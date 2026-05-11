"Você vai embora no final deste ano"

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Taxa das Blusinhas divide Lula, Alckmin e Câmara

O comando da Câmara dos Deputados prevê que tem mais uma derrota acachapante de Lula se avizinhando. Para estancar a sangria na popularidade, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência vê no fim da chamada “taxa das blusinhas” a boia de salvação para as eleições deste ano. O problema é que o assunto já começou a andar no Executivo, inclusive com estudos no Ministério da Fazenda, mas, até agora, ninguém procurou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB).

Filme queimado

A avaliação de membros da Secom é de que a taxação piorou a relação de Lula com dois grupos que adoram comprar online: jovens e mulheres.

Lobby

Ex-ministro da Indústria e Comércio, posto que pode voltar a assumir, o vice-presidente Geraldo Alckmin se posiciona contra o fim da taxação.

Serviço cartorial

A escanteada na Câmara não caiu bem entre deputados, que não querem funcionar como chanceladores da manobra eleitoral de Lula.

Munição eleitoral

Há, inclusive, planos para relembrar que quem trabalhou pela taxação foi a dobradinha Lula/Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.

2024, ano em que Vorcaro arrebentou as contas

Os gastos milionários de Daniel Vorcaro com cartões de crédito atingiram o ápice em 2024, R$34 milhões, o dobro dos R$17,2 milhões em 2023, segundo a CPMI do INSS. A suspeita é que ele distribuiu cartões em seu nome para pessoas de “interesse” a título de propina. O ano de 2024 parece ter sido o que o Master passou a “investir” na sua aproximação do poder. Uma das suas maiores ousadias foi contratar, em fevereiro de 2024, a banca de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes.

Mantega integrado

Também em 2024, Vorcaro atendeu a “pedido do Planalto” para contratar a “consultoria” do ex-ministro Guido Mantega por R$1 milhão mensais.

Boleto milionário

Em 2025, com o início dos “ruídos”, os gastos com cartões reduziram bastante, para R$11,3 milhões, mas ainda assim impressionantes.

Quem gasta assim?

A CPMI apurou que Vorcaro torrou em cartões R$5,2 milhões em 2019, R$4,7 mi em 2020, R$17,8 mi em 2021 e R$13,8 milhões em 2022.

Tesourada

Entre promessas de Flávio Bolsonaro (PL), caso vença a corrida presidencial, o senador diz que vai reduzir o tamanho da Esplanada, inchada na gestão petista, para 27 ministérios.

China livre

A partir desta segunda-feira (11), chineses estão isentos de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades culturais e esportivas no Brasil, desde que tenha permanência de até 30 dias. Vale até 31 de dezembro.

Transparência opaca

O Portal da Transparência parou de atualizar despesas do governo Lula (PT) com viagens em 27 de março. Até então, a administração petista havia torrado R$233,7 milhões com passagens e, especialmente, diárias.

Descompasso

Ainda nos EUA, o presidente Lula (PT) previu que o Senado analisaria semana passada, após aprovação na Câmara, o projeto de lei que cria a política nacional de minerais críticos, as “terras raras”. Não aconteceu.

Tá valendo

Defesas de apenados pelo 8 de janeiro já podem acionar o STF para revisar penas, agora que o PL da Dosimetria foi promulgado. Sem surpresa, o PT já anunciou que vai questionar a medida na Justiça.

Calendário

Termina nesta semana o prazo de cinco dias para que Sergio Moro (PL-PR) se defenda na ação penal por suposta calúnia contra Gilmar Mendes (STF). A determinação é da ministra Carmen Lúcia, colega de Gilmar.

Coincidência?

Enquanto Lula se encontrava com Donald Trump na Casa Branca, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciava novas sanções contra o “regime comunista” da ditadura de Cuba.

Prejuízo só aumenta

O Comando Central dos EUA (Centcom) calcula que os 70 navios-tanque impedidos de passar no Estreito de Ormuz pelas forças americanas em um dia carregavam cerca de US$13 bilhões em petróleo iraniano.

Pensando bem...

...anos atrás, mesada para parlamentar era mensalão.

PODER SEM PUDOR

Decoro desnudo

No Carnaval do Rio, em 1994, criaram um factoide para fazer o então presidente Itamar Franco passar por “garanhão”: fizeram a modelo Lílian Ramos posar a seu lado sem calcinha. As fotos causaram espanto. Em Montes Claros (MG), o vereador Benedito Said (PTB) criticou a atitude do presidente maluquete, mas foi repreendido pelo presidente da sessão, que considerou “falta de decoro” citar a palavra “calcinha” naquela sacrossanta casa. Retomando a palavra, o vereador Said ironizou: “Então, sr. presidente, retiremos as calcinhas e fiquemos com o decoro!”