Descubra as diferenças entre os bônus de cassino no Brasil e em outros países - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os bônus de cassino são uma prática muito comum em quase todas as plataformas de jogo online no Brasil. Destinados sobretudo a atrair novos jogadores, mas também a reter os jogadores existentes, estas ofertas têm muitas vantagens para quem os sabe aproveitar.



Porém, será que existem diferenças entre os bônus que as plataformas oferecem aos brasileiros e as ofertas em outros países? Em seguida, descubra a resposta a essa pergunta, e muito mais sobre os bônus cassinos.

Diferentes regulamentações, diferentes regras

Apesar do interesse pelos jogos de azar ser um fenômeno à escala global, a legislação que regula o setor não é o mesmo de país para país.

Especificamente no Brasil, o caminho para a regulamentação tem sido longo e ainda sem definição final, pelo que a presença de plataformas internacionais continua uma realidade no país. Isso significa que os bônus oferecidos no Brasil apresentam padrões globais, porém, não têm regulamentações específicas.



Da mesma forma, não existem taxas diretas aplicadas sobre os ganhos nos jogos, pelo que isso representa uma vantagem para quem joga.

Em contrapartida, em outros países com regulamentação bem definida e regras mais rígidas, os bônus e outras promoções têm mais limitações do que os oferecidos no Brasil, pois têm que cumprir regras estritas.

Bônus para métodos de pagamento específicos e promoções locais

Por sua vez, muitos cassinos no Brasil têm por hábito oferecer bônus específicos para os métodos de pagamento mais populares no país, nomeadamente o Pix, cartões de crédito e de débito, boleto bancário e TED.

Enquanto que em outros países onde a regulamentação é clara e mais rígida, os cassinos têm por costume oferecer bônus específicos para métodos de pagamento ou carteiras digitais locais.

Além disso, existem também diferenças locais no no que toca a eventos e promoções especiais.

Muitas plataformas oferecem aos brasileiros bônus ou promoções com temática ou em torno de datas ou eventos que sejam específicos ou de grande interesse para o público brasileiro. Da mesma forma, também em outros países os cassinos dirigem muitas vezes os bônus para eventos locais, como por exemplo, os jogos da NBA nos EUA.

Diferentes tipos de bônus em diferentes países

Já no que se refere aos tipos de bônus, especificamente no Brasil, alguns dos mais comuns incluem os bônus de boas-vindas. Esta oferta está presente em quase todos os cassinos e é dirigida a potenciais novos jogadores, pois geralmente oferece uma porcentagem no primeiro depósito, assim como outras vantagens.

A intenção é clara, e é atrair novos usuários para a plataforma. Outro bônus muito comum é o bônus sem depósito, que permite aos jogadores começar a jogar sem necessidade de arriscar do próprio dinheiro. E também muito usual é o bônus de recarga, uma oferta para jogadores existentes que fazem um novo depósito no cassino.

Existem muitas outras ofertas disponíveis pelas várias plataformas disponíveis no Brasil, porém, a esmagadora maioria são bônus muito vantajosos com ofertas elevadas para os jogadores.

No entanto, esse cenário muda um pouco de figura quando o assunto são bônus em outros países. Dependendo da regulamentação, os bônus oferecidos em muitos países que não o Brasil, apresentam restrições e limites de valores, sendo que em alguns casos existe mesmo a total proibição de certas ofertas como os bônus sem depósito.

Isso acontece porque em esses países as regras são muito rígidas e focam sobretudo em proteger os jogadores, assim como na promoção do jogo responsável.

A importância e a diferença nos requisitos de aposta

Um aspecto muito importante quando se fala em bônus ou promoções são os termos e condições destes. Estes incluem possíveis prazos de validade, limites de saque, possíveis restrições de mercado ou jogos, países e métodos de pagamento elegíveis, e os requisitos de apostas.

Assim, seja qual for o bônus, e por muito atrativo que possa parecer, é fundamental que se você pondera aceitá-lo, que primeiro leia atentamente os termos e condições deste. Isto para que entenda se as condições são efetivamente vantajosas para você e se será capaz de cumprir todos os requisitos da oferta.

Especificamente sobre os requisitos de apostas, estes estabelecem as vezes que você precisará apostar o valor do bônus antes de poder sacar o que ganhou com a oferta.

E no Brasil, estes requisitos costumam ser mais altos que em outros países. Mais uma vez, isso prende-se com a regulamentação clara de alguns países que obriga a que esses requisitos sejam mais baixos, havendo muitas vezes limites de valor também. Isto tem como objetivo obrigar as plataformas a cumprir com as regras do jogo justo.

Algumas dicas para tirar maior partido dos bônus

Para finalizar, importa ainda assinalar algumas dicas que poderá seguir quando o objetivo for aproveitar um bônus de cassino. Uma delas, e muito importante, já foi referida e é que deve ler sempre com atenção os termos e condições das ofertas.



E ao fazê-lo você pode e deve comparar essas condições entre diferentes bônus e em diferentes cassinos. Pois estes vão variar de plataforma para plataforma e se você dedicar algum tempo na comparação, irá certamente encontrar mais facilmente os bônus mais vantajosos para você. Além disso, lembre-se sempre de jogar com consciência e responsabilidade, limitando tempo e gastos de forma inteligente.