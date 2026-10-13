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Explicação psicológica

O que a psicologia diz sobre quem não consegue dormir sem a TV ligada

Esse padrão pode revelar bem mais do que um simples hábito de conforto

Henrique Cesaretti

13/10/2026 - 10h21
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Para muitas pessoas, apagar a luz não basta para dormir. O som da televisão, a música ou até o barulho do celular fazem parte da rotina noturna, e o silêncio total causa mais incômodo do que alívio. Esse padrão pode revelar mais do que um simples hábito de conforto.

A necessidade de barulho para dormir pode estar relacionada à ansiedade, conforme análise psicológica do comportamento do sono. Quando uma pessoa sente que não consegue ficar sozinha com os próprios pensamentos, a tela pode funcionar como uma distração emocional disfarçada de conforto.

Como a TV funciona como regulador emocional

A televisão oferece vozes, imagens e um fluxo contínuo de estímulos que ocupam a mente. Quem acumula preocupações ao longo do dia pode sentir alívio quando esses sons externos diminuem o espaço para a ruminação — o ciclo repetitivo de pensamentos negativos que pode surgir quando a pessoa se deita.

O silêncio pode provocar inquietação, tensão ou pensamentos difíceis de manejar sem estímulo externo. Isso não aponta necessariamente para um transtorno de ansiedade diagnosticável, mas sinaliza uma dificuldade emocional real. A tela funciona como um escudo contra a própria mente e permite que o corpo relaxe enquanto a atenção se desloca para fora.

O papel da sensação de companhia

Quem vive sozinho ou atravessa períodos de estresse pode usar as conversas da TV para criar um ambiente menos vazio. As vozes da tela geram uma ilusão de presença que o cérebro associa à segurança e ao repouso. Com o tempo, esse som se torna praticamente indispensável para iniciar o sono.

É um ciclo de aprendizado: o cérebro registra a conexão entre o barulho e o descanso e reproduz essa expectativa noite após noite. Quem dorme com a TV durante anos pode incorporar esse padrão tão profundamente quanto outra pessoa incorpora a necessidade de ler ou ouvir música.

A dificuldade para dormir em silêncio responde tanto a uma associação adquirida quanto a uma necessidade emocional.

O conflito fisiológico por trás do hábito

Embora a TV pareça facilitar o adormecimento, ela introduz interferências que prejudicam a qualidade do descanso. A luz da tela reduz a produção de melatonina, hormônio que regula o ciclo sono-vigília. Além disso, mudanças de volume, imagens e outros estímulos continuam chegando ao cérebro mesmo depois que a pessoa adormece.

Uma pesquisa da Universidade Northwestern publicada em PNAS mostrou que a exposição a luz durante a noite altera processos fisiológicos ligados ao sono, à atividade cardiovascular e ao metabolismo. Mesmo que alguém sinta que o televisor o ajuda a dormir, isso não garante um repouso profundo ou reparador.

Os riscos ocultos do sono com barulho

Dormir com a TV ligada aumenta em 17% as chances de ganhar 5 quilos ou mais em cinco anos, segundo levantamento que relaciona o hábito a alterações metabólicas. A luz da TV reduz a produção de melatonina, afetando não apenas o ciclo do sono, mas também o metabolismo.

E aumentando o risco de resistência insulínica, quando o organismo responde menos à insulina.

O padrão de longo prazo mostra que a sensação de facilidade ao adormecer não compensa os efeitos acumulados. O corpo nunca chega a um estado genuíno de repouso profundo quando estímulos continuam chegando ao cérebro durante toda a noite, alterando tanto a qualidade do sono quanto os processos metabólicos que ocorrem durante o descanso.

O que significa na prática: dormir com TV ligada aumenta o risco real de ganho de peso

Mulheres que dormem com a luz do quarto acesa ou a televisão ligada têm 17% mais chances de ganhar 5 quilos ou mais em cinco anos em comparação com quem dorme no escuro. Uma pequena luz noturna não apresenta essa associação, o que significa que a diferença está no nível de exposição luminosa contínua.

