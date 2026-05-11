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Cláudio Humberto

"Você vai embora no final deste ano"

Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, manda recado para Lula

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

11/05/2026 - 06h00
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Taxa das Blusinhas divide Lula, Alckmin e Câmara

O comando da Câmara dos Deputados prevê que tem mais uma derrota acachapante de Lula se avizinhando. Para estancar a sangria na popularidade, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência vê no fim da chamada “taxa das blusinhas” a boia de salvação para as eleições deste ano. O problema é que o assunto já começou a andar no Executivo, inclusive com estudos no Ministério da Fazenda, mas, até agora, ninguém procurou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB).

 

Filme queimado

A avaliação de membros da Secom é de que a taxação piorou a relação de Lula com dois grupos que adoram comprar online: jovens e mulheres.

 

Lobby

Ex-ministro da Indústria e Comércio, posto que pode voltar a assumir, o vice-presidente Geraldo Alckmin se posiciona contra o fim da taxação.

 

Serviço cartorial

A escanteada na Câmara não caiu bem entre deputados, que não querem funcionar como chanceladores da manobra eleitoral de Lula.

 

Munição eleitoral

Há, inclusive, planos para relembrar que quem trabalhou pela taxação foi a dobradinha Lula/Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.

 

2024, ano em que Vorcaro arrebentou as contas

Os gastos milionários de Daniel Vorcaro com cartões de crédito atingiram o ápice em 2024, R$34 milhões, o dobro dos R$17,2 milhões em 2023, segundo a CPMI do INSS. A suspeita é que ele distribuiu cartões em seu nome para pessoas de “interesse” a título de propina. O ano de 2024 parece ter sido o que o Master passou a “investir” na sua aproximação do poder. Uma das suas maiores ousadias foi contratar, em fevereiro de 2024, a banca de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes.

 

Mantega integrado

Também em 2024, Vorcaro atendeu a “pedido do Planalto” para contratar a “consultoria” do ex-ministro Guido Mantega por R$1 milhão mensais.

 

Boleto milionário

Em 2025, com o início dos “ruídos”, os gastos com cartões reduziram bastante, para R$11,3 milhões, mas ainda assim impressionantes.

 

Quem gasta assim?

A CPMI apurou que Vorcaro torrou em cartões R$5,2 milhões em 2019, R$4,7 mi em 2020, R$17,8 mi em 2021 e R$13,8 milhões em 2022.

 

Tesourada

Entre promessas de Flávio Bolsonaro (PL), caso vença a corrida presidencial, o senador diz que vai reduzir o tamanho da Esplanada, inchada na gestão petista, para 27 ministérios.

 

China livre

A partir desta segunda-feira (11), chineses estão isentos de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades culturais e esportivas no Brasil, desde que tenha permanência de até 30 dias. Vale até 31 de dezembro.

 

Transparência opaca

O Portal da Transparência parou de atualizar despesas do governo Lula (PT) com viagens em 27 de março. Até então, a administração petista havia torrado R$233,7 milhões com passagens e, especialmente, diárias.

 

Descompasso

Ainda nos EUA, o presidente Lula (PT) previu que o Senado analisaria semana passada, após aprovação na Câmara, o projeto de lei que cria a política nacional de minerais críticos, as “terras raras”. Não aconteceu.

 

Tá valendo

Defesas de apenados pelo 8 de janeiro já podem acionar o STF para revisar penas, agora que o PL da Dosimetria foi promulgado. Sem surpresa, o PT já anunciou que vai questionar a medida na Justiça.

 

Calendário

Termina nesta semana o prazo de cinco dias para que Sergio Moro (PL-PR) se defenda na ação penal por suposta calúnia contra Gilmar Mendes (STF). A determinação é da ministra Carmen Lúcia, colega de Gilmar.

 

Coincidência?

Enquanto Lula se encontrava com Donald Trump na Casa Branca, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciava novas sanções contra o “regime comunista” da ditadura de Cuba.

 

Prejuízo só aumenta

O Comando Central dos EUA (Centcom) calcula que os 70 navios-tanque impedidos de passar no Estreito de Ormuz pelas forças americanas em um dia carregavam cerca de US$13 bilhões em petróleo iraniano.

 

Pensando bem...

...anos atrás, mesada para parlamentar era mensalão.

