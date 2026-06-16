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CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula deixou a casa em ruínas"

Flávio Bolsonaro (PL) ao afirmar que está pronto para 'reformar' o Brasil

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

16/06/2026 - 07h00
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Gastos com cartões saltam para R$33,5 milhões

Após meses de enrolação, o governo Lula (PT) atualizou os gastos com Cartões de Pagamento do Governo Federal, os famosos “cartões corporativos”. As despesas saltaram para R$33,5 milhões, após serem omitidas no Portal da Transparência e paralisadas em R$9,5 milhões desde fevereiro. Só a Presidência da República torrou por R$2,3 milhões em 12 cartões corporativos, este ano. Os cidadãos que pagam a conta não têm o direito de saber a natureza dos gatos, protegidos por “sigilo”.

Proporção

A Presidência de Lula realizou 2,2 mil compras com cartões, em 2026. Quase todas as despesas são sigilosas “por motivos de segurança”.

Dois tipos

Existem dois tipos de cartões; os de pagamentos (“corporativos”) e os da Defesa Civil, usados para custear gastos emergenciais após desastres.

Diferentes, iguais

Somados, em 2026, os dois tipos de cartões custaram R$172,9 milhões aos pagadores de impostos. Só os da defesa civil, R$139,4 milhões.

Comparativo

Em 2025, os cartões corporativos custaram R$105,4 milhões aos pagadores de impostos. Os da Defesa Civil, outros R$329 milhões.

Motta libera votações online e esvazia Câmara

A segunda-feira foi dedicada à falatório contra Hugo Motta (Rep-PB) em grupos paralelos de deputados, a maior parte descendo o bambu na gestão que o presidente da Câmara faz da pauta de votações. Até o recesso legislativo, os parlamentares não precisarão dar as caras em Brasília e poderão votar pelo infoleg, que funciona nos smartphones e tablets do parlamentar, desobrigando registro de presença física na Câmara. Desde a semana passada, o Plenário da Casa está às moscas.

Home office

A circular dos líderes oficializou a regalia, decidida no último dia 9. Na prática, é a quinta semana consecutiva com a moleza vigorando.

Embromation

Para ter cara de algum trabalho, sessões deliberativas vão ocorrer em todas as próximas semanas, inclusive na de São João (24/6).

Com a barriga

A Câmara tem mais quatro semanas de “trabalho” até o recesso. Mas serão todas com votação online. Isso com Copa e São João no meio.

Dr. Furlan lá na frente

O Paraná Pesquisa (registro no TSE nº AP-02175/26) aponta que o ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan (PSD) tem 64,3% na intenção de votos para governador do Amapá. O atual, Clécio Luís (União), tem 26.1%.

Nova disputa

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes, que antecipou sua aposentadoria, ocupava vaga destinada a Câmara, que deve escolher outro deputado federal para o seu lugar.

Milhões todo dia

O total de despesas do governo Lula (PT) com viagens foi atualizado nesta segunda (15): disparou para R$737 milhões, desde o início do ano. Nos últimos 10 dias, o governo torrou R$61 milhões, diz a Transparência.

Vagas preferenciais

Na série B do G7, a comitiva brasileira teve direito apenas a dez passes para jornalistas trabalharem na cobertura do evento. A assessoria de Lula deu dois a Globo e (para disfarçar a preferência) dois a Record e sorteou os passes restantes entre cerca de quinze irritados profissionais.

Delação enrolada

Para o advogado André Marsiglia, “a PGR está enrolando a negociação apenas para impedir que Vorcaro retorne à Papuda”. O constitucionalista afirma que a tratativa é um favor aos que querem soterrar o caso Master.

Às traças

Em agenda no Pará, o pré-candidato ao Planalto, Renan Santos, criticou: “estou numa BR que me fez ter saudades do Maranhão”. Quando foi ao Estado vizinho, o político fez duras críticas às rodovias maranhenses.

Visita

Recuperando-se de cirurgia de desobstrução intestinal, o deputado e pré-candidato ao Senado Gustavo Gayer (PL-GO) recebeu visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Foi realizada uma oração em Goiânia.

É hoje

O ministro Alexandre de Moraes (STF) rejeitou pedido da defesa de Eduardo Bolsonaro e manteve para hoje (16) o rito condenatório por suposta “coação”. Diz-se em Brasília que só falta oficializar a dosimetria.

Pensando bem...

...parece que ninguém aceita a delação premiada de Vorcaro, nem mesmo o delator.

PODER SEM PUDOR

Susto na campanha

Aloysio Nunes Ferreira era líder do governo na Assembleia e confessou ao governador Orestes Quércia que, sem tempo para campanha, temia ser derrotado na disputa para deputado. O prefeito de Rio Preto, Manoel Antunes, era seu concorrente na mesma base eleitoral. Quércia ligou para Antunes: “Soube da sua candidatura, parabéns! Conte comigo.” Aloysio quase tem um infarto. Quércia o acalmou: “Tenho algo melhor para você.” De fato, ele seria eleito vice-governador na chapa de Luiz Antônio Fleury Filho, apoiada por Quércia.

Giba Um

"Está na Veja: Daniel Vorcaro confessa que teria pago propina de US$ 30 milhões (R$ 155 milhões)...

...a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o mesmo que não autorizou a instalação da CPMI do Master, que conta com apoio recorde de parlamentares", de Lula a aliados próximos

15/06/2026 06h00

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Enquanto o governo resiste a projetos voltados ao socorro de produtores rurais e classifica a renegociação de dívidas do setor como “pauta-bomba”, Lula mantém o padrão habitual em sua viagem a Paris para participar da reunião do G7. O contribuinte brasileiro arcará com uma despesa de R$ 480.542,20 apenas com veículos de luxo.

Mais: as limusines destinados ao deslocamento da comitiva presidencial já foram contratadas (e já estão pagas) pelo Itamaraty junto à empresa V&D Luxury, especializada em modelos de alto padrão da Mercedes-Benz. Em seu site, a companhia divulga os veículos com o slogan: “Torne sua viagem tão luxuosa quanto seu destino”.

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Referência de autoestima

Aos 60 anos, Cindy Crawford continua sendo um dos maiores ícones da moda mundial. Sua carreira, construída ao longo de várias décadas, demonstra que elegância, autoconfiança e cuidados constantes podem caminhar juntas com o passar do tempo. Recentemente, Cindy compartilhou suas reflexões sobre o envelhecimento, destacando sua preferência por uma abordagem mais natural em relação à própria aparência.

Ela revelou ter feito um acordo com uma amiga de longa data para evitar procedimentos cirúrgicos faciais, optando por valorizar suas características naturais e aceitar o processo de envelhecimento. A modelo também mencionou conviver com a blefaroptose, condição que provoca a queda das pálpebras e que se tornou mais perceptível após os 50 anos. Apesar do desconforto, especialmente nas manhãs, encara a situação com naturalidade e mantém sua rotina.

O segredo de sua aparência saudável está em hábitos simples, como alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares, uso diário de protetor solar e cuidados constantes com a pele. Sua rotina inclui Pilates, treinamento de força, caminhadas e hidratação adequada. Mais do que um símbolo de beleza, Cindy Crawford tornou-se uma referência de autoestima, demonstrando que o envelhecimento natural pode ser acompanhado de charme, saúde e confiança.

Ventríloqua na Economia

O nome é Daniela Marques, mas poderia ser chamado de Paulo Guedes. Pelo menos como uma espécie ectoplasma político do ex-ministro, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal já desponta como ministra da Economia em uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro.

A ideia seria repetir o modelo de centralização econômica adotado por seu antigo chefe e ídolo. Afinal, Guedes continuará sendo uma presença marcante em qualquer eventual gestão. O script do filme fictício “Posto Ipiranga 2 – A Missão” já começou a ser encenado. A primeira etapa veio com o vazamento de que a ex-presidente da CEF seria a ministra da Fazenda de Flávio, além de suas aparições estratégicas em eventos.

O segundo movimento deverá ser a divulgação gradual de propostas voltadas ao fortalecimento da participação feminina. O programa apresentará uma fórmula já conhecida, resumida no slogan: “Consertando a tragédia feita pelo PT para que o Brasil volte a crescer”. A proposta parece inspirada diretamente por Paulo Guedes. O terceiro movimento será o lançamento oficial do programa, com Guedes, Flávio e Daniela de braços erguidos diante da plateia do PL e de aliados.

Ventríloqua 2

Numa comparação simplificada, seria como se o jovem Bolsonaro representasse uma versão reduzida de Lula, ao lado de Guedes, em posição semelhante à que José Dirceu ocupou em outros tempos. Já Daniela apareceria como uma figura que remeteria simbolicamente a uma discípula de Antonio Palocci, ministro da Fazenda do primeiro governo Lula. Formam-se, assim, duas espécies de “santas trindades” políticas.

A partir daí, Daniela deverá percorrer o país sozinha e ao lado de Flávio. Haverá entrevistas, seminários, intensa atuação nas redes sociais e outras iniciativas até as eleições, sempre com a presença simbólica de Guedes acompanhando a campanha.

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Seu melhor momento

A cantora e compositora Luedji Luna vive um momento especial em sua carreira. Na 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, realizada no Rio de Janeiro, destacou-se como a principal vencedora individual, conquistando os troféus de Melhor Artista Pop e Melhor Lançamento Pop com o álbum Antes Que a Terra Acabe.

Com uma trajetória de 15 anos e cinco álbuns lançados: “Um Corpo no Mundo” (2017), “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água” (2020), “Um Mar Pra Cada Um” e “Antes Que a Terra Acabe”, ambos em 2025, além de Acústico Luedji Luna (2026) , acumula uma expressiva coleção de premiações, incluindo um Grammy Latino. Seu trabalho mais recente, “Acústico Luedji Luna”, foi gravado no emblemático Cine Copan, em São Paulo, antes da reabertura oficial do espaço. Essa obra revisita sucessos da discografia e inclui novas faixas, evidenciando a maturidade artística e a força criativa de uma das vozes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

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Novos rumos

PSDB e Missão intensificaram as conversas em São Paulo envolvendo um possível acordo para as disputas ao governo estadual e à Presidência da República. Os tucanos dariam palanque a Renan Santos no estado e, em troca, o Missão apoiaria a candidatura de Paulo Serra (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes. Nesse cenário, o deputado Kim Kataguiri (Missão) desistiria da disputa pelo governo paulista, enquanto o PSDB abriria mão de lançar candidato ao Planalto. Atualmente, o nome cogitado pelos tucanos é o do deputado federal Aécio Neves. Analistas mais experientes consideram que há muito movimento para poucos resultados concretos.

Eduardo quer deputada

Fora do Brasil, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro voltou a defender o nome da deputada Júlia Zanatta (PL-SC) para compor, como vice, uma eventual chapa presidencial liderada por seu irmão Flávio Bolsonaro. O apoio a uma composição exclusivamente formada por integrantes do PL ocorre justamente quando Flávio busca ampliar alianças partidárias. A movimentação acontece após declarações que geraram desconforto, como a sugestão de negociar com Donald Trump mecanismos financeiros dos Estados Unidos, entre eles o Zelle, que Eduardo comparou ao Pix. Flávio ainda não definiu sua vice e já avaliou nomes como Ciro Nogueira, Tereza Cristina e a super católica Simone Marquetto. Nos bastidores, avalia-se que Júlia Zanatta não resolveria as necessidades de ampliação política da chapa.

Pérola

“Está na Veja: Daniel Vorcaro confessa que teria pago propina de US$ 30 milhões (R$ 155 milhões) a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o mesmo que não autorizou a instalação da CPMI do Master, que conta com apoio recorde de parlamentares”, de Lula a aliados próximos.

Alcolumbre está nervoso 1

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, em sua cruzada contra o Planalto, articulou, na semana passada, a aprovação de três pautas-bombas que podem custar mais de R$ 200 bilhões aos cofres públicos. Alcolumbre acreditava que, após a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, surgiria uma trégua com Lula. O cenário, porém, mudou.

O presidente pretende voltar a indicar Messias para a Corte. Diante disso, Alcolumbre estaria preocupado com uma possível reação política.

Alcolumbre está nervoso 2

A preocupação seria ainda maior diante da possibilidade de novos desdobramentos. Alcolumbre sabe que pode ser citado na delação do empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, investigado em um esquema de fraudes no setor de combustíveis.

Também acompanha com atenção o avanço das investigações relacionadas ao caso Master, que teria causado prejuízos de R$ 400 milhões a aposentados e pensionistas do Amapá, estado onde Alcolumbre é ‘rei’. Analistas mais experientes observam semelhanças com a estratégia adotada por Eduardo Cunha, que tentou utilizar pautas de impacto fiscal para enfrentar dificuldades políticas e