O que a psicologia diz sobre quem não consegue dormir sem a TV ligada - Imagem gerada por inteligência artificial

Para muitas pessoas, apagar a luz não basta para dormir. O som da televisão, a música ou até o barulho do celular fazem parte da rotina noturna, e o silêncio total causa mais incômodo do que alívio. Esse padrão pode revelar mais do que um simples hábito de conforto.

A necessidade de barulho para dormir pode estar relacionada à ansiedade, conforme análise psicológica do comportamento do sono. Quando uma pessoa sente que não consegue ficar sozinha com os próprios pensamentos, a tela pode funcionar como uma distração emocional disfarçada de conforto.

Como a TV funciona como regulador emocional

A televisão oferece vozes, imagens e um fluxo contínuo de estímulos que ocupam a mente. Quem acumula preocupações ao longo do dia pode sentir alívio quando esses sons externos diminuem o espaço para a ruminação — o ciclo repetitivo de pensamentos negativos que pode surgir quando a pessoa se deita.

O silêncio pode provocar inquietação, tensão ou pensamentos difíceis de manejar sem estímulo externo. Isso não aponta necessariamente para um transtorno de ansiedade diagnosticável, mas sinaliza uma dificuldade emocional real. A tela funciona como um escudo contra a própria mente e permite que o corpo relaxe enquanto a atenção se desloca para fora.

O papel da sensação de companhia

Quem vive sozinho ou atravessa períodos de estresse pode usar as conversas da TV para criar um ambiente menos vazio. As vozes da tela geram uma ilusão de presença que o cérebro associa à segurança e ao repouso. Com o tempo, esse som se torna praticamente indispensável para iniciar o sono.

É um ciclo de aprendizado: o cérebro registra a conexão entre o barulho e o descanso e reproduz essa expectativa noite após noite. Quem dorme com a TV durante anos pode incorporar esse padrão tão profundamente quanto outra pessoa incorpora a necessidade de ler ou ouvir música.

A dificuldade para dormir em silêncio responde tanto a uma associação adquirida quanto a uma necessidade emocional.

O conflito fisiológico por trás do hábito

Embora a TV pareça facilitar o adormecimento, ela introduz interferências que prejudicam a qualidade do descanso. A luz da tela reduz a produção de melatonina, hormônio que regula o ciclo sono-vigília. Além disso, mudanças de volume, imagens e outros estímulos continuam chegando ao cérebro mesmo depois que a pessoa adormece.

Uma pesquisa da Universidade Northwestern publicada em PNAS mostrou que a exposição a luz durante a noite altera processos fisiológicos ligados ao sono, à atividade cardiovascular e ao metabolismo. Mesmo que alguém sinta que o televisor o ajuda a dormir, isso não garante um repouso profundo ou reparador.

Os riscos ocultos do sono com barulho

Dormir com a TV ligada aumenta em 17% as chances de ganhar 5 quilos ou mais em cinco anos, segundo levantamento que relaciona o hábito a alterações metabólicas. A luz da TV reduz a produção de melatonina, afetando não apenas o ciclo do sono, mas também o metabolismo.

E aumentando o risco de resistência insulínica, quando o organismo responde menos à insulina.

O padrão de longo prazo mostra que a sensação de facilidade ao adormecer não compensa os efeitos acumulados. O corpo nunca chega a um estado genuíno de repouso profundo quando estímulos continuam chegando ao cérebro durante toda a noite, alterando tanto a qualidade do sono quanto os processos metabólicos que ocorrem durante o descanso.

O que significa na prática: dormir com TV ligada aumenta o risco real de ganho de peso

Mulheres que dormem com a luz do quarto acesa ou a televisão ligada têm 17% mais chances de ganhar 5 quilos ou mais em cinco anos em comparação com quem dorme no escuro. Uma pequena luz noturna não apresenta essa associação, o que significa que a diferença está no nível de exposição luminosa contínua.

Essa associação não depende apenas da percepção subjetiva do sono. A pessoa não precisa acordar várias vezes ou se sentir cansada para sofrer os efeitos. O organismo é afetado metabolicamente durante toda a noite, independentemente de ela perceber.

Quando a luz à noite não está associada ao ganho de peso

Uma pequena luz noturna não está associada ao ganho de peso, conforme os dados do estudo. A luz que vem de fora do quarto também apresenta associação mais modesta com o ganho de peso do que a luz ou a TV ligada no ambiente onde a pessoa dorme.

Isso sugere que o tipo, a intensidade e a localização da exposição luminosa importam. Não é qualquer luz à noite que prejudica o metabolismo — é especificamente a luz contínua e próxima durante o sono que interfere com a produção de melatonina de forma significativa.