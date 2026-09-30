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Vida fora da terra?

NASA confirma existência oceano fora da Terra e dentro do Sistema Solar

Confirmação aumenta as chances de haver vida em mundos além do nosso planeta

Henrique Cesaretti

30/09/2026 - 09h12
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Pesquisadores que trabalham com o Telescópio Espacial Hubble comprovaram que Ganímedes, satélite de Júpiter, tem um oceano sob sua camada de gelo. A confirmação aumenta as chances de haver vida em mundos além do nosso planeta, conforme anunciou a agência espacial americana nesta quinta-feira. A descoberta resolve uma dúvida antiga sobre a maior lua do sistema solar.

A nave Galileo, desativada há décadas, havia captado sinais sugestivos de água subsuperficial durante sua missão em torno de Júpiter e de seus satélites, entre 1995 e 2003. A confirmação, porém, só veio à tona agora.

Como os cientistas identificaram a água

Ganímedes, como nosso planeta, possui um núcleo de ferro que produz seu próprio campo magnético, embora esse campo se misture ao de Júpiter. Essa interação gera duas faixas luminosas de aurora nos polos da lua, um padrão que revelou a existência do oceano oculto.

Conforme Júpiter gira, seu campo magnético varia constantemente, afetando as auroras ganímedianas. O que intrigava os cientistas era a amplitude reduzida desses movimentos luminosos em comparação com o que os modelos previam.

Um oceano salino — condutor de eletricidade — situado entre o núcleo e a crosta de gelo explicava essa discrepância ao criar uma camada intermediária que amortecia a influência magnética de Júpiter.

Simulações e análise detalhada confirmaram a hipótese

Para validar a ideia, a equipe simulou mais de 100 cenários em computador para testar se outro material poderia reproduzir o comportamento observado nas auroras. Em paralelo, processou sete horas de registros ultravioleta capturados pelo Hubble e examinou as duas faixas brilhantes dos polos norte e sul.

Nenhuma alternativa reproduziu os dados com a precisão da hipótese de um oceano. O método oferece uma abordagem para investigar o interior de corpos planetários sem enviar sondas até suas superfícies.

Uma porta aberta para a busca por vida extraterrestre

Ganímedes se junta agora a um conjunto crescente de luas do sistema solar que abrigam água líquida sob suas crostas congeladas. Europa e Calisto, também satélites de Júpiter, guardam reservas semelhantes de água subsuperficial. Encélado, que orbita Saturno, mantém correntes quentes que fluem sob seu gelo.

A água líquida é considerada um pré-requisito para a vida como a conhecemos. Por isso, esses mundos cobertos de gelo estão entre as prioridades da busca por vida além da Terra. A maior lua do sistema solar e seu oceano oculto agora figuram entre os destinos mais promissores dessa investigação.

Assustador

Parece cena de filme: tubarão nada diante de casas após forte tempestade

Tubarão foi flagrado nadando entre as casas de uma rua residencial

30/09/2026 07h44

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Foto: Elien/Pexels

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Um tubarão foi flagrado nadando entre as casas de uma rua residencial de Surf City, em Nova Jersey, neo último sábado (26), em meio à água que tomou conta do bairro durante uma tempestade forte.

Drew Procaccino contou à agência de vídeos Storyful que viu a cena por volta do meio-dia, bem em frente à própria casa. A nadadeira cortando a superfície da rua alagada deixou os vizinhos em dúvida sobre o que estavam vendo.

Confusão inicial com peixe comum

"É um tubarão?", questiona uma voz no vídeo, enquanto o bicho segue pela via tomada pela enchente. Segundo Procaccino, em relato à Storyful, a primeira impressão de quem presenciou a cena foi a de que se tratava apenas de algum peixe passando por ali.

A dúvida só foi esclarecida depois que a ABC News procurou o pesquisador Greg Skomal, da Divisão de Pesca Marinha de Massachusetts, para avaliar as imagens. Ele confirmou tratar-se de um smooth dogfish, da espécie Mustelus canis — no Brasil, conhecida como cação-liso ou canejo.