Essa associação não depende apenas da percepção subjetiva do sono. A pessoa não precisa acordar várias vezes ou se sentir cansada para sofrer os efeitos. O organismo é afetado metabolicamente durante toda a noite, independentemente de ela perceber.

Quando a luz à noite não está associada ao ganho de peso

Uma pequena luz noturna não está associada ao ganho de peso, conforme os dados do estudo. A luz que vem de fora do quarto também apresenta associação mais modesta com o ganho de peso do que a luz ou a TV ligada no ambiente onde a pessoa dorme.

Isso sugere que o tipo, a intensidade e a localização da exposição luminosa importam. Não é qualquer luz à noite que prejudica o metabolismo — é especificamente a luz contínua e próxima durante o sono que interfere com a produção de melatonina de forma significativa.

Reflexão fundamental

Vencedor do Nobel de Literatura deixou uma reflexão sobre a tristeza de esperar pela paz

Ele refletiu sobre um grande questionamento incômodo do envelhecimento

13/10/2026 11h05

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Imagem: Joaquín Sorolla / Banco de España / Wikimedia Commons.

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José Echegaray, dramaturgo, político e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, refletiu sobre uma questão incômoda do envelhecimento: a velhice traz a tranquilidade capaz de compensar os anos de luta e sacrifício? Segundo o El Confidencial, essa foi a reflexão do escritor.

A reflexão de Echegaray toca um paradoxo: a idade avança, mas a paz que muitos esperam encontrar nas experiências acumuladas não é garantida. Para Echegaray, o maior desalento estava em ver os anos passarem sem que a tranquilidade chegasse. A reflexão resume a decepção de quem dedicou décadas à construção de um futuro melhor.

A sabedoria que nem sempre traz paz

A vida é marcada por sacrifícios, decisões e lutas recorrentes. Na juventude e na vida adulta, o foco costuma estar em alcançar objetivos profissionais, sociais e materiais — metas que exigem esforço e dedicação contínuos. A sensação de progresso, quando chega, oferece alívio temporário, mas não garante o repouso duradouro que tantos procuram.

Echegaray reconhecia que a maturidade traz uma sabedoria especial: a compreensão das escolhas que moldaram o caminho percorrido. Olhar para trás e perceber como acertos, erros e decisões levaram ao progresso pessoal gera uma paz duradoura.

No entanto, essa tranquilidade não chega automaticamente com o passar dos anos; ela depende, em grande medida, de como cada pessoa integra suas experiências ao longo da vida.

 

A recompensa adiada que pode nunca chegar

A inquietação descrita por Echegaray reflete uma realidade que atravessa gerações. Muitos dedicam décadas à construção de um futuro melhor, adiando o descanso em nome de metas profissionais ou familiares. Quando a velhice chega, nem sempre traz a recompensa esperada: a paz fica distante, e o tempo já passou.

Para Echegaray, a tranquilidade não é um presente automático da idade, mas algo que precisa ser cultivado ao longo da vida. Isso exige atenção às experiências vividas e ao sentido que se tira delas — um trabalho que muitos deixam para depois, apenas para descobrir que o momento passou.

A reflexão de Echegaray indica que esperar pela paz nos anos finais pode ser uma aposta perdida sem cultivar essa paz ao longo de toda a vida.

Intrigante

Estudante descobre 3 galáxias e pode ajudar a resolver um mistério que intriga cientistas há décadas

Estas galáxias desafiam as regras conhecidas de formação estelar

13/10/2026 10h44

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Foto: NASA/Unsplash

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Julian Shapiro descobriu três galáxias anãs peculiares próximas à galáxia espiral M101 durante uma pesquisa sobre formação estelar, ainda no ensino médio. As galáxias desafiam as regras conhecidas de formação estelar e receberam os nomes Shapiro I, II e III, e hoje, Shapiro estuda astrofísica em Berkeley.

O achado transformou Shapiro em referência para outros jovens interessados em astrofísica. Ele publicou a pesquisa no The Astrophysical Journal e continua estudando as galáxias em sua formação universitária em Berkeley, sob orientação do astrofísico Alexei Filippenko. Filippenko trabalha com medições cosmológicas que resultaram em definições divergentes da constante de Hubble.

