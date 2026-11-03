Samuel Johnson: "Na maioria dos homens, as dificuldades são filhas da preguiça"

Samuel Johnson nasceu em Lichfield, no centro da Inglaterra, em 18 de setembro de 1709. Poeta, satirista, crítico e lexicógrafo de convicções conservadoras, dedicou parte importante de sua obra à visão de que a preguiça está na origem das dificuldades humanas. Essa ideia continua relevante três séculos depois.

A reputação de Johnson cresceu após a publicação de "Life of Samuel Johnson", escrita por James Boswell em 1791.

Em 1831, o crítico Thomas Babington Macaulay disse ao NEH que, embora não aprovasse o estilo literário nem os julgamentos políticos de Johnson, reconhecia que, graças a Boswell, Johnson seria conhecido pela posteridade de forma mais íntima do que outros homens costumam ser conhecidos por seus próprios contemporâneos.

O mito sobre o dicionário

Johnson é frequentemente descrito como o único criador de "A Dictionary of the English Language", obra que teria definido a língua inglesa de forma irreversível. Essa narrativa simplifica a realidade. Embora tenha dedicado anos de trabalho em tempo integral ao dicionário, publicado em 1755, Johnson não foi o primeiro lexicógrafo profissional a seguir esse caminho.

John Kersey já havia estabelecido a profissão de lexicógrafo com sua "A New English Dictionary", lançada em 1702. Além disso, Johnson não trabalhou sozinho: contou com meia dúzia de assistentes cuja influência na confecção do dicionário foi bem maior do que a história literária tradicional costuma reconhecer.

Esses colaboradores desafiam a narrativa do "Grande Autor" que domina a reputação de Johnson. A criação de um dicionário dessa envergadura foi uma empresa coletiva, não obra de um único gênio isolado.

Inovações construídas sobre bases anteriores

É frequente atribuir a Johnson a introdução de citações literárias para ilustrar o significado e o uso das palavras. Contudo, John Florio já havia empregado esse recurso em "A Worlde of Wordes", seu dicionário ítalo-inglês de 1598, o primeiro dicionário parcialmente em inglês a usar citações dessa forma. Muitos outros lexicógrafos vieram depois de Florio e antes de Johnson e também aplicaram o método.

Da mesma forma, Johnson é louvado por ter introduzido divisões de sentido nas entradas do dicionário — um avanço real em clareza e organização. Mas Benjamin Martin havia utilizado essa estrutura em "Lingua Britannica Reformata", publicado em 1749, possivelmente inspirado no "Plan of a Dictionary" que Johnson apresentou em 1747.

Naquele plano, Johnson propôs "ordenar os vários sentidos de cada palavra, exibindo primeiro seu significado natural e primitivo, seguido de seu significado consequente e, então, a significação mais remota ou metafórica". Independentemente de quem originou a ideia, ninguém discute hoje que se tratava de uma estratégia valiosa e bem-sucedida.

A marca genuína de Johnson

O que distingue Johnson é a agudeza de suas definições. Suas explicações refletem inteligência clara, recusa do sentimentalismo moralista e inclinação pela verdade incômoda. Essas qualidades marcam tanto seu trabalho lexicográfico quanto sua visão de mundo.

Essa abordagem realista se liga à ideia de que as maiores dificuldades humanas não vêm de forças externas, mas da própria inação e falta de vontade.

A celebração do tercentenário do nascimento de Johnson levou a uma reavaliação de sua verdadeira influência na história moderna do dicionário. Johnson não foi o criador solitário de uma obra perfeita, mas figura central de um processo evolutivo contínuo. Construiu sobre o trabalho de predecessores e abriu caminhos que sucessores seguiriam.

Sua importância reside menos em ter inventado tudo do que em ter aprimorado métodos existentes, dado-lhes escala, autoridade e a marca de sua inteligência singular.

Essa perspectiva não diminui seu legado. Pelo contrário, humaniza Johnson ao revelar um homem que trabalhou coletivamente, aprendeu com outros e refinou ideias em vez de reivindicar originalidade absoluta.

Johnson continua importante não porque foi o primeiro em cada inovação, mas porque elevou o padrão e a precisão do trabalho lexicográfico. Seu trabalho deixou impacto duradouro na forma como entendemos e registramos a linguagem.