Franz Kafka: "É pela própria estupidez que algumas pessoas têm tanta certeza de si mesmas"

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A máquina foi projetada como protetor pessoal.

Um robô humanoide se posiciona entre um atacante armado e uma vítima, e responde com golpes de kung-fu precisos. A cena abre o vídeo de apresentação do H2-X, o primeiro guarda-costas robótico da história, lançado pela empresa chinesa Unitree.

A máquina foi projetada como protetor pessoal capaz de destruir portas, pular de 5 metros e levantar capôs para resgatar pessoas presas. O robô recebeu o apelido "Kung Fu Legend Guardian" — lenda do kung-fu, guardião. A Unitree divulgou o equipamento sem especificar preço, data de comercialização nem ficha técnica completa, informando apenas autonomia de até oito horas em repouso.

Do cinema para o desguace

O vídeo de apresentação, com pouco mais de um minuto, começa com um aviso de que todas as cenas foram gravadas sem aceleração ou edição enganosa.

A primeira sequência se passa em um desmanche, onde o H2-X demonstra força bruta: sobe de um salto no teto de um carro. Desce com uma cambalhota e depois descarrega chutes e joelhadas contra uma porta até destruí-la. O robô corre, executa chutes laterais e dá mortais enquanto centelhas saem dos impactos nas chapas metálicas.

Depois de pular de uma plataforma a 5 metros de altura e rolar para amortecer o impacto, a máquina segue com uma série de golpes acrobáticos. Legendas alertam que tudo foi filmado com objetos de treinamento, apenas para uma demonstração orientativa.

O segundo bloco mostra o H2-X segurando um capô enquanto alguém é resgatado e afastando um manequim de carro em movimento, absorvendo o golpe.

Autonomia: a pergunta sem resposta

A maior incerteza em torno do robô diz respeito ao seu verdadeiro funcionamento durante as demonstrações. A Unitree não confirmou se o H2-X agiu de forma autônoma, se foi controlado por uma inteligência artificial de defesa, por um operador humano ou até por um script ensaiado linha a linha.

A falta de especificações oficiais deixa em aberto características como peso, quantidade de articulações motorizadas e resistência.

Pelo nome e pelo design, é possível que o H2-X seja uma variante do modelo H2, que mede 1,82 metros. Pesa cerca de 70 quilos, possui 31 articulações motorizadas e oferece autonomia de três horas por carga. A fonte fornecida não contém informações sobre preço em iuanes ou equivalência em dólares americanos, e portanto, a informação deve ser removida.

A Unitree não confirmou oficialmente se o novo guarda-costas compartilha essas especificações, deixando o mistério em torno de seu desempenho real.

Do espetáculo à promessa de proteção

Até agora, o kung-fu demonstrado por robôs chineses era principalmente atração circense: números em galas de Ano Novo e combates de exibição. O vídeo do H2-X, porém, sugere uma mudança: apresenta o domínio marcial como uma funcionalidade de proteção pessoal genuína.

Se essas habilidades funcionassem fora do ambiente controlado de demonstração, como afirma a Unitree. Teríamos máquinas capazes de servir chá em casa e, simultaneamente, deformar um carro com chutes para proteger crianças, adultos e idosos.

A Unitree já comercializa o G1, um modelo humanoide menor. A empresa afirma que ele é o mais vendido do mundo e que entre 10 mil e 20 mil unidades foram fabricadas desde maio de 2024.

O novo H2-X eleva a robótica humanóide de ferramenta de trabalho para guardião pessoal, embora dúvidas sobre sua autonomia real e capacidades permaneçam em aberto.

Como o robô decide quando intervir

Para funcionar como protetor pessoal real, o H2-X precisaria resolver um problema fundamental: distinguir um atacante de uma pessoa comum que se aproxima rápido. No vídeo de demonstração, a cena é preparada — o atacante vem claramente com uma faca. Mas no mundo real, a máquina teria que analisar em tempo real se alguém é realmente uma ameaça.

Escolher o momento exato para agir e medir a força do golpe para não machucar inocentes. A Unitree já testou a autonomia do modelo G1 em combates de boxe contra treinadores. Nesses testes, uma inteligência artificial chamada UnifoLM-X2-1.0 antecipava os movimentos do oponente e decidia como se mover em tempo real, sem controle remoto.

A empresa não confirmou que o H2-X use a mesma tecnologia, mas esse seria o caminho para permitir que o robô atuasse sozinho em situações de proteção.

O que significa um "guarda-costas robótico" na casa de uma família

Se o H2-X funcionasse fora do estúdio como promete, representaria máquinas capazes de dois papéis completamente opostos sob o mesmo teto: servir chá em casa e, no instante seguinte. Deformar um carro com chutes para defender uma criança, um adulto ou um idoso. O robô passaria de ferramenta de trabalho para "guardião pessoal", mudando fundamentalmente o papel da robótica humanóide.

Isso levanta questões práticas imediatas, e a máquina teria autonomia suficiente para proteger durante todo o dia? Conseguiria distinguir entre uma brincadeira agressiva de crianças e um ataque real? Como os vizinhos reagiriam, e a própria Unitree fechou seu vídeo com avisos: o robô não pode ser modificado.

As pessoas devem manter distância de dois a três metros no mínimo, e qualquer comprador precisa conhecer seus limites antes de trazer uma máquina desse porte para casa.