Por que as galáxias anãs importam

Galáxias anãs são importantes para entender a evolução galáctica no universo. Elas podem ter de mil estrelas a alguns bilhões e assumir formas diversas, como elípticas, esferoidais, irregulares e pequenas espirais. Os astrônomos sugerem que se formam quando duas galáxias colidem e lançam material ao espaço intergaláctico. Esse material depois se aglomera e forma uma galáxia anã.

Essas estruturas podem existir isoladas ou como satélites de galáxias maiores, como a Via Láctea. A expectativa é que galáxias anãs isoladas formem estrelas ativamente, porque não há uma galáxia maior por perto para retirar seu gás. As três descobertas por Shapiro, porém, não seguem esse padrão.

Uma delas, a galáxia anã Shapiro II, está tão próxima da galáxia espiral NGC 5585 que poderia ser seu satélite, em vez de ter interagido com M101.

Um mistério de décadas começa a ganhar resposta

As galáxias de Shapiro podem estar entre os primeiros candidatos identificados a galáxias de rebote (*backsplash*), que passaram perto de uma galáxia maior, tiveram o gás arrancado pela pressão gravitacional e depois foram lançadas para o exterior.

Essas galáxias de rebote deveriam ser comuns no universo, segundo o modelo cosmológico de matéria escura fria com constante cosmológica. Encontrá-las, porém, continuava difícil, e para realizar o trabalho, Shapiro usou dados públicos de arquivos de telescópios, incluindo imagens do Sloan Digital Sky Survey. Do Hyper Suprime-Cam Legacy Archive, do Observatório Astronômico Nacional do Japão e do Telescópio Canadá-França-Havaí.

Por meio de simulações, Shapiro deduziu que algo externo às três galáxias deve ter influenciado sua baixa taxa de formação estelar. Ele espera medições de acompanhamento com telescópios espaciais de alta resolução para confirmar se elas são galáxias de rebote. Também espera que o novo Observatório Vera C, e rubin revele muitos candidatos semelhantes aos que descobriu.

Inspiração para a próxima geração

O trabalho de Shapiro ganhou reconhecimento com a bolsa Davidson, recebida durante seus estudos no ensino médio. Filippenko elogiou a sofisticação da pesquisa e disse que ela era notavelmente avançada para alguém que ainda não estava na universidade.

Segundo o El Confidencial , Shapiro afirmou que seu trabalho pode inspirar jovens interessados em astrofísica. Ele disse que os currículos escolares oferecem apenas introduções limitadas à astronomia e que os estudantes têm dificuldade para encontrar mentores e adquirir experiência na área.

Também afirmou que seu artigo mostra como dados públicos de arquivos de telescópios são uma ferramenta fundamental para novas descobertas sobre a cosmologia. E a evolução do universo, e que jovens astrônomos são capazes de fazer esse tipo de descoberta.

A descoberta reforça que dados públicos de telescópios são ferramentas essenciais para a cosmologia e que jovens pesquisadores podem contribuir para o entendimento do universo. O caso também desafia a ideia de que descobertas científicas dependem exclusivamente de instituições estabelecidas ou pesquisadores experientes.

Como o "rebote" galáctico desativa a formação estelar

Quando uma galáxia anã passa perto de uma vizinha maior, não precisa colidir frontalmente para ser afetada. A pressão gravitacional da galáxia maior funciona como um vento cósmico invisível e arranca o gás da menor, combustível necessário para formar novas estrelas.

Depois dessa "mordida" gravitacional, a galáxia anã é lançada para longe e fica isolada no espaço, mas sem o gás necessário para formar estrelas.

É como um fruto que perde a polpa, mas continua caindo: por fora, parece intacto e isolado; por dentro, está vazio. As três galáxias Shapiro parecem isoladas, sem uma galáxia grande visível por perto, mas estão "apagadas" e não formam estrelas porque perderam o gás no passado.

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