 

Espécie pequena não oferece perigo

Ninguém informou as medidas exatas do animal visto nas ruas de Surf City. De acordo com a Conserve Wildlife Foundation of New Jersey, essa espécie tem dentes achatados, usados para triturar crustáceos, e pode atingir até 1,5 metro, embora costume ser bem menor.

A presença desse tipo de tubarão perto da baía é comum em dias normais. O mais provável é que ele tenha sido arrastado da baía de Barnegat, que invadiu áreas residenciais durante o temporal — embora as imagens não mostrem o caminho percorrido até chegar à rua.

Tempestade alagou toda a região

Surf City está localizada em Long Beach Island, na costa de Nova Jersey, área atingida por uma tempestade costeira conhecida como nor'easter. Esse tipo de fenômeno se caracteriza por ventos fortes provenientes do nordeste, comuns na costa leste dos Estados Unidos.

O vídeo viralizou nas redes, mas a tempestade também teve consequências. A inundação provocada pelo temporal matou pelo menos uma pessoa e deixou milhares de residências sem eletricidade na região atingida.

Boa ou má notícia?

Enquanto desemprego cai ao menor nível desde 2012 no Brasil, 5 milhões de robôs trabalham no mundo

O Brasil registrou sua menor taxa de desemprego para agosto

30/09/2026 07h13

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Imagem: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

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O Brasil registrou sua menor taxa de desemprego para agosto desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2012. Entre junho e agosto, 5,3% da força de trabalho estava desocupada, queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior. O contingente de ocupados atingiu um novo recorde, de 103,5 milhões de pessoas.

O crescimento concentrou-se em setores específicos como construção e indústria, sinalizando recuperação seletiva do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, dados do Banco Central revelam tensão: a inadimplência no crédito subiu para 5% em agosto. O patamar mais alto desde março de 2011, refletindo o peso das taxas de juros elevadas sobre a capacidade de pagamento das famílias.

Emprego formal bate recorde enquanto informalidade se mantém

Os vínculos formais no setor privado atingiram 39,5 milhões de trabalhadores — o maior número já registrado. Paralelamente, o contingente informal permaneceu em 26,1 milhões de autônomos e 5,5 milhões de domésticos. A informalidade ficou em 37,5% da população ocupada, ante 37,3% no trimestre anterior.

A força de trabalho — ocupados mais desocupados — chegou a 109,3 milhões, alta de 0,5% no trimestre e 0,7% no ano. Essa expansão aponta para maior participação das pessoas no mercado, mesmo em um cenário em que a inadimplência sinaliza dificuldades de endividamento entre famílias e pequenos negócios.

Automação global avança enquanto Brasil cria postos

Enquanto o mercado nacional aquece, a transformação tecnológica acelera globalmente. Mais de 5 milhões de robôs industriais estão em operação em ambientes de trabalho ao redor do mundo, conforme dados da Federação Internacional de Robótica. O estoque cresceu 9% em 2025, refletindo ritmo acelerado de automação nas principais economias.

A China lidera essa transformação, com 59% das novas instalações de robôs no mundo em 2025. No Brasil, quase 4.300 robôs foram instalados no mesmo ano, um aumento de 38% impulsionado principalmente pela indústria automotiva. A tendência sinaliza que, enquanto o país cria empregos em setores tradicionais, a adoção de máquinas autônomas molda o futuro da produção em escala global.

O contraste entre crescimento local e transformação estrutural

A redução do desemprego brasileiro contrasta com desafios emergentes: humanoides e sistemas autônomos seguem em desenvolvimento para funções específicas, ainda enfrentando limitações em tarefas do mundo real. Projeções indicam expansão significativa dessa tecnologia nos próximos anos, com implicações diretas para mercados de trabalho em diferentes economias.

A queda do desemprego em agosto reflete um dinamismo setorial concentrado em construção e indústria, enquanto a inadimplência crescente demonstra fragilidade na base de renda das famílias. Ao mesmo tempo, a automação global continua seu avanço acelerado, sugerindo que flutuações trimestrais no emprego convivem com transformação mais profunda nas competências demandadas pelo mercado de trabalho.

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