 

PODER SEM PUDOR

Decoro desnudo

No Carnaval do Rio, em 1994, criaram um factoide para fazer o então presidente Itamar Franco passar por “garanhão”: fizeram a modelo Lílian Ramos posar a seu lado sem calcinha. As fotos causaram espanto. Em Montes Claros (MG), o vereador Benedito Said (PTB) criticou a atitude do presidente maluquete, mas foi repreendido pelo presidente da sessão, que considerou “falta de decoro” citar a palavra “calcinha” naquela sacrossanta casa. Retomando a palavra, o vereador Said ironizou: “Então, sr. presidente, retiremos as calcinhas e fiquemos com o decoro!”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O roubo do Banco Master tem um carimbo do PT"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), após sequência de humilhação de Lula no Congresso

09/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Vorcaro ‘reinventou’ suborno com cartões ilimitados

O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do banco Master, implantou um sistema para subornar pessoas, inclusive autoridades, segundo fontes próximas à investigação, que tem sido classificado como “crime perfeito”. Em vez de usar malas de dinheiro ou assemelhados, ele distribuiu aos “parceiros” entre 80 e 90 cartões ilimitados, que os permitiam pagar qualquer despesa, de viagens luxuosas a carrões. Como os cartões eram em seu nome, ele apenas informava a senha àqueles beneficiados.

Sem rastro

O crime seria considerado “perfeito” porque os cartões estavam no nome de Vorcaro e eram emitidos pelo seu banco. Não deixavam rastros.

CPMI já sabia

O esquema apareceu pela primeira vez na CPMI que investigou o roubo a aposentados e pensionistas, mas a bancada do Planalto agiu.

Porta fechada

O deputado Evair de Melo (PP-ES) até pediu a convocação dos diretores dos cartões Visa e MasterCard, mas foi rejeitado imediatamente.

Fala, Vorcaro

A expectativa das autoridades é que Vorcaro detalhe, em sua delação, quem foram os beneficiados pelos cartões distribuídos.

Gilmar vê o STF submetido a ‘corredor polonês’

O ministro do STF Gilmar Mendes atribuiu a queda de confiança da população no Supremo Tribunal Federal à “pancadaria” da imprensa brasileira em verdadeiro “corredor polonês”, quando alguém passa entre duas filas de agressores. Disse até que haveria “organização e método”, ao eleger os jornalistas como dedicados a “atacar” o STF. Em nenhum momento, durante entrevista ao Jornal Gente, da Bandeirantes, Gilmar admitiu a hipótese de erro no STF. Ele vê apenas virtudes na Corte.

Crise de confiança

Pesquisa do Real Time Big Data atestou: 42% dos entrevistados que admitem votar no PT e até 78% de conservadores não confiam no STF.

Sem fundamento

Gilmar destaca que não falta confiança apenas no STF, alfinetando a imprensa e a acusando “niilismo crítico” (descrença geral).

Endereço errado

Acha que a imprensa (outra vez a imprensa) fez o caso Master virar “caso do STF”, relativizando os escândalos envolvendo ministros.

Dor de cabeça

Foi enrolada a primeira semana do “Desenrola 2.0”, programa apelidado de bolsa banqueiro, já que libera parte do FGTS para quitar dívidas com bancões. O sistema deu problema nos primeiros dias.

Corte na pena

Nas contas do relator do projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, Paulinho da Força (SDD-SP), a condenação do ex-presidente Jairo Bolsonaro deve cair para dois anos e quatro meses.

PT é MAGA

O PT se esforça para vender a ideia de que o encontro Lula-Trump foi um sucesso. Até o senador Humberto Costa (PT-PE) diz: o americano receber Lula reafirma o conceito de “Brasil grande de novo”.

Cadê o amor?

Grávida e mãe, a presidente do PL Jovem Amazonas, Beatriz Darley, afirmou à coluna ter sido, junto ao seu filho de 6 anos, alvo de ameaças de morte por esquerdistas, após denunciar antissemitismo na UFAM.

Causa e consequência

Ao comentar o caso Master, Flávio Bolsonaro denuncia que o governo Lula foi contra a CPI sobre o banco: “Tudo acontece nos governos do PT. Mas, curiosamente, nunca é culpa deles. Já perceberam isso?”

Dois pesos

Deltan Dallagnol questiona se haverá punições a depredadores da USP, como houve no 8 de janeiro: “A regra que vale para direita, vale para esquerda, ou as bandeiras vermelhas e coloridas isentam de punição?”

DF aderiu

A governadora Celina Leão (PP) assinou adesão do Distrito Federal ao programa que subsidia o diesel, em disparada após o conflito no Oriente Médio. A expectativa é que o combustível fique R$1,20 mais barato.

Amigo do amigo

Está no gabinete do ministro Dias Toffoli (STF) pedido da J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, para suspender definitivamente as multas do acordo de leniência do rolo na Lava Jato.

Pensando bem...

