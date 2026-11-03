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Reflexão

Samuel Johnson: "Na maioria dos homens, as dificuldades são filhas da preguiça"

A reputação de Johnson cresceu após a publicação de "Life of Samuel Johnson".

João V. Valença

03/11/2026 - 15h49
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Samuel Johnson nasceu em Lichfield, no centro da Inglaterra, em 18 de setembro de 1709. Poeta, satirista, crítico e lexicógrafo de convicções conservadoras, dedicou parte importante de sua obra à visão de que a preguiça está na origem das dificuldades humanas. Essa ideia continua relevante três séculos depois.

A reputação de Johnson cresceu após a publicação de "Life of Samuel Johnson", escrita por James Boswell em 1791.

Em 1831, o crítico Thomas Babington Macaulay disse ao NEH que, embora não aprovasse o estilo literário nem os julgamentos políticos de Johnson, reconhecia que, graças a Boswell, Johnson seria conhecido pela posteridade de forma mais íntima do que outros homens costumam ser conhecidos por seus próprios contemporâneos.

O mito sobre o dicionário

Johnson é frequentemente descrito como o único criador de "A Dictionary of the English Language", obra que teria definido a língua inglesa de forma irreversível. Essa narrativa simplifica a realidade. Embora tenha dedicado anos de trabalho em tempo integral ao dicionário, publicado em 1755, Johnson não foi o primeiro lexicógrafo profissional a seguir esse caminho.

John Kersey já havia estabelecido a profissão de lexicógrafo com sua "A New English Dictionary", lançada em 1702. Além disso, Johnson não trabalhou sozinho: contou com meia dúzia de assistentes cuja influência na confecção do dicionário foi bem maior do que a história literária tradicional costuma reconhecer.

Esses colaboradores desafiam a narrativa do "Grande Autor" que domina a reputação de Johnson. A criação de um dicionário dessa envergadura foi uma empresa coletiva, não obra de um único gênio isolado.

Inovações construídas sobre bases anteriores

É frequente atribuir a Johnson a introdução de citações literárias para ilustrar o significado e o uso das palavras. Contudo, John Florio já havia empregado esse recurso em "A Worlde of Wordes", seu dicionário ítalo-inglês de 1598, o primeiro dicionário parcialmente em inglês a usar citações dessa forma. Muitos outros lexicógrafos vieram depois de Florio e antes de Johnson e também aplicaram o método.

Da mesma forma, Johnson é louvado por ter introduzido divisões de sentido nas entradas do dicionário — um avanço real em clareza e organização. Mas Benjamin Martin havia utilizado essa estrutura em "Lingua Britannica Reformata", publicado em 1749, possivelmente inspirado no "Plan of a Dictionary" que Johnson apresentou em 1747.

Naquele plano, Johnson propôs "ordenar os vários sentidos de cada palavra, exibindo primeiro seu significado natural e primitivo, seguido de seu significado consequente e, então, a significação mais remota ou metafórica". Independentemente de quem originou a ideia, ninguém discute hoje que se tratava de uma estratégia valiosa e bem-sucedida.

A marca genuína de Johnson

O que distingue Johnson é a agudeza de suas definições. Suas explicações refletem inteligência clara, recusa do sentimentalismo moralista e inclinação pela verdade incômoda. Essas qualidades marcam tanto seu trabalho lexicográfico quanto sua visão de mundo.

Essa abordagem realista se liga à ideia de que as maiores dificuldades humanas não vêm de forças externas, mas da própria inação e falta de vontade.

A celebração do tercentenário do nascimento de Johnson levou a uma reavaliação de sua verdadeira influência na história moderna do dicionário. Johnson não foi o criador solitário de uma obra perfeita, mas figura central de um processo evolutivo contínuo. Construiu sobre o trabalho de predecessores e abriu caminhos que sucessores seguiriam.

Sua importância reside menos em ter inventado tudo do que em ter aprimorado métodos existentes, dado-lhes escala, autoridade e a marca de sua inteligência singular.

