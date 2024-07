Atitudes para gerir adequadamente as emoções

Giba Um

O cara não me conhece", de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, reclamando das críticas de Silas Malafaia (não citou o nome) sobre seu discurso em Camboriú.

O governo Lula esperou mais de 16 horas para divulgar uma nota oficial em que se manifesta contra o bombardeio a um hospital infantil em Kiev, na Ucrânia, provocando mortes e destruição. A nota do Ministério das Relações Exteriores nem sequer cita a Rússia, autora do ataque.

Mais: o silêncio do governo brasileiro ganhou críticas em todo o mundo e condenando a ação de Vladimir Putin. Lula, figura “física”, só costuma reconhecer “vítimas inocentes” na guerra de Israel contra o Hamas, grupo terrorista que petistas apoiam.



Quem sai aos seus



Quem sai aos seus não se degenera, já dizia o velho ditado popular. E é assim que Lourdes Maria, primogênita da cantora Madonna pode ser descrevida. Por um tempo tentou ficar no anonimato, coisa praticamente impossível. Em 2018 estreio como modelo e 2022 como cantora. Apesar de sua mãe ter uma grande fortuna Lola (seu apelido) é independente desde que terminou o ensino médio, ela que pagou as mensalidades de sua faculdade na Universidade de Michigan e seu apartamento. Em uma nova campanha da grife do designer de moda David Koma, a modelo mostrou toda sua flexibilidade corporal em fotos que lembram muito uma contorcionista. Detalhe em algumas das fotos Lourdes aparece sem lingerie, mostrando que não tem vergonha de exibir seu corpo assim como a mãe. Curiosidade sobre a primogênita da Madonna: ela fala fluentemente francês e espanhol, possui tatuagens em homenagem a mãe, ao pai (Carlos Leon) e aos irmãos.

Quem manda é a Casa Civil



“Falem com o Rui Costa”. É como o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tem reagido, em reuniões fechadas, à pressão de líderes sindicais por modificações na regra de saque do FGTS. Marinho encaminhou ao Planalto projeto de lei permitindo ao trabalhador demitido resgatar o valor restante na conta vinculada ao Fundo mesmo após aderir à modalidade saque-aniversário e perdem o emprego só podem ter acesso aos recursos depois de dois anos. No entanto, segundo Marinho, a proposta de mudança foi colocada em banho-maria pela Casa Civil. É que Rui Costa teria ficado irritado por Marinho anunciar publicamente o projeto antes de encaminhá-lo à Casa Civil. No ano passado, em reunião com ministros, Lula ordenou que eles não deveriam divulgar nada antes de submeter à Casa Civil. Agora, de vendeta, Costa sentou-se em cima do projeto de Marinho.



Olho no futuro



Rui Costa, ministro da Casa Civil, está batalhando por uma linha de crédito do BNDES para financiar projetos de mobilidade urbana na Bahia. A prioridade é a construção do sistema VLT de Salvador, obra orçada em R$ 3,5 bilhões. Há dias, numa rádio da Bahia, Lula disse que “tem de ficar de olho em Rui Costa para ele não desviar obras do PAC para a Bahia”. Muitos perguntam se esses desvios são contra ou a favor do governador Jeronimo Rodrigues. Dentro do PT há rumores do interesse de Costa em se candidatar ao governo da Bahia em 2026 (rifando Rodrigues da disputa pela reeleição).



Ela tem DRT



Beatriz Reis que agora está conhecida como Beatriz do Brasil, após sua participação no BBB24 aos poucos vai realizando seus sonhos. Após ganhar um quadro no Fantástico que visitava lugares desde o Mercado Ver-o-Peso, em Belém, até as lojas de luxo na rua Oscar Freire, em São Paulo está fazendo testes para integrar alguma novela. Assim como outros ex-BBB seu contrato termina agora em julho, mas deverá ser renovado por algum tempo (não muito longo). Aos críticos Beatriz logo dispara: “Por enquanto estou fazendo testes, mas eu sou formada em artes cênicas, tenho DRT. Vou começar também a estudar nas oficinas da casa. Mas, assim, estamos aí na luta. Vem coisa boa por aí”. E completou: “Eu sempre tive muita vontade e muita certeza de que eu ia conseguir meu sonho. Eu não sei como, mas eu me via no meu sonho. E eu falava: 'Eu nasci pra isso. A televisão é pra mim, eu sou pra televisão e uma hora vai acontecer”



Procurando apoio



O presidente da Câmara, Arthur Lira, virou interlocutor dos grandes planos de saúde do país. O setor busca apoio para derrubar ações civis públicas movidas contra as operadoras depois de uma onda de quebra de contratos de deficientes, autistas, portadores de doenças raras e outros. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, já abriu procedimentos contra mais de 20 empresas de medicina de grupo. Lira vai ter de trabalhar muito. Há propostas de que planos de saúde acima de determinado valor não possam mais ser debitados do IR. Hoje, podem deduzir integralmente gastos com saúde, independente de sua renda mensal.

É o Brasil



O Tribunal de Contas da União (TCU) mandou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência suspender uma licitação de R$ 197 milhões após suspeita de fraude. O pregão buscava contratar quatro empresas de comunicação e gestão social para gerenciar perfis do governo Lula nas redes sociais. Uma audição da Corte de Contas identificou possível violação do sigilo de autoria de propostas. Ou seja: já se sabia antes quem iria ganhar. Um dia antes da abertura das propostas, o site O Antagonista publicou o resultado da licitação. Há décadas, o jornalista Jânio de Freitas foi o primeiro a usar o método. Publicou em sua coluna, em código, quais empreiteiras ganhariam grande obra do governo, antes do resultado da licitação.



PÉROLA



.

SÓ NO FIM DO ANO



A anunciada comissão especial da Câmara para analisar a PEC que criminaliza porte de drogas de qualquer quantidade, com sorte, só sai no fim do ano. Com recesso parlamentar marcado para o início da segunda quinzena do mês, o colegiado deverá subir no telhado. O ato de criação da comissão foi publicado no Diário Oficial da Câmara em 17 de junho, mas os partidos não indicaram nomes que irão compor o grupo. Ao todo, serão 34 membros titulares e mais 34 suplentes. A Câmara só volta do recesso em agosto e no mesmo mês, dia 16, começa a campanha eleitoral que esvazia Brasília.



Óleo de fritura



No Planalto, a intriga da vez é que Rui Costa e Gleisi Hoffmann trabalham para ejetar Márcio Macedo da Secretaria Geral da Presidência. No caso de Costa, não chega a ser novidade bater de frente com outros ministros: é um de seus esportes favoritos. Já em relação a Gleisi, o motivo da fritura de Macedo é, digamos assim, de caráter “político pessoal”: a presidente do PT quer o lugar de Macedo no Ministério. Mulheres que já trabalham com ele, deixaram seus postos devido ao comportamento do titular da Secretaria. E mais: Gleisi pode se considerar nomeada: ela tem como aliada a primeira-dama Janja da Silva.



“Crime perfeito”



Deu em nada no TCU o esquema de financiamento do BNDES de obras em países de governos aliados de Lula, como Cuba e Venezuela. Ou não seria o suposto “crime perfeito” do que tanto se falava. O valor bilionário era pago em reais no Brasil a empresas como Odebrecht, a mais beneficiada, driblando a exigência legal de autorização do Senado para financiar governos estrangeiros. A conclusão foi do ministro do TCU Jorge Oliviera, nomeado por Jair Bolsonaro. Foi dessa forma que o Brasil bancou o porto de Mariel, em Cuba, rodovias na Venezuela, aeroportos na África e hidrelétricas na América Central. Na prática, o governo oferecia financiamento ao país aliado com a condição da obra ser executada por empreiteira indicada pelo Brasil.

Greve bem-organizada



O maior sindicato de trabalhadores da Samsung Eletronics, que representa mais de 30 mil funcionários, declarou, uma greve por tempo indeterminado, que contou com grande e bem-organizada manifestação nas ruas de Seul. É a maior ação trabalhista nos 50 anos de história do conglomerado sul-coreano. Nas ruas, os grevistas avançam em fileiras, com uniformes e colete de proteção, calças azuis e faixa vermelha na cabeça. Carregam cartazes do mesmo tamanho, feitos em cores diferentes em gráficas. E entoam coros. Não há a menor desordem.



TUDO À VENDA

Silvio Santos, dono de uma fortuna de R$ 1,6 bilhão, segundo a revista Forbes, que está vendendo a empresa de cosméticos e perfumes Jequiti para a Cimed e que já destinou R$ 100 milhões para cada uma das filhas à título de herança (só podem receber depois da morte dele), está também pensando em passar para a frente outros negócios. Na lista estão o Teatro Imprensa (fechado desde 2011), Liderança Capitalização, Hotel Jequitimar, já vendeu a TV Alphaville, mansão no Morumbi, uma casa (escritório) no Ibirapuera e um sobrado em Celebration, vilarejo ao lado dos parques da Disney, na Flórida.

MISTURA FINA



OS observadores mais lúcidos dizem que “nada está tão ruim que não possa piorar”, como indica reunião de Lula “para ouvir conselhos” da equipe de Dilma Rousseff, incluindo o ex-ministro Guido Mantega, pessoal que os economistas afirmam que “quase quebrou o Brasil”. A reunião era secreta, mas vazou: foi no final de junho, às vésperas do anúncio do “corte” de apenas R$ 26 bilhões em gastos do governo previstos para 2025. Não é nada: em um ano, o gasto sem receita passa dos R$ 220 bilhões.



PARA ficar tudo do jeito que o PT quer, pré-candidatos a prefeitos que foram a Brasília, nesses dias, para fazer fotos com a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja e ministros foram orientados por pessoas do partido sobre roupas, sapatos, corte de cabelo e mais alguns detalhes que objetivava deixá-los arrumados. Para os homens, melhor camisas brancas e lisas. As mulheres, pouca estampa e nada de estampa espalhafatosa. Ninguém vetou o vermelho, mas também ninguém recomendou.



INTEGRANTES do PL estão reclamando que na pré-campanha à reeleição de Ricardo Nunes (MDB), falta uma marca para o prefeito, fácil de aprender e até um gesto que identifique o candidato. Também reclamam que os discursos de Nunes não têm emoção, fala é baixa e “aquele cabelo muito arrumado e cheio de gel”. Pior é que as postagens são identificadas com a hashtag #gestãoBrunoCovas.

NO mundo da bola, comenta-se que o BRB (Banco Regional de Brasília) teria sinalizado ao Flamengo interesse na compra do naming & rights do futuro estádio do clube. O banco já é um dos principais patrocinadores do rubro-negro com um contrato da ordem de R$ 40 milhões. Além disso, há outra tabelinha entre ambos, o Nação BRB Fla, plataforma de venda de produtos financeiros. O BRB não é marinheiro de primeira viagem em batizar estádios. Sua marca já está na Arena Mané Garricha, em Brasília.



In – Proteção de muros: concertina dupla

Out – Proteção de muros: telas de arame

