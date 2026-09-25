Pode acontecer com a Terra? Astrônomo confirma que o Sol engoliu um planeta gigante - Foto: Pixabay/Pexels

O Sol engoliu um planeta gigante durante seu estágio inicial, alterando profundamente sua estrutura interna. Um estudo do astrônomo turco Mutlu Yıldız, baseado em dados heliosísmicos e modelos astrofísicos, apresenta evidências sólidas dessa captura planetária, que ainda deixa rastros químicos na estrela.

A descoberta resolve um antigo mistério: a propagação do som no interior solar não coincide com as previsões dos modelos tradicionais. Quando o planeta — batizado de Dev Dilek — se dissolveu nas entranhas solares, o excesso de metais que trouxe modificou a opacidade da região abaixo da zona de convecção e corrigiu essas discrepâncias.

Por que o sistema solar é diferente

Diferentemente da maioria dos sistemas exoplanetários conhecidos, o nosso não possui super-Terras nas regiões internas. Os astrônomos levantaram uma hipótese para explicar essa ausência: esses mundos existiram originalmente, mas caíram em direção ao Sol durante a juventude da estrela.

O caminho dessas super-Terras começou no disco protoplanetário solar primordial. Naquela época, regiões de baixa turbulência — chamadas de zonas mortas — acumularam material suficiente para formar esses gigantes rochosos perto do centro do sistema. O atrito exercido pelo gás fez com que migrassem gradualmente até colidirem com o Sol nascente.

As evidências que apontam o planeta engolido

Para determinar a massa exata do planeta devorado, os pesquisadores usaram simulações numéricas com os códigos estelares MESA e ANKİ. Eles calcularam o excesso de metalicidade observado no interior solar e integraram numericamente o perfil químico para estimar com precisão o tamanho do corpo capturado.

Os resultados indicam que o objeto era uma super-Terra rochosa, com massa entre 4,6 e 5,8 vezes a da Terra. Esse intervalo satisfaz simultaneamente as exigências de velocidade do som detectadas pela heliossismologia e a abundância química medida na fotosfera solar atual.

O quebra-cabeça do lítio solar

A ingestão planetária também explica outro mistério de longa data: a depleção de lítio observada na superfície do Sol. Os níveis fotosféricos atuais coincidem perfeitamente com as medições dos astrônomos porque o planeta devorado carecia de lítio, e sua mistura interna permaneceu superficial.

Os cientistas testaram se outros mecanismos estelares internos poderiam explicar as anomalias sem exigir a captura de um planeta — variações na opacidade, na equação de estado e processos de mistura turbulenta. Nenhum desses fatores isolados forneceu uma solução completa.

A combinação entre a ingestão planetária e uma mistura turbulenta suave produziu o modelo mais preciso, reduzindo os resíduos da velocidade do som a níveis mínimos.