Essa perspectiva não diminui seu legado. Pelo contrário, humaniza Johnson ao revelar um homem que trabalhou coletivamente, aprendeu com outros e refinou ideias em vez de reivindicar originalidade absoluta.

Johnson continua importante não porque foi o primeiro em cada inovação, mas porque elevou o padrão e a precisão do trabalho lexicográfico. Seu trabalho deixou impacto duradouro na forma como entendemos e registramos a linguagem.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Lao Tsé: "O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos"

Essa ideia resume uma forma de encarar obstáculos sem gastar energia em confronto direto.

03/11/2026 16h48

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A frase sobre a água que nunca luta contra a pedra, apenas a contorna, costuma ser associada ao pensador chinês Lao-Tsé. Fundador do Taoísmo, ele defendia a entrega à natureza como caminho para a "paz absoluta" — e o rio, nessa visão, mostra que ceder não é perder.

Essa ideia resume uma forma de encarar obstáculos sem gastar energia em confronto direto. O curso da água se desvia da pedra, segue por outra rota e chega ao mar, sem pressa nem embate.

Quem foi o autor da frase

Lao-Tsé provavelmente nasceu em 604 a.C., em Chu, local hoje identificado como Luyi, na província de Hunan. Viveu num período de poder real enfraquecido, sob a dinastia Zhu. Aos 40 anos, opôs-se às disputas na corte, abandonou o cargo na biblioteca real e iniciou uma viagem para as Terras do Oeste.

Nunca mais retornou à China, e o cenário político era instável, mas as ideias circulavam com intensidade. Foi nesse contexto que ele formulou boa parte de seus ensinamentos.

Enquanto Confúcio defendia reformas sociais e a restauração da ordem, Lao-Tsé seguia o caminho oposto: pregava simplicidade, calma e submissão aos ritmos naturais. Pureza, calma, simplicidade e unidade eram os valores fundamentais de sua filosofia. Essa escolha por uma vida simples sustenta a imagem do rio como símbolo central de seu pensamento.

Seus ensinamentos foram registrados no "Tao-Te-Ching" ou "Livro do Caminho e da Virtude", que se tornou o livro sagrado do Taoísmo religioso.

Flexibilidade como força

Chocar-se com uma pedra consome energia sem garantir avanço, e contorná-la exige apenas mudar de rota, preservando o impulso original sem desgaste desnecessário. A constância é o verdadeiro motor dessa trajetória, não o choque direto com o que atrapalha. Manter o fluxo, mesmo em outra direção, importa mais do que insistir num caminho travado.

O que o Taoísmo propõe

Para Lao-Tsé, toda ação humana guiada por uma intenção forçada tende a desorganizar a ordem natural das coisas. Agir sem metas previamente fixadas, deixando a conduta surgir do que somos diante da natureza, é o caminho indicado para evitar esse desequilíbrio.

O termo "Tao" sintetiza essa ideia de regra e razão por trás de tudo que existe. Nele, opostos como Yin e Yang não competem entre si: se completam, da mesma forma que o rio e a pedra convivem sem que um precise vencer o outro.

Aceitar o que não pode ser mudado na hora, sem abrir mão do movimento, é a lição prática que essa imagem milenar transmite. Paciência e adaptação, não confronto, são o caminho que a água ensina até hoje.

Citação histórica

Raymond Radiguet: "Todas as idades dão os seus frutos. É preciso saber colhê-los"

Sua prosa era exata e contrariava a ideia de que a juventude é prolixa.

03/11/2026 16h38

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Raymond Radiguet morreu em Paris, em dezembro de 1923, aos 20 anos, vítima de febre tifoide contraída após uma viagem com seu mentor, Jean Cocteau. Naquele inverno, deixou uma obra que fissuraria a literatura francesa e uma indagação que persiste: como uma vida tão breve entalhou um vinco tão fundo no idioma?

A história começa em 1903, em Saint-Maur-Des-Fossés, região tranquila às margens do Marne. Radiguet cresceu observando o pai, ilustrador, manusear pranchas e tintas com rigor absoluto. Da mãe, absorveu o valor do zelo, entendido como o cuidado em que até a pausa comunica.

