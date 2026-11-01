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Oportunidade

Quer deixar o Brasil? Espanha oferece até 15 mil euros para incentivar novos moradores

Iniciativa busca atrair novos habitantes e revitalizar localidades

Henrique Cesaretti

01/11/2026 - 11h15
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A Galícia, região noroeste da Espanha, lançou um programa que oferece subsídios de até 15 mil euros (Aprox. R$ 90.744) a jovens que comprem ou construam residências em pequenos municípios. A iniciativa busca atrair novos habitantes e revitalizar localidades com menos de 10 mil pessoas, facilitando a mudança para a região.

O governo regional investiu 2,3 milhões de euros em 2026 para financiar esse benefício, que cobre até 20% do valor total da compra ou construção, respeitando o teto de 15 mil euros por propriedade. Uma pessoa que adquira uma casa por 60 mil euros, por exemplo, pode receber até 12 mil euros de subsídio, desde que atenda aos critérios estabelecidos.

Quem pode participar do programa

O benefício se destina a candidatos entre 18 e 35 anos que possuam cidadania espanhola, europeia ou autorização válida de estância e residência na Espanha. Os interessados também precisam comprovar que os rendimentos familiares não ultrapassam 4,5 vezes o IPREM, um indicador de renda mínima interprofissional usado como referência no país.

Outro requisito é que a propriedade não ultrapasse 250 mil euros e esteja em um município galego dentro do limite populacional definido pelo programa. Além disso, o candidato não pode ser proprietário de outra residência na Espanha, salvo raras exceções previstas nas bases legais. Essa regra também se aplica aos demais membros da unidade de convivência.

Compromisso e prazos para candidatos

Quem receber o subsídio deverá residir no imóvel por pelo menos 5 anos após a aquisição ou a conclusão da construção. O compromisso atende ao objetivo do programa de fixar população na região.

O prazo para enviar as solicitações termina em 16 de novembro de 2026, às 14 horas, pela plataforma eletrônica da Xunta de Galicia, no procedimento VI501B.

O prazo pode terminar antes se o orçamento disponível se esgotar. Para quem deseja se mudar para um pequeno município espanhol, a oportunidade tem data definida. Quanto antes organizar a documentação, maiores serão as chances de aprovação antes do fim dos recursos.

Reflexão

Joaquim Nabuco: "O verdadeiro patriotismo concilia a pátria com a humanidade"

Nabuco fundou a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão em 1880.

01/11/2026 10h22

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Joaquim Nabuco escreveu: "O verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade." Escritor, diplomata e abolicionista, ele marcou a política brasileira do século XIX. Hoje repetida em debates sobre cidadania e ética, a frase aparece em obras e discursos ligados à campanha contra a escravidão.

A frase é retomada quando a discussão pública esbarra nos limites entre orgulho nacional e respeito à dignidade humana. Para Nabuco, amar o próprio país não significava desprezar outros povos nem fechar-se ao mundo.

Da infância no Engenho à tribuna parlamentar

Nascido em Recife em 1849, Nabuco cresceu numa família tradicional e politicamente influente do Império. Ainda criança, foi criado pela madrinha no Engenho Massangana, onde testemunhou de perto a rotina da escravidão — experiência apontada como origem de sua rejeição ao sistema escravista.

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais em Recife, construiu uma base intelectual voltada ao direito e à justiça. Elegeu-se deputado geral por Pernambuco e usou a tribuna da Câmara como principal espaço de denúncia contra o regime servil no país.

A construção do movimento abolicionista

Nabuco fundou a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão em 1880 para organizar a militância interna e levar ao cenário internacional a pressão pelo fim da escravidão. A instituição se tornou um dos pilares da articulação da causa abolicionista no Império.

Em 1883, publicou "O Abolicionismo", obra em que defendia que a escravidão não feria apenas os negros escravizados, mas corrompia toda a estrutura social, econômica e política do Brasil. O livro consolidou Nabuco como principal voz intelectual do movimento.

O caminho até a Lei Áurea

Nabuco se aproximou da Coroa e apoiou a Princesa Isabel na causa abolicionista. Esse esforço conjunto culminou na assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil.

Além de lutar pela abolição, Nabuco atuou como diplomata e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Sua frase sobre patriotismo e humanidade sintetiza uma visão que recusava o nacionalismo fechado em nome de valores éticos universais.

Tendência

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

O novo padrão aposta em um visual natural e acolhedor.

01/11/2026 09h48

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Foto: Gustavo Fring/Pexels

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A árvore de Natal tradicional, repleta de bolas metalizadas e luzes frias, perdeu espaço em 2026. O novo padrão aposta em um visual natural e acolhedor, usando madeira, fibras, tecidos e iluminação quente — sem necessidade de descartar a árvore artificial guardada em casa. A mudança reflete uma preferência por menos enfeites, mais textura e composições menos uniformes.

A proposta integra a árvore ao restante da sala para criar um ambiente moderno e confortável sem investimento extra em decoração.

Materiais naturais que transformam a árvore

Os enfeites mais utilizados na nova tendência combinam simplicidade e autenticidade. Estrelas de madeira entalhada, pingentes de rattan ou juta, fitas de linho e algodão, pinhas secas e laços de tecido formam a base dessa estética. Cordões de luz em tom quente completam o efeito, substituindo o brilho intenso anterior.

Rodelas de laranja desidratada estão entre as peças mais fáceis de produzir em casa. Corte fatias finas e deixe-as secar em forno baixo por algumas horas. Vire-as ocasionalmente, até que percam toda a umidade, e em seguida, passe uma fita de juta ou barbante pelo centro e pendure-as nos galhos.

Esse tipo de enfeite artesanal reforça o clima natural que define a tendência.

Passo a passo para renovar sua árvore artificial

Comece recuperando o volume dos galhos, achatados depois de meses com a árvore guardada. Abra e ajuste cada galho individualmente antes de qualquer enfeite. Instale as luzes primeiro, começando pela parte interna e seguindo até as pontas, espalhando a iluminação uniformemente pelos galhos.

Misture peças que já possui com itens de madeira, laços de tecido e luzes quentes, priorizando a variedade de texturas. Use menos enfeites e deixe alguns galhos livres para que a estrutura pareça mais leve e espaçada. O verde da folhagem artificial deve predominar, com os elementos naturais distribuídos para criar equilíbrio visual.

Lembre-se de que o resultado final depende do estado da folhagem: árvores com galhos danificados exigem uma decoração mais cuidadosa.

Cores que funcionam com a nova tendência

A paleta se define por tons neutros como off white, bege, marrom e verde floresta. O dourado permanece, mas em versão fosca, trazendo um toque festivo sem excesso de brilho. Considere também as cores predominantes na sua sala ao escolher a combinação.

Completando o visual além da árvore

A decoração natalina não se limita à árvore. Uma manta de fibra natural no sofá reforça o clima aconchegante, enquanto um cordão de luz quente em estantes ou janelas amplia o efeito. Presentes embrulhados em papel kraft, amarrados com barbante ou fita de linho, combinam com o pé da árvore no mesmo estilo.

Como o Natal brasileiro cai no verão, essa estética leve oferece uma vantagem adicional. Tecidos como linho e algodão, combinados com tons claros como bege e off white, combinam naturalmente com dias quentes e casas mais iluminadas, criando um ambiente festivo sem parecer sobrecarregado.

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