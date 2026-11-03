Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão

Santo Agostinho deixou uma lição: "A felicidade consiste em continuar desejando o que se possui"

Sua trajetória é a de quem buscou a verdade.

João V. Valença

03/11/2026 - 16h12
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Santo Agostinho, maior padre da Igreja Latina, legou ao mundo mais do que tratados teológicos. Sua trajetória é a de quem buscou a verdade e descobriu que a felicidade está em valorizar o que já possui, não em acumular bens.

Nascido em Tagaste, no norte da África, em 13 de novembro de 354, Agostinho recebeu da mãe, Santa Mônica, educação sólida na fé católica. Aos 20 anos, já ensinava gramática e, mais tarde, tornou-se mestre reconhecido em retórica em Cartago, arte pela qual era apaixonado.

A busca pela verdade e a luta interna

A leitura de Hortensius, obra de Cícero, despertou em Agostinho o desejo de procurar a verdade para além das satisfações mundanas. Durante anos, ele buscou respostas no maniqueísmo e em outras filosofias para as perguntas que o atormentavam.

Embora educado na fé, Agostinho entregava-se aos vícios da luxúria e aos prazeres carnais, e teve um filho com uma de suas amantes.

Essa dualidade o consumia, e agostinho entendia que apenas Aquele que torna bom o homem poderia fazê-lo feliz e que a verdadeira felicidade estava na busca de Deus. Depois de se afastar dos maniqueus e mudar-se para Milão, começou a ouvir as pregações de Santo Ambrósio, bispo da cidade.

As palavras de Ambrósio, inspiradas no Antigo Testamento, e as orações fervorosas de sua mãe prepararam a transformação que viria.

A conversão e o encontro com a verdade

No dia 15 de agosto de 386, Santo Agostinho entregou sua vida a Cristo. Foi batizado aos 32 anos por Santo Ambrósio na catedral de Milão. Naquela decisão, encontrou a verdade que procurava: não apenas um conceito intelectual, mas uma realidade viva. A escolha foi custosa e exigiu a renúncia a paixões enraizadas havia anos.

Nas suas Confissões, obra que se tornaria uma das mais influentes da história cristã, Agostinho se dirige a Cristo com palavras que refletem essa descoberta: "Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei!" A frase não expressa arrependimento, mas a alegria de finalmente compreender que a verdadeira plenitude estava ali o tempo todo.

Um legado que atravessa séculos

Santo Agostinho deixou mais de mil publicações que influenciaram diretamente a teologia e o pensamento cristão.

Na audiência geral de 9 de janeiro de 2008. O papa Bento XVI citou Paulo VI ao afirmar que todo o pensamento da Antiguidade converge na obra de Agostinho e que dela derivam correntes de pensamento que permeiam toda a tradição doutrinal dos séculos seguintes.

Seu entendimento sobre a Graça de Deus, a liberdade da vontade e a natureza da verdade permanece central na fé cristã.

A frase frequentemente atribuída a ele — "a felicidade consiste em continuar desejando o que se possui" — resume o espírito de sua busca, embora sua autoria não tenha comprovação textual. A lição é simples: a satisfação verdadeira nasce da gratidão contínua pelo que já conquistamos e realmente importa.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Lao Tsé: "O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos"

Essa ideia resume uma forma de encarar obstáculos sem gastar energia em confronto direto.

03/11/2026 16h48

Compartilhar

Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A frase sobre a água que nunca luta contra a pedra, apenas a contorna, costuma ser associada ao pensador chinês Lao-Tsé. Fundador do Taoísmo, ele defendia a entrega à natureza como caminho para a "paz absoluta" — e o rio, nessa visão, mostra que ceder não é perder.

Essa ideia resume uma forma de encarar obstáculos sem gastar energia em confronto direto. O curso da água se desvia da pedra, segue por outra rota e chega ao mar, sem pressa nem embate.

Quem foi o autor da frase

Lao-Tsé provavelmente nasceu em 604 a.C., em Chu, local hoje identificado como Luyi, na província de Hunan. Viveu num período de poder real enfraquecido, sob a dinastia Zhu. Aos 40 anos, opôs-se às disputas na corte, abandonou o cargo na biblioteca real e iniciou uma viagem para as Terras do Oeste.

Nunca mais retornou à China, e o cenário político era instável, mas as ideias circulavam com intensidade. Foi nesse contexto que ele formulou boa parte de seus ensinamentos.

Enquanto Confúcio defendia reformas sociais e a restauração da ordem, Lao-Tsé seguia o caminho oposto: pregava simplicidade, calma e submissão aos ritmos naturais. Pureza, calma, simplicidade e unidade eram os valores fundamentais de sua filosofia. Essa escolha por uma vida simples sustenta a imagem do rio como símbolo central de seu pensamento.

Seus ensinamentos foram registrados no "Tao-Te-Ching" ou "Livro do Caminho e da Virtude", que se tornou o livro sagrado do Taoísmo religioso.

Flexibilidade como força

Chocar-se com uma pedra consome energia sem garantir avanço, e contorná-la exige apenas mudar de rota, preservando o impulso original sem desgaste desnecessário. A constância é o verdadeiro motor dessa trajetória, não o choque direto com o que atrapalha. Manter o fluxo, mesmo em outra direção, importa mais do que insistir num caminho travado.

O que o Taoísmo propõe

Para Lao-Tsé, toda ação humana guiada por uma intenção forçada tende a desorganizar a ordem natural das coisas. Agir sem metas previamente fixadas, deixando a conduta surgir do que somos diante da natureza, é o caminho indicado para evitar esse desequilíbrio.

