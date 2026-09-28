O que vivia no Atacama antes de ele se tornar um deserto deixou cientistas espantados - Foto: Sergey Guk/Pexels

Paleontólogos internacionais descobriram fósseis de uma espécie semiacuática que habitou o deserto do Atacama há cerca de 9 milhões de anos. O achado derruba a teoria de que a região sempre foi árida e inabitável. A descoberta foi publicada na revista Scientific Reports e surpreendeu a comunidade científica.

A principal evidência é um pequeno dente fossilizado, com apenas 10 milímetros, pertencente a um carpincho ancestral. A presença desse roedor gigante na zona costeira chilena é extraordinária porque esses animais precisam de água doce permanente e vegetação densa para sobreviver.

Junto ao dente de carpincho, a equipe multidisciplinar recuperou outros fósseis da mesma camada geológica: ossos e escamas de peixes de água doce. Restos de gaviais — um tipo de crocodilo de água doce — e fitólitos microscópicos que confirmam a presença histórica de palmeiras e plantas com flores.

Esses achados foram feitos no sítio de El Morro, dentro da Formação Bahía Inglesa, uma zona arqueológica marcada por depósitos marinhos e sedimentares.

A pesquisa contou com a participação da paleontóloga chilena Carolina Gutstein e da geóloga Priscilla Martinez, da Universidade do Arizona. Martinez destacou a raridade do achado: encontrar um dente de carpincho em um depósito marinho de uma das regiões mais secas do planeta é inusitado.

Como um roedor sul-americano chegou ao Atacama

Antes deste trabalho, a geologia indicava que o Atacama permanecia continuamente árido há 40 milhões de anos. Mas as evidências agora reunidas mostram que a região abrigava uma extensa rede de humedais — áreas úmidas com água e vegetação.

Como a Cordilheira dos Andes já alcançava cerca de 5.500 metros na época em que a criatura vivia, os cientistas descartaram uma travessia pela montanha. A hipótese mais provável é que os carpinchos tenham migrado da atual Venezuela, contornando toda a costa do Oceano Pacífico por um corredor costeiro estreito, coberto de vegetação e água superficial.

Essa rota permitiu que o animal avançasse milhares de quilômetros até a região do Atacama.