...o que não falta é opção para cortar entre os impostos inventados por Taxxad.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Maria Barbuda é a mãe

O falecido ex-prefeito de Curitiba Maurício Fruet, uma figuraça, incorrigível gozador, estava em campanha para deputado federal, em 1986, em dobradinha com Paulo Furiatti (estadual). A caminho de um pequeno distrito de Antônio Olinto (PR), ele avisou a Futiatti para tratar muito bem a “Maria Barbuda”, dona de um bar que controlava uns cem votos, na localidade. Só não avisou que a mulher odiava o apelido. Ao chegar, Furiatti foi caloroso: “Dona Maria Barbuda! Agora tenho honra de conhecê-la pessoalmente!”. Fruet teve 1.300 votos em Antônio Olinto; Furiatti, cem a menos.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais um escândalo surge durante o desgoverno Lula"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS), sobre irregularidades nos precatórios

08/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Relatório da ‘Emenda Master’ ainda não foi votado

É do senador Plínio Valério (PSDB-AM) o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que rejeitou a emenda do colega Ciro Nogueira (PP-PI), que propôs aumentar o limite da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para R$ 1 milhão. Até hoje, o documento não foi votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comandada pelo lulista Otto Alencar (PSD-BA), mesmo com a primeira versão do relatório apresentada há quase dois anos, em 5 de junho de 2024.

Sob medida

A emenda apresentada por Ciro, diz a Polícia Federal, foi elaborada pela assessoria do Banco Master, impressa e entregue ao senador.

Jabuti na árvore

A PEC trata, na verdade, da autonomia do Banco Central e nada tem a ver com a emenda de Ciro Nogueira, que acabou rejeitada pelo relator.

Desmarca tudo

O relatório até entrou na pauta da CCJ na véspera da operação da PF, mas a reunião (semipresencial) foi misteriosamente cancelada.

Ia, mas não foi

A PF bateu à porta de Ciro ontem (7), mas a decisão foi assinada no STF na quarta-feira (6), dia em que o relatório seria apreciado. Seria...

Lula não quis imprensa temendo ser humilhado

O presidente Lula (PT) estava com pânico de ser humilhado pelo americano Donald Trump, com quem se encontrou ontem (7). Para evitar qualquer aperto, a delegação brasileira pediu à Casa Branca para barrar a imprensa, que havia sido convidada para participar dos primeiros trinta minutos da reunião. Também foi cancelada a coletiva conjunta de Lula e Trump, após o encontro, e o petista preferiu um ato solo, na Embaixada do Brasil em Washington, para poder definir sozinho o resultado.

Desculpa

O governo brasileiro alegou que a coletiva conjunta foi cancelada porque o encontro se alongou. Mas não explicou por que Lula chegou atrasado.

Muito estranho

“Visita estranha de Lula”, descreveu o jornalista espanhol David Alandete. “Carregada de tensão por causa de Bolsonaro, tarifas, Cuba...”

Tá explicado

John Roberts (Fox News) disse que virou piada a proibição da imprensa, mas fez sentido, já que a relação Lula-Trump é “bastante conturbada”.

Atravessado

Lula distribuiu farpas contra o presidente americano Donald Trump, após a reunião que escolheu fechar à imprensa. “[Trump] acha que a guerra [no Irã] já acabou. Não é o real”, disse o petista em coletiva... sozinho.

Farpas

Ao citar a conversa sobre facções criminosas na reunião com Trump, problema para o qual sugeriu criar “grupo de trabalho” de vários países, Lula disse que “parte das armas que chagam ao Brasil sai dos EUA” e que “tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos”.

Muitas farpas

Lula disse a jornalistas que “esqueceu” de levar uma foto de Donald Trump com o então presidente do Corinthians Vincente Matheus em um cassino que achava ser do americano, o qual “quebrou”.

Presciência?

Ao explicar seu “conceito de máquina pública, que é eterna”, Lula disse que o presidente tem prazo de validade, data para entrar e sair. “Se nós temos quatro anos de um mandato, as coisas têm que acontecer”.

Múcio na área

Trocou o ministro, mas o problema na inábil articulação do governo continua. Sobrou para o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, tentar distensionar a relação entre Lula e o Congresso Nacional.

Sai fora

É alta a reprovação de Lula em Santa Catarina. Pesquisa Futura Apex (BR-01917/2026) mostra que, no Estado, o petista perde para Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Só piora

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) avaliou o cenário que o país atravessa, com juros altos, inflação e menos comida na mesa dos brasileiros, “Lula dá com uma mão e tira com duas”.

Na gaveta

Eduardo Girão (Novo-CE) deu um pito em Davi Alcolumbre (União-AP), enrolando para instalar a CPI do Banco Master. O senador lembrou que já são dois pedidos protocolados, “tenho cobrado insistentemente”.

Pergunta em Brasília

O que é pior, emenda Master ou contrato Master?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Lula e FHC: noivado

Lula e FHC trocaram farpas no passado, mas também se amaram. O petista não foi à posse de Fernando Henrique Cardoso como ministro das Relações Exteriores de Itamar Franco, no início de 1995, e se justificou assim, segundo contou na ocasião um velho amigo em comum, Francisco Weffort: “Quando você gosta muito de uma moça e ela se casa com outro, você não vai ao casamento. Mesmo quando o marido é um bom sujeito como o Fernando Henrique...”

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