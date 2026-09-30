Iceberg gigante quase do tamanho do Rio de Janeiro fica azul na Antártida e chama atenção da NASA - Foto: Dick Scholten/Pexels

O iceberg A-23A, um dos maiores blocos de gelo já observados na Antártida, mostrou um aspecto incomum em imagens captadas pelo satélite Terra, da NASA: extensas zonas azuis cobriram sua superfície enquanto avançava pelo Atlântico Sul. As imagens, capturadas em 26 de dezembro de 2025, mostram sinais visíveis do desgaste profundo sofrido pelo gigantesco bloco durante sua longa trajetória.

O iceberg se desprendeu da Antártida em 1986 com uma área de aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados — mais de seis vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, cuja área territorial é de cerca de 1.200,3 quilômetros quadrados.

Depois de ficar encalhado por mais de 30 anos nas águas rasas do mar de Weddell. O iceberg voltou a se mover em 2020 e começou a avançar em direção a regiões oceânicas progressivamente mais quentes.

Como a água cria fissuras no gelo

O azul intenso visível nas imagens de satélite resulta da fusão do gelo e do acúmulo de água de degelo em fissuras internas. Ted Scambos, pesquisador da Universidade do Colorado em Boulder, explicou, segundo o El Confidencial, que o peso da água concentrada nas fraturas faz com que elas se abram.

A pressão amplia as falhas internas e compromete a estabilidade de um bloco já debilitado pelas temperaturas mais altas.

Um astronauta da Estação Espacial Internacional capturou fotografias adicionais um dia após o registro do satélite, mostrando uma cobertura de água ainda mais extensa. Finas franjas brancas ao redor do perímetro parecem conter temporariamente parte dessa água acumulada, funcionando como barreiras naturais à fragmentação imediata.

Marcas deixadas há séculos no gelo

As bandas azuis e brancas que cruzam o A-23A registram um processo muito mais antigo do que o atual degelo. Walt Meier, pesquisador do National Snow & Ice Data Center, informou conforme divulgado pelo El Confidencial que essas estrías se formaram há centenas de anos, quando o hielo ainda integrava um glaciar que avançava sobre o leito rochoso antártico.

Essas antigas irregularidades formaram pequenas cristas e depressões que agora direcionam o fluxo de água.

Essa preservação permite aos cientistas observar do espaço vestígios formados muito antes do iceberg iniciar sua jornada. Uma zona branca junto ao bloco pode corresponder a um fenômeno chamado blowout — uma espécie de ruptura causada pela pressão da água, que teria exercido força suficiente para atravessar o gelo em profundidade.

Por que a NASA monitora o iceberg

O interesse da agência espacial na transformação visual do A-23A vai além da curiosidade científica. Os dados coletados ajudam os pesquisadores a entender como o aquecimento dos oceanos afeta icebergs gigantes e contribuem para projeções sobre o futuro do gelo antártico.

As imagens do satélite Terra revelam processos de fragmentação em tempo real e ajudam a avaliar a estabilidade de blocos que podem influenciar correntes marinhas e níveis do mar.