Quer deixar o Brasil? Espanha oferece até 15 mil euros para incentivar novos moradores

A Galícia, região noroeste da Espanha, lançou um programa que oferece subsídios de até 15 mil euros (Aprox. R$ 90.744) a jovens que comprem ou construam residências em pequenos municípios. A iniciativa busca atrair novos habitantes e revitalizar localidades com menos de 10 mil pessoas, facilitando a mudança para a região.

O governo regional investiu 2,3 milhões de euros em 2026 para financiar esse benefício, que cobre até 20% do valor total da compra ou construção, respeitando o teto de 15 mil euros por propriedade. Uma pessoa que adquira uma casa por 60 mil euros, por exemplo, pode receber até 12 mil euros de subsídio, desde que atenda aos critérios estabelecidos.

Quem pode participar do programa

O benefício se destina a candidatos entre 18 e 35 anos que possuam cidadania espanhola, europeia ou autorização válida de estância e residência na Espanha. Os interessados também precisam comprovar que os rendimentos familiares não ultrapassam 4,5 vezes o IPREM, um indicador de renda mínima interprofissional usado como referência no país.

Outro requisito é que a propriedade não ultrapasse 250 mil euros e esteja em um município galego dentro do limite populacional definido pelo programa. Além disso, o candidato não pode ser proprietário de outra residência na Espanha, salvo raras exceções previstas nas bases legais. Essa regra também se aplica aos demais membros da unidade de convivência.

Compromisso e prazos para candidatos

Quem receber o subsídio deverá residir no imóvel por pelo menos 5 anos após a aquisição ou a conclusão da construção. O compromisso atende ao objetivo do programa de fixar população na região.

O prazo para enviar as solicitações termina em 16 de novembro de 2026, às 14 horas, pela plataforma eletrônica da Xunta de Galicia, no procedimento VI501B.

O prazo pode terminar antes se o orçamento disponível se esgotar. Para quem deseja se mudar para um pequeno município espanhol, a oportunidade tem data definida. Quanto antes organizar a documentação, maiores serão as chances de aprovação antes do fim dos recursos.