalência em dólares americanos, e portanto, a informação deve ser removida.

A Unitree não confirmou oficialmente se o novo guarda-costas compartilha essas especificações, deixando o mistério em torno de seu desempenho real.

Do espetáculo à promessa de proteção

Até agora, o kung-fu demonstrado por robôs chineses era principalmente atração circense: números em galas de Ano Novo e combates de exibição. O vídeo do H2-X, porém, sugere uma mudança: apresenta o domínio marcial como uma funcionalidade de proteção pessoal genuína.

Se essas habilidades funcionassem fora do ambiente controlado de demonstração, como afirma a Unitree. Teríamos máquinas capazes de servir chá em casa e, simultaneamente, deformar um carro com chutes para proteger crianças, adultos e idosos.

A Unitree já comercializa o G1, um modelo humanoide menor. A empresa afirma que ele é o mais vendido do mundo e que entre 10 mil e 20 mil unidades foram fabricadas desde maio de 2024.

O novo H2-X eleva a robótica humanóide de ferramenta de trabalho para guardião pessoal, embora dúvidas sobre sua autonomia real e capacidades permaneçam em aberto.

Como o robô decide quando intervir

Para funcionar como protetor pessoal real, o H2-X precisaria resolver um problema fundamental: distinguir um atacante de uma pessoa comum que se aproxima rápido. No vídeo de demonstração, a cena é preparada — o atacante vem claramente com uma faca. Mas no mundo real, a máquina teria que analisar em tempo real se alguém é realmente uma ameaça.

Escolher o momento exato para agir e medir a força do golpe para não machucar inocentes. A Unitree já testou a autonomia do modelo G1 em combates de boxe contra treinadores. Nesses testes, uma inteligência artificial chamada UnifoLM-X2-1.0 antecipava os movimentos do oponente e decidia como se mover em tempo real, sem controle remoto.

A empresa não confirmou que o H2-X use a mesma tecnologia, mas esse seria o caminho para permitir que o robô atuasse sozinho em situações de proteção.

O que significa um "guarda-costas robótico" na casa de uma família

Se o H2-X funcionasse fora do estúdio como promete, representaria máquinas capazes de dois papéis completamente opostos sob o mesmo teto: servir chá em casa e, no instante seguinte. Deformar um carro com chutes para defender uma criança, um adulto ou um idoso. O robô passaria de ferramenta de trabalho para "guardião pessoal", mudando fundamentalmente o papel da robótica humanóide.

Isso levanta questões práticas imediatas, e a máquina teria autonomia suficiente para proteger durante todo o dia? Conseguiria distinguir entre uma brincadeira agressiva de crianças e um ataque real? Como os vizinhos reagiriam, e a própria Unitree fechou seu vídeo com avisos: o robô não pode ser modificado.

As pessoas devem manter distância de dois a três metros no mínimo, e qualquer comprador precisa conhecer seus limites antes de trazer uma máquina desse porte para casa.

Reflexão e Filosofia

Rafael Narbona, filósofo espanhol: "Um carro acaba por nos aborrecer; a felicidade é amar e ser amad

O bem-estar verdadeiro nasce de outra fonte.

22/10/2026 13h44

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Foto: Pixabay/Pexels

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Nenhum carro de 300.000 euros garante felicidade duradoura, segundo o filósofo espanhol Rafael Narbona. Aos 63 anos, ele disse, em entrevista ao Cuerpomente, que posses de alto valor tendem a gerar tédio com o tempo e que o bem-estar verdadeiro nasce de outra fonte.

Para Narbona, amar e ser amado está na raiz da satisfação humana, muito mais do que qualquer objeto caro possa oferecer. O filósofo reconhece que cada pessoa tem seus gostos, mas alerta contra deixá-los se tornar o centro da existência. Essa visão coincide com a dos filósofos estoicos, que ressaltam a importância de não desenvolver apego excessivo aos objetos materiais.

Amar e ser amado

O primeiro pilar apontado pelo filósofo é criar laços próximos e dedicar tempo a quem se gosta. Segundo ele, essa conexão afetiva sustenta a felicidade de um modo que nenhuma aquisição material consegue replicar.

Segundo Narbona, pessoas que depositam seu bem-estar exclusivamente em posses materiais podem cair num ciclo de insatisfação contínua. Quando conseguem algo desejado, passam a buscar bens ainda mais caros — uma casa maior, um avião particular ou até um iate.

Ter um projeto de vida

O segundo elemento citado pelo espanhol é manter objetivos e atividades que deem propósito ao cotidiano. Sem esse horizonte, argumenta, a rotina perde sentido, independentemente de quanto alguém acumule em bens. A proposta não é abrir mão dos prazeres, mas impedir que eles dominem toda a existência.

Manter a consciência tranquila

O terceiro ponto levantado pelo filósofo é agir com solidariedade, ajudar outras pessoas e evitar causar mal a alguém. Essa tranquilidade interior completaria, junto aos vínculos afetivos e ao senso de propósito, a base da felicidade descrita por ele.

Narbona resume que o bem-estar não depende só de dinheiro, mas também dos afetos construídos e da forma como cada um se relaciona com quem está ao redor.

Como o estoicismo explica por que bens materiais não satisfazem

O estoicismo ajuda a explicar por que um carro de 300 mil euros deixa de gerar satisfação. A filosofia ensina que as emoções negativas — incluindo a insatisfação — não nascem das circunstâncias externas, mas dos julgamentos que fazemos sobre elas. Ao comprar um bem caro, a pessoa pensa "isso vai me fazer feliz".

Com o tempo, porém, esse julgamento se desgasta, e ela passa a concluir que aquele bem já não é mais suficiente, conforme explicado ao TN.

Os estoicos explicam que o ciclo de busca por posses cada vez mais caras ocorre porque a pessoa tenta controlar a felicidade por meio de algo que está fora de seu controle: os bens materiais.

Segundo essa visão, enquanto depender de objetos externos para se sentir bem, a pessoa estará sempre vulnerável ao tédio e à insatisfação, porque nenhum bem permanece novo ou impressionante para sempre.

A longa tradição filosófica por trás da crítica ao materialismo

A ideia de Narbona não é nova: faz parte de uma tradição que remonta à Grécia Antiga, especificamente ao estoicismo, fundado no século III a.C. Filósofos como Zenão de Cítio estruturaram uma filosofia inteira em torno da ideia de que a virtude, não a riqueza, é o bem supremo.

O estoicismo atravessou os séculos e influenciou pensadores romanos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que refinaram essas ideias e as aplicaram à vida cotidiana.

O estoicismo também desenvolveu conceitos específicos para lidar com o apego a bens: a "apatheia" (indiferença ao que não controlamos) e a "ataraxia" (serenidade diante das adversidades). Esses conceitos reconhecem que é humano desejar posses, mas ensinam que a paz interior só vem quando a pessoa deixa de fazer delas o centro da vida.

A reflexão de Narbona, portanto, retoma uma sabedoria testada por milênios.

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