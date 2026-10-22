Franz Kafka: "É pela própria estupidez que algumas pessoas têm tanta certeza de si mesmas"

A convicção excessiva alimenta-se da ignorância, segundo Franz Kafka, escritor que deixou reflexões incisivas sobre a natureza humana e suas contradições: "É só por causa da estupidez deles que eles conseguem ter tanta certeza de si mesmos". A frase, presente, em sua obra O Processo (1925), ecoa nos dias atuais, quando a facilidade de expressar opiniões não é acompanhada pela disposição de questioná-las.
O paradoxo identificado por Kafka persiste: muitos defendem suas convicções sem antes verificá-las. Em vez de buscar a verdade, procuram apenas confirmá-la, mesmo quando evidências sólidas apontam em outra direção. Explorar uma ideia com honestidade intelectual é diferente de blindá-la contra a crítica. É nessa recusa ao questionamento que a estupidez floresce.
Validação em vez de contraste
Essa falsa certeza nasce da rejeição sistemática da verdade. Não é simples desconhecimento: é a escolha de ignorar dados e fatos que contradizem a perspectiva já abraçada. A incompatibilidade entre opinião e realidade enfraquece a própria opinião, mas raramente convence quem se recusa a enxergar.
Essa teimosia acompanha a humanidade desde tempos remotos e persiste na era da informação. O acesso aos dados se tornou abundante, mas a disposição para compreendê-los parece ter diminuído. Ter recursos para verificar e ainda assim escolher validar sem verificar revela a diferença entre uma mente curiosa e uma mente fechada.
A realidade como caminho para compreensão
A realidade se mostra, sem disfarces, em diferentes ocasiões e contextos. Aceitá-la, mesmo quando é desfavorável, permite compreendê-la com mais honestidade e reconhecer seus efeitos sobre a vida. Essa disposição para entender abre espaço para mudanças efetivas, ao contrário da postura de quem prefere blindar suas convicções contra qualquer questionamento.
A honestidade intelectual, portanto, não é apenas uma virtude isolada — é o caminho que diferencia quem cresce de quem simplesmente envelhece prisioneiro de suas próprias crenças.