Desde cedo, o menino aprendeu a ler contornos antes das letras. Mais tarde, essa habilidade se converteria em uma prosa de precisão cortante.

Ainda adolescente, a literatura sem pedir permissão

Quando deixou a escola, Radiguet escolheu a página, decisão que muitos chamariam de temerária. Em sua casa, talento não era superstição, mas trabalho diário e concentração. O adolescente começou publicando poemas, depois escreveu artigos para jornais, até chegar às mesas onde a vanguarda parisiense treinava o ouvido e a impaciência.

Sua prosa era exata e contrariava a ideia de que a juventude é prolixa. Em pouco tempo, entrou em círculos que costumavam resistir por anos. Conquistou apoios, provocou antipatias, guardou o essencial e recusou o resto. O país, ainda sob o luto recente de uma grande guerra, encontrou no rapaz uma clareza dura que não pedia licença à idade.

A amizade com Cocteau e a ascensão literária

Jean Cocteau se aproximou por espanto e reconhecimento genuíno. Viu no jovem uma severidade discreta e percebeu que havia ali menos pirotecnia e mais controle, qualidades raras em qualquer época, sobretudo em alguém tão jovem. A amizade nasceu do equilíbrio entre admiração e autonomia, e cocteau apresentava salões e editores; Radiguet agradecia, mas testava limites sem subserviência.

Radiguet circulava pelos ateliês e cabarés discretos de Paris com cautela, atento ao ambiente e às relações que o formavam. Ninguém o confundiu por muito tempo com o mascote de um círculo consagrado. Sua voz tinha densidade própria e pontaria rara: dizia o necessário e calava o supérfluo.

O Diabo no corpo: livro que mudou tudo

"O Diabo no Corpo" foi escrito aos 17 anos e publicado em 1923. A edição brasileira é da Companhia das Letras, e no enredo, um adolescente envolve-se com a esposa de um soldado ausente enquanto o país ainda costura as feridas da guerra. O livro leva o dilema moral até o limite, sem recuar nem pedir desculpas.

A prosa, límpida e incisiva, criava ambiguidades em cenas de extrema sobriedade. Leitores atentos atravessavam o livro num fôlego só; leitores furiosos reagiam ao mal-estar provocado pelo texto. A moral pública tremeu, e a crítica reconheceu a autoridade de um narrador que se recusava a justificar os próprios atos com arrependimento fácil.

O lançamento foi cercado por campanha publicitária considerada, à época, a maior já feita para um livro na França, com anúncios em jornais e trailer nas atualidades de cinema.

A obra breve que persiste

O segundo romance, "O Baile do Conde d'Orgel", chegou em 1924, já após a morte do autor, e confirmou a maturidade da voz de Radiguet, marcada pela contenção e pela ironia sem escárnio. Essa amizade, baseada em admiração e reconhecimento mútuo, consolidou-se como uma das parcerias literárias mais produtivas da época.

A discussão sobre a autobiografia em "O Diabo no Corpo" é inevitável, mas, no fim, infrutífera: a obra não confessa, organiza. Radiguet viveu apenas 20 anos e morreu em dezembro de 1923, em Paris, vítima de febre tifoide.

O romance de estreia foi escrito aos 17 anos e publicado em 1923, quando o autor tinha 20. A obra saiu em volume conjunto com "O Baile do Conde d'Orgel" pela Editora UnB.

A máxima associada a Radiguet resume uma ideia que atravessa sua época: "Todas as idades dão os seus frutos. É preciso saber colhê-los." Cada fase da existência traz aprendizados e potencialidades próprias, mas exige percepção, aceitação e sabedoria para aproveitá-los.

Sua trajetória pôs em questão o que a literatura francesa acreditava saber sobre talento, idade e responsabilidade moral. Restou uma obra breve, mas inegável, que mostra que a grandeza não se mede pelo tempo vivido, e sim pela profundidade do vinco deixado no idioma.

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