O termo "Tao" sintetiza essa ideia de regra e razão por trás de tudo que existe. Nele, opostos como Yin e Yang não competem entre si: se completam, da mesma forma que o rio e a pedra convivem sem que um precise vencer o outro.

Aceitar o que não pode ser mudado na hora, sem abrir mão do movimento, é a lição prática que essa imagem milenar transmite. Paciência e adaptação, não confronto, são o caminho que a água ensina até hoje.

Citação histórica

Raymond Radiguet: "Todas as idades dão os seus frutos. É preciso saber colhê-los"

Sua prosa era exata e contrariava a ideia de que a juventude é prolixa.

03/11/2026 16h38

Compartilhar

Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Raymond Radiguet morreu em Paris, em dezembro de 1923, aos 20 anos, vítima de febre tifoide contraída após uma viagem com seu mentor, Jean Cocteau. Naquele inverno, deixou uma obra que fissuraria a literatura francesa e uma indagação que persiste: como uma vida tão breve entalhou um vinco tão fundo no idioma?

A história começa em 1903, em Saint-Maur-Des-Fossés, região tranquila às margens do Marne. Radiguet cresceu observando o pai, ilustrador, manusear pranchas e tintas com rigor absoluto. Da mãe, absorveu o valor do zelo, entendido como o cuidado em que até a pausa comunica.

Desde cedo, o menino aprendeu a ler contornos antes das letras. Mais tarde, essa habilidade se converteria em uma prosa de precisão cortante.

Ainda adolescente, a literatura sem pedir permissão

Quando deixou a escola, Radiguet escolheu a página, decisão que muitos chamariam de temerária. Em sua casa, talento não era superstição, mas trabalho diário e concentração. O adolescente começou publicando poemas, depois escreveu artigos para jornais, até chegar às mesas onde a vanguarda parisiense treinava o ouvido e a impaciência.

Sua prosa era exata e contrariava a ideia de que a juventude é prolixa. Em pouco tempo, entrou em círculos que costumavam resistir por anos. Conquistou apoios, provocou antipatias, guardou o essencial e recusou o resto. O país, ainda sob o luto recente de uma grande guerra, encontrou no rapaz uma clareza dura que não pedia licença à idade.

A amizade com Cocteau e a ascensão literária

Jean Cocteau se aproximou por espanto e reconhecimento genuíno. Viu no jovem uma severidade discreta e percebeu que havia ali menos pirotecnia e mais controle, qualidades raras em qualquer época, sobretudo em alguém tão jovem. A amizade nasceu do equilíbrio entre admiração e autonomia, e cocteau apresentava salões e editores; Radiguet agradecia, mas testava limites sem subserviência.

Radiguet circulava pelos ateliês e cabarés discretos de Paris com cautela, atento ao ambiente e às relações que o formavam. Ninguém o confundiu por muito tempo com o mascote de um círculo consagrado. Sua voz tinha densidade própria e pontaria rara: dizia o necessário e calava o supérfluo.

O Diabo no corpo: livro que mudou tudo

"O Diabo no Corpo" foi escrito aos 17 anos e publicado em 1923. A edição brasileira é da Companhia das Letras, e no enredo, um adolescente envolve-se com a esposa de um soldado ausente enquanto o país ainda costura as feridas da guerra. O livro leva o dilema moral até o limite, sem recuar nem pedir desculpas.

A prosa, límpida e incisiva, criava ambiguidades em cenas de extrema sobriedade. Leitores atentos atravessavam o livro num fôlego só; leitores furiosos reagiam ao mal-estar provocado pelo texto. A moral pública tremeu, e a crítica reconheceu a autoridade de um narrador que se recusava a justificar os próprios atos com arrependimento fácil.

O lançamento foi cercado por campanha publicitária considerada, à época, a maior já feita para um livro na França, com anúncios em jornais e trailer nas atualidades de cinema.

A obra breve que persiste

O segundo romance, "O Baile do Conde d'Orgel", chegou em 1924, já após a morte do autor, e confirmou a maturidade da voz de Radiguet, marcada pela contenção e pela ironia sem escárnio. Essa amizade, baseada em admiração e reconhecimento mútuo, consolidou-se como uma das parcerias literárias mais produtivas da época.

A discussão sobre a autobiografia em "O Diabo no Corpo" é inevitável, mas, no fim, infrutífera: a obra não confessa, organiza. Radiguet viveu apenas 20 anos e morreu em dezembro de 1923, em Paris, vítima de febre tifoide.

O romance de estreia foi escrito aos 17 anos e publicado em 1923, quando o autor tinha 20. A obra saiu em volume conjunto com "O Baile do Conde d'Orgel" pela Editora UnB.

A máxima associada a Radiguet resume uma ideia que atravessa sua época: "Todas as idades dão os seus frutos. É preciso saber colhê-los." Cada fase da existência traz aprendizados e potencialidades próprias, mas exige percepção, aceitação e sabedoria para aproveitá-los.

Sua trajetória pôs em questão o que a literatura francesa acreditava saber sobre talento, idade e responsabilidade moral. Restou uma obra breve, mas inegável, que mostra que a grandeza não se mede pelo tempo vivido, e sim pela profundidade do vinco deixado no idioma.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 2 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

2

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial

3

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

4

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

5

Alexandre, o Grande: "Quando dedicamos nosso tempo a alguém, entregamos uma parte da própria vida"
Extra

/ 1 dia

Alexandre, o Grande: "Quando dedicamos nosso tempo a alguém, entregamos uma parte da própria vida"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Meta não é estratégia comercial
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?