Nobel de Literatura alerta: avanço da IA pode criar meritocracias implacáveis

Kazuo Ishiguro recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. A Academia Sueca reconheceu a força emocional de suas novelas e sua capacidade de explorar a fragilidade de nossa relação com o mundo.

Nascido em Nagasaki em 1954 e radicado no Reino Unido desde a infância, o escritor já havia explorado essas questões em obras anteriores. Em seu discurso de aceitação, fez um alerta que parecia distante à época: o impacto da inteligência artificial nas sociedades futuras.

Em seu pronunciamento, Ishiguro reconheceu que novas tecnologias — como a edição genética CRISPR, avanços em inteligência artificial e robótica — trariam benefícios e poderiam salvar vidas. Mas alertou que esses mesmos avanços poderiam instaurar meritocracias implacáveis semelhantes ao apartheid e desencadear desemprego em massa, que atingiria até as atuais elites profissionais.

A questão central era quem se beneficiaria dessas transformações e quem ficaria para trás.

A ficção como espelho das preocupações reais

As inquietações que ele levou ao palco do Nobel encontraram corpo literário em suas obras. Já em "Os restos do dia" e "Nunca me abandones" (2005), Ishiguro havia explorado dilemas de subordinação e utilidade. Neste último, o autor retratou jovens num internado onde uma aparência de normalidade ocultava destinos subordinados às necessidades médicas da sociedade.

Cada personagem tornava impossível vê-los como meras engrenagens — a ficção humanizava o dilema que o próprio discurso do Prêmio havia anunciado.

Com Klara e o Sol, lançado em 2021, Ishiguro continuou a exploração desse território. O romance segue uma Amiga Artificial que aguarda numa loja por alguém que a compre para acompanhar uma família, permitindo ao leitor examinar sentimentos humanos pela perspectiva de uma máquina.

Por meio de amizades, memórias e vínculos afetivos, os personagens exploram a questão central: o que nos torna humanos quando a tecnologia passa a ocupar espaços antes exclusivos da intimidade e dos cuidados?

Tecnologia nos espaços do cotidiano

Sua obra não separa o avanço científico de suas consequências humanas e sociais. Ishiguro não questionava se a tecnologia chegaria, mas que contribuição a literatura poderia oferecer, além de perspectiva e nuance emocional, aos conflitos que surgiriam durante a adaptação das sociedades a essas mudanças.

Naquele discurso, Ishiguro perguntava que papel a literatura — e ele próprio, como escritor — poderia desempenhar. Além de oferecer perspectiva e nuances emocionais às lutas e guerras que surgiriam enquanto as sociedades se adaptassem a essas mudanças.

Hoje, aquela questão permanece aberta e urgente: a inteligência artificial já não é uma ficção científica distante, mas uma realidade presente em cada novo modelo lançado no mercado.

As preocupações que Ishiguro plantou há quase uma década — sobre meritocracias brutais. Exclusão em massa e a redefinição do que nos torna humanos — agora ecoam com a velocidade da própria tecnologia que temia. Sua obra e seu alerta se tornam cada vez mais necessários para compreender o presente.

Como a máquina literária humaniza a tecnologia

Quando Ishiguro coloca uma inteligência artificial como narradora de "Klara e o Sol", ele inverte a perspectiva usual sobre a tecnologia. Em vez de explicar como a máquina funciona, o romance a usa para examinar sentimentos humanos profundos: nossa necessidade de sermos vistos e compreendidos. Nosso instinto de proteger quem amamos e nossa consciência da morte.

A perspectiva de Klara força o leitor a questionar o que define a humanidade. Já que a máquina demonstra capacidades de cuidado e compreensão que desafiam a suposição de que essas qualidades pertencem exclusivamente aos humanos.