Maior atacadista do Brasil inaugura sua 4ª unidade em Campo Grande

A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) estima crescimento de 7%, em termos nominais, para este ano. Contribuindo com essa perspectiva, a rede Atacadão traz sua quarta unidade para Campo Grande.

A nova loja será inaugurada, nesta quinta-feira (24), na região mais populosa da capital: a região sul. Localizada na Avenida Gunter Hans, 5.501, no Jardim Centenário, a unidade traz a oferta de produtos de qualidade com preços justos.

Segundo o CEO do Atacadão, Marco Oliveira, a chegada da rede na região do grande Aero Rancho, além de colaborar com o poder aquisitivo da população, vai contribuir com o desenvolvimento da capital sul-mato-grossense.

“Estamos muito felizes em poder inaugurar mais uma unidade no estado de Mato Grosso do Sul e a 4ª unidade em Campo Grande. Seguimos ampliando o nosso alcance e oferecendo produtos de qualidade com preços justos e colaborando não somente com o poder aquisitivo da população local, mas também com o desenvolvimento socioeconômico das cidades, gerando novos empregos e contribuindo com os negócios dos pequenos e microempreendedores,” afirma Marco Oliveira.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em Mato Grosso do Sul, o setor atacadista registrou 8.124 admissões e 6.978 desligamentos no primeiro semestre de 2023, gerando saldo acumulado de 1.146 trabalhadores com carteira assinada neste ano.

A nova unidade do Atacadão vai aumentar o estoque de trabalhadores formais no Estado.

Conforme a assessoria de imprensa da rede, a nova loja conta com uma área de vendas de mais de 4.000 m², com 227 vagas de estacionamento e 26 checkouts.

São diversos produtos para atender à necessidade de consumo dos mais diferentes públicos.

O local também oferece produtos para mercearias, bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, mercadinhos, padarias, hotéis, cozinhas industriais e demais setores de serviços.

“A rede também comercializa produtos em embalagens fechadas, fracionadas ou em unidades”, explicou a rede em nota.

As outras unidades já instaladas em Campo Grande estão localizadas na avenida Coronel Antonino, na avenida Costa e Silva e na avenida Duque de Caxias.



REDE

O Atacadão é a maior rede atacadista do Brasil, com mais de 350 lojas e presente em todos os 26 estados brasileiros e Distrito Federal.

A rede conta com mais de 70 mil colaboradores treinados e capacitados para oferecer a melhor experiência de compras aos clientes.

As unidades e centros de distribuição disponibilizam uma diversidade de produtos para todas as necessidades de comerciantes, transformadores e consumidores finais, para compras em atacado ou varejo.



HISTÓRIA

A história do Atacadão com Campo Grande começou há mais de cinco décadas.

Em 1962, o gaúcho Alcides Parizotto montou uma pequena distribuidora de alimentos em Maringá (PR) para atender famílias na região. Nascia ali a Alcides Parizotto-Comércio e Representações.

Apenas seis anos depois, em 1968, o negócio se expande para fora do Paraná e chega à região de Campo Grande.

A história do atacadista está entrelaçada à da capital sul-mato-grossense. Em 1984, a unidade de Campo Grande inaugurou o conceito de "atacarejo" no Brasil: os preços de atacado também eram vendidos no varejo.

O sucesso logo fez outras filiais adotarem o modelo.

Em 1991, Alcides Parizotto deixa a empresa, quase 30 anos após fundá-la. Com isso, ela muda de nome para

Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria S.A.Na primeira década dos anos 2000, mais precisamente em 2007, o Grupo Carrefour comprou o Atacadão, trazendo o conceito de modernidade e sustentabilidade.

Já em 2010, o atacadista deu outro passo importante: a internacionalização da marca.

A primeira loja fora do Brasil foi inaugurada em Bogotá, Colômbia.

No mesmo ano, a Argentina recebeu uma unidade e duas filiais foram abertas na Colômbia. Em 2012, o Atacadão chegou à África com uma filial na cidade de Casablanca, Marrocos.

Em 2022, o grupo chegou aos 60 anos de experiência de mercado e, em 2023, volta a abraçar Campo Grande com a quarta loja na cidade morena.



Saiba mais: a loja Atacadão Campo Grande Jardim Centenário está localizada na avenida Gunter Hans, 5.501. Com funcionamento de segunda a sábado, das 7h às 22h, e domingo, das 8h às 18h.