Roberto Carlos é pego de surpresa ao perder 99% do que ganhou no futebol e ver a conta zerada - Foto: Instagram/Reprodução

O ex-lateral Roberto Carlos perdeu 99% do patrimônio que acumulou como jogador profissional após encerrar a carreira. Em participação no Portugal Football Summit, o pentacampeão mundial relatou que problemas com empresários e crises familiares deixaram sua conta bancária zerada. A perda foi repentina.

Na quinta-feira, Roberto Carlos foi dormir sem suspeitar do que aconteceria. Na manhã de sexta-feira, recebeu uma pilha de documentos legais cuja existência desconhecia. Aquele momento marcou o colapso de quase tudo que havia construído durante décadas como atleta profissional.

O colapso financeiro e suas causas

Roberto Carlos atribuiu a crise financeira a problemas com um ex-empresário e a questões familiares. Segundo ele, não houve tempo para reagir: entre uma noite de sono e o dia seguinte, perdeu quase todo o patrimônio.

Aos 53 anos, Roberto Carlos reconheceu erros graves de confiança e gestão patrimonial. Entregou a administração de seus recursos a pessoas próximas sem supervisão adequada. A falta de acompanhamento lhe custou praticamente todo o patrimônio. Aos jogadores mais jovens, deixou um aviso direto: não repetir seus erros com representantes e na preservação do patrimônio.

Reconstrução e legado pós-carreira

Com apoio de um amigo, Roberto Carlos conseguiu reorganizar a vida financeira e pessoal. Atualmente, atua como embaixador do Real Madrid, clube pelo qual disputou 527 partidas e conquistou, entre outros títulos, três Ligas dos Campeões. Pela Seleção Brasileira, disputou 127 partidas e conquistou a Copa do Mundo de 2002.

Roberto Carlos já havia se preparado para a vida após o futebol antes de encerrar a carreira. Quando tomou essa decisão, já tinha licença para atuar como diretor esportivo e colaborava com diversas marcas comerciais.

O plano era construir um legado como jogador e depois monetizar sua imagem. A estratégia funcionou em parte, mas não foi suficiente para impedir a ação coordenada de quem o traiu.

A mensagem aos atletas em ascensão

No Portugal Football Summit, Roberto Carlos pediu aos jogadores mais jovens que não repetissem seus erros. Alertou-os contra a confiança cega em representantes e a negligência na gestão do patrimônio. A mensagem à próxima geração reforçou a necessidade de evitar histórias semelhantes dentro e fora dos vestiários.

O ex-lateral também reforçou que educação financeira e cautela com pessoas de confiança são tão importantes quanto as conquistas em campo. A perda de 99% do patrimônio mostra que uma carreira de sucesso não protege, por si só, os recursos acumulados durante a vida profissional.