Três cabeleireiros concordam: este hábito no banho deixa os cabelos grisalhos secos e sem brilho

À medida que os cabelos grisalhos aparecem, a estrutura da fibra capilar muda e passa a exigir cuidados específicos para preservar a hidratação e o brilho. Três cabeleireiros explicam por que lavar os cabelos com água muito quente pode prejudicar os fios grisalhos.

Os cabelos grisalhos perdem hidratação com mais facilidade do que os demais porque a fibra apresenta uma textura mais porosa e áspera por natureza. Em contato com água muito quente, a cutícula — camada externa do fio — se abre, favorece a perda de umidade e deixa o cabelo ainda mais seco e opaco.

Por que a água quente prejudica os fios grisalhos

Michelle Hong, proprietária do salão NYC The Team e cabeleireira de celebridades, explica que os fios grisalhos sofrem mudanças estruturais além da cor. Em entrevista ao TN, ela apontou que essas fibras tendem a ser mais espessas, ásperas e resistentes a ficar lisas, o que provoca frizz e reduz a suavidade aparente do cabelo.

Para contornar esse problema, Hong recomenda prestar atenção à temperatura durante o banho. Segundo ela, enxaguar o cabelo com água fria ao fim do banho ajuda a suavizar a camada externa do fio. O calor abre a cutícula, enquanto uma temperatura mais baixa a fecha e uniformiza, dando mais brilho e maciez ao cabelo.

Outros cuidados essenciais para cabelos grisalhos

O colorista Sergio Ruiz confirma que cabelos com fios brancos são mais porosos e perdem hidratação com facilidade, o que deixa a aparência opaca e sem vida. O cabeleireiro Víctor del Valle acrescenta que a frequência de lavagens também interfere no resultado final: lavar com muita frequência remove os óleos naturais que protegem a fibra.

De acordo com Del Valle, às vezes o cabelo grisalho não está danificado, apenas sobrelavado. Ele recomenda usar água morna em vez de muito quente, reduzir a frequência de lavagens e aplicar uma boa rotina de hidratação.

O xampu violeta, usado para neutralizar tons amarelados, deve ser aplicado apenas uma vez por semana ou a cada duas lavagens, intercalado com o xampu comum para evitar ressecamento excessivo.