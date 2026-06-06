"Eu jamais falei em substituir o Pix"

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Ativista do terrorista Hamas foi recebido no Planalto

A resistência de Lula e petistas em reconhecer como terroristas grupos que boa parte do mundo declara como tal é antiga. Até hoje, por exemplo, Lula e cia. não reconhecem como terrorista o Hamas, com registros de decapitações e violência sexual. Militante do grupo, Sayid Tenório foi recebido no Palácio do Planalto por Alexandre Padilha, atual ministro da Saúde, à época nas Relações Institucionais de Lula. Sem constrangimento, há até foto do sujeito com a ex-presidente Dilma.

De estimação

Lula é reincidente. Chamou traficante de “vítima dos usuários” e, no caso PCC/CV, declarou estar “muito triste” pela classificação como terroristas.

Força a barra

Para Randolfe Rodrigues (AP), outro petista, atos terroristas são como a quebradeira registrada em Brasília (DF), em dezembro de 2022.

Deu no que deu

Lindbergh Farias (PT-RJ), ex-líder de Lula na Câmara, também viu como “terrorismo” Carla Zambelli empunhar arma contra homem, hoje preso.

Velhinhas terroristas

Gleisi Hoffmann (PT-PR) também já chamou os manifestantes do 8 de janeiro, que nem armas tinham, de terroristas. Já o Hamas e o PCC...

Soltura de mãe criminosa gera indignação, até nojo

Gerou onda de indignação a decisão lacradora da juíza que deu “perdão judicial” à mãe omissa do garoto de 4 anos espancado até a morte pelo padrasto. A juíza citou “perseguição implacável” e “desproporcional” contra a criminosa, e viu a revolta pelo crime “claramente discriminatória de gênero” e “influenciada pela cultura patriarcal”. A sentença provocou nojo no procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro e fez o pai de Henry, Leniel Borel, concluir: é “a terceira morte” do filho. O MP recorrerá.

Ativismo judicial

Rocha Monteiro combate o crime no Rio de Janeiro há 40 anos e nunca viu nada parecido: “É a justiça transformada em militância identitária.”

Inversão de valores

O assassino tomou 43 anos, o que lhe dá o direito a recurso, e a mãe cúmplice, que foi ao salão após o enterro, é “vítima da cultura patriarcal”.

Alô, CNJ

Revoltaram o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) alegações de gênero para perdoar ré condenada por omissão no assassinato do próprio filho.

Esse INSS...

Após o governo Lula restabelecer o “dinheiroduto” para a petista Contag, acusada na CPMI do INSS de tomar R$3,4 bilhões de aposentados, pela primeira vez não foram pagos os proventos previstos para o dia 2.

E precisa?

Carlos Jordy (PL-RJ) criticou a autorização para que a AGU faça a defesa de Alexandre de Moraes em processo nos EUA, “Moraes é casado com a advogada mais bem paga da história”, lembra o deputado.

Janja rejeitada

Não que precisasse de pesquisa, mas o PoderData fez o levantamento sobre a participação da primeira-dama Janja no governo do maridão Lula. O resultado: 52% dos entrevistados reprovam.

Lula teme a Europa

Lula reclama de Trump “malvadão”, mas se cala diante das desfeitas da União Europeia, que agora excluiu o Brasil da lista de importações autorizadas de proteína animal. O pretexto é o uso de antimicrobianos.

Vai sair do papel?

Carlos Portinho (PL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) cobraram de Hugo Motta (Rep-PB), presidente da Câmara, a votação do projeto que barra decisões monocráticas do STF: “Cadê o projeto? Bota pra votar!”.

Sempre ele

A ‘Economist’ publicou pesquisa, esta semana, que aponta queda na confiança do eleitorado brasileiro nas urnas eletrônicas. Para variar, a revista culpa Jair Bolsonaro, que está fora do cargo há quase quatro anos e barrado de usar as redes ou dar entrevistas há mais de um ano.

Missão: taxar

Pré-candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão) acusa Lula de enxergar o Pix como futura fonte de “taxação”. Para ele, o brasileiro tem motivos para estar preocupado.

Mentira soberana

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) classifica o uso de Lula da “soberania” como “uma cortina de fumaça do desgoverno para esconder sua incompetência no combate ao crime e na segurança pública”.

Pergunta no dicionário

‘Terror’ é relativo?

PODER SEM PUDOR

O poder engorda?

Ministro do Trabalho e da Previdência no governo João Goulart, Almino Afonso estava no cargo há apenas dois meses, mas já havia engordado. Ao encontrá-lo na Câmara, o deputado José Maria Alkmin não perdoou: “Almino, pelo jeito o poder engorda mesmo. É só dar uma olhada em você”, afirmou. “A tese é pelo menos discutível”, respondeu Almino, irritado. “Por quê?”, perguntou. “Você sempre esteve no poder ou perto dele e, mesmo assim, continua magro como um palito…”