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Reflexão

Nobel de Literatura alerta: avanço da IA pode criar meritocracias implacáveis

O escritor já havia explorado essas questões em obras anteriores.

João V. Valença

02/11/2026 - 08h21
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Kazuo Ishiguro recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. A Academia Sueca reconheceu a força emocional de suas novelas e sua capacidade de explorar a fragilidade de nossa relação com o mundo.

Nascido em Nagasaki em 1954 e radicado no Reino Unido desde a infância, o escritor já havia explorado essas questões em obras anteriores. Em seu discurso de aceitação, fez um alerta que parecia distante à época: o impacto da inteligência artificial nas sociedades futuras.

Em seu pronunciamento, Ishiguro reconheceu que novas tecnologias — como a edição genética CRISPR, avanços em inteligência artificial e robótica — trariam benefícios e poderiam salvar vidas. Mas alertou que esses mesmos avanços poderiam instaurar meritocracias implacáveis semelhantes ao apartheid e desencadear desemprego em massa, que atingiria até as atuais elites profissionais.

A questão central era quem se beneficiaria dessas transformações e quem ficaria para trás.

A ficção como espelho das preocupações reais

As inquietações que ele levou ao palco do Nobel encontraram corpo literário em suas obras. Já em "Os restos do dia" e "Nunca me abandones" (2005), Ishiguro havia explorado dilemas de subordinação e utilidade. Neste último, o autor retratou jovens num internado onde uma aparência de normalidade ocultava destinos subordinados às necessidades médicas da sociedade.

Cada personagem tornava impossível vê-los como meras engrenagens — a ficção humanizava o dilema que o próprio discurso do Prêmio havia anunciado.

Com Klara e o Sol, lançado em 2021, Ishiguro continuou a exploração desse território. O romance segue uma Amiga Artificial que aguarda numa loja por alguém que a compre para acompanhar uma família, permitindo ao leitor examinar sentimentos humanos pela perspectiva de uma máquina.

Por meio de amizades, memórias e vínculos afetivos, os personagens exploram a questão central: o que nos torna humanos quando a tecnologia passa a ocupar espaços antes exclusivos da intimidade e dos cuidados?

Tecnologia nos espaços do cotidiano

Sua obra não separa o avanço científico de suas consequências humanas e sociais. Ishiguro não questionava se a tecnologia chegaria, mas que contribuição a literatura poderia oferecer, além de perspectiva e nuance emocional, aos conflitos que surgiriam durante a adaptação das sociedades a essas mudanças.

Naquele discurso, Ishiguro perguntava que papel a literatura — e ele próprio, como escritor — poderia desempenhar. Além de oferecer perspectiva e nuances emocionais às lutas e guerras que surgiriam enquanto as sociedades se adaptassem a essas mudanças.

Hoje, aquela questão permanece aberta e urgente: a inteligência artificial já não é uma ficção científica distante, mas uma realidade presente em cada novo modelo lançado no mercado.

As preocupações que Ishiguro plantou há quase uma década — sobre meritocracias brutais. Exclusão em massa e a redefinição do que nos torna humanos — agora ecoam com a velocidade da própria tecnologia que temia. Sua obra e seu alerta se tornam cada vez mais necessários para compreender o presente.

Como a máquina literária humaniza a tecnologia

Quando Ishiguro coloca uma inteligência artificial como narradora de "Klara e o Sol", ele inverte a perspectiva usual sobre a tecnologia. Em vez de explicar como a máquina funciona, o romance a usa para examinar sentimentos humanos profundos: nossa necessidade de sermos vistos e compreendidos. Nosso instinto de proteger quem amamos e nossa consciência da morte.

A perspectiva de Klara força o leitor a questionar o que define a humanidade. Já que a máquina demonstra capacidades de cuidado e compreensão que desafiam a suposição de que essas qualidades pertencem exclusivamente aos humanos.

Extra

Alexandre, o Grande: "Quando dedicamos nosso tempo a alguém, entregamos uma parte da própria vida"

Valor da atenção segue ganha muita relevância nessa reflexão

02/11/2026 10h00

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Imagem: Divulgação/Princeton University Art Museum

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Dedicar horas a alguém significa abrir mão de outros caminhos que poderiam preenchê-las. Para Alexandre, o Grande, oferecer tempo não era cortesia social, mas entregar o único bem verdadeiramente irreversível: a própria vida, em fragmentos. Essa reflexão sobre o valor da atenção atravessa os séculos como registro de uma consciência rara sobre o que importa.

Embora historiadores ainda debatam a precisão textual da citação, ela resume um reinado que, em pouco mais de uma década, reconfigurou o mundo antigo e expandiu o poder macedônico da Grécia ao noroeste da Índia.

Da educação ao poder: formação de um conquistador

Nascido em Pela, na Macedônia, em julho de 356 a.C., Alexandre III foi educado por Aristóteles durante os anos decisivos da juventude. O filósofo grego transmitiu ao futuro monarca não apenas raciocínio tático, mas também uma visão crítica sobre governança, morte e alianças. Esses conceitos moldaram as decisões militares e pessoais do jovem herdeiro.

Quando Filipe II foi assassinado, em 336 a.C., Alexandre subiu ao trono aos 20 anos e agiu para sufocar rebeliões internas e consolidar o poder sobre as cidades-estado gregas. O teste seguinte seria conquistar e liderar de modo a obter a lealdade duradoura de povos e soldados.

Liderança pela presença: o exemplo prático nos campos de Batalha

Alexandre inovou na estratégia ao marchar na vanguarda, combater nas linhas de frente e enfrentar as mesmas privações que sua tropa. Ao contrário dos monarcas que comandavam de tendas seguras na retaguarda, ele mudava a dinâmica dos combates com sua presença física.

Generais e soldados viam o rei ao lado deles, não acima, e essa presença reforçava uma ligação que ultrapassava a hierarquia. Na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., no atual Iraque, aos 25 anos, essa estratégia se confirmou: as forças macedônicas esmagaram os exércitos persas e consolidaram a reputação do jovem conquistador.

 

Um império além das batalhas: integração e continuidade

Manter domínio sobre territórios tão distintos exigiu muito mais que genialidade nos combates. Alexandre construiu o império sobre três alicerces estratégicos que se reforçavam mutuamente.

Fundou dezenas de cidades, como Alexandria, para articular rotas comerciais. Também respeitou as tradições e os rituais dos povos anexados, reduzindo revoltas, e estimulou casamentos mistos e a difusão da língua grega. Essas medidas ajudaram a formar a Era Helenística, que duraria séculos após sua morte.

O fim aberto e a herança que permanece

Sem designar um sucessor claro nem deixar planos de transição, Alexandre morreu na Babilônia, em junho de 323 a.C., aos 32 anos. Esse vácuo institucional levou seus principais generais, chamados de Diádocos, a iniciar conflitos armados que fragmentaram o império em reinos rivais.

Mas sua reflexão sobre o tempo e sobre o que significa dedicar presença genuína a alguém permaneceu intacta. Ela ecoa através dos séculos como a consciência rara de que cada escolha sobre como gastar as horas define, silenciosamente, aquilo que valorizamos.

Verdadeira riqueza

Diógenes: "O homem mais rico se contenta com menos, pois a satisfação é a riqueza da natureza"

Sua filosofia segue ganhando relevância até mesmo nos tempos atuais

02/11/2026 09h27

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Imagem: Jacob Jordaens / Wikimedia Commons

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Diógenes de Sinope, pensador cínico grego que viveu no século IV a.C., transformou a renúncia às comodidades em um protesto pragmático contra as convenções de sua época. Sua filosofia ganha relevância atual porque pesquisas contemporâneas confirmam que reduzir o desejo por bens materiais é chave para alcançar felicidade genuína e proteger a estabilidade emocional.

Sem obra escrita própria, Diógenes questionava radicalmente essa dinâmica e deixou para a história uma máxima que ressoa nos debates sobre bem-estar: "O homem mais rico é aquele que se contenta com menos, porque a satisfação é a riqueza da natureza".

Nascido em Sinope, Diógenes foi banido após um escândalo envolvendo falsificação de moedas e passou a viver nas ruas, onde dormia em um barril como exemplo de sua filosofia.

O que a psicologia contemporânea descobriu sobre materialismo

Uma meta-análise de 753 resultados mostrou que uma maior orientação materialista se associa a menor bem-estar pessoal. A relação variou conforme os aspectos do materialismo e as dimensões do bem-estar analisados.

A busca constante por bens materiais — como trocar de carro ou reformar a casa — ocupa grande parte da vida cotidiana, mas não garante satisfação duradoura.

Uma pesquisa publicada no Journal of Consumer Psychology acompanhou 6.551 pessoas durante três anos e trouxe nuances importantes: as associações entre materialismo e satisfação com a vida ocorriam principalmente entre pessoas diferentes. Não dentro de um mesmo indivíduo ao longo do tempo.

Para uma mesma pessoa, maior materialismo não reduziu automaticamente a satisfação com a vida, questionando a relação causal presumida.

 

Riqueza verdadeira além dos bens acumulados

Um estudo do Gallup World Poll mostrou que renda prediz bem a avaliação de vida, mas fracamente os sentimentos cotidianos positivos e negativos. Essa evidência empírica confirma que acumular objetos não cobre automaticamente as carências afetivas nem assegura paz mental diante das adversidades.

Para Diógenes, uma vida bem-sucedida exigia apenas necessidades básicas em sintonia com a natureza, princípio que a psicologia moderna confirmaria séculos depois. A verdadeira riqueza jamais se mede pela quantidade de bens acumulados, mas pela capacidade de contentar-se com menos.

Por que reduzir desejos materiais não é pobreza, mas liberdade

Na prática, a filosofia de Diógenes significa que não é preciso ficar rico para se sentir bem. A pesquisa do Gallup mostrou que ganhar mais dinheiro melhora pouco os sentimentos positivos no dia a dia, ou seja, as emoções do cotidiano.

Por isso, gastar energia tentando trocar de carro ou reformar a casa pode ser um desperdício que não trará felicidade real. A verdadeira liberdade vem de questionar se é preciso cada coisa que se deseja.

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