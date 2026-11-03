Santo Agostinho deixou uma lição: "A felicidade consiste em continuar desejando o que se possui" - Foto: Reprodução

Santo Agostinho, maior padre da Igreja Latina, legou ao mundo mais do que tratados teológicos. Sua trajetória é a de quem buscou a verdade e descobriu que a felicidade está em valorizar o que já possui, não em acumular bens.

Nascido em Tagaste, no norte da África, em 13 de novembro de 354, Agostinho recebeu da mãe, Santa Mônica, educação sólida na fé católica. Aos 20 anos, já ensinava gramática e, mais tarde, tornou-se mestre reconhecido em retórica em Cartago, arte pela qual era apaixonado.

A busca pela verdade e a luta interna

A leitura de Hortensius, obra de Cícero, despertou em Agostinho o desejo de procurar a verdade para além das satisfações mundanas. Durante anos, ele buscou respostas no maniqueísmo e em outras filosofias para as perguntas que o atormentavam.

Embora educado na fé, Agostinho entregava-se aos vícios da luxúria e aos prazeres carnais, e teve um filho com uma de suas amantes.

Essa dualidade o consumia, e agostinho entendia que apenas Aquele que torna bom o homem poderia fazê-lo feliz e que a verdadeira felicidade estava na busca de Deus. Depois de se afastar dos maniqueus e mudar-se para Milão, começou a ouvir as pregações de Santo Ambrósio, bispo da cidade.

As palavras de Ambrósio, inspiradas no Antigo Testamento, e as orações fervorosas de sua mãe prepararam a transformação que viria.

A conversão e o encontro com a verdade

No dia 15 de agosto de 386, Santo Agostinho entregou sua vida a Cristo. Foi batizado aos 32 anos por Santo Ambrósio na catedral de Milão. Naquela decisão, encontrou a verdade que procurava: não apenas um conceito intelectual, mas uma realidade viva. A escolha foi custosa e exigiu a renúncia a paixões enraizadas havia anos.

Nas suas Confissões, obra que se tornaria uma das mais influentes da história cristã, Agostinho se dirige a Cristo com palavras que refletem essa descoberta: "Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei!" A frase não expressa arrependimento, mas a alegria de finalmente compreender que a verdadeira plenitude estava ali o tempo todo.

Um legado que atravessa séculos

Santo Agostinho deixou mais de mil publicações que influenciaram diretamente a teologia e o pensamento cristão.

Na audiência geral de 9 de janeiro de 2008. O papa Bento XVI citou Paulo VI ao afirmar que todo o pensamento da Antiguidade converge na obra de Agostinho e que dela derivam correntes de pensamento que permeiam toda a tradição doutrinal dos séculos seguintes.

Seu entendimento sobre a Graça de Deus, a liberdade da vontade e a natureza da verdade permanece central na fé cristã.

A frase frequentemente atribuída a ele — "a felicidade consiste em continuar desejando o que se possui" — resume o espírito de sua busca, embora sua autoria não tenha comprovação textual. A lição é simples: a satisfação verdadeira nasce da gratidão contínua pelo que já conquistamos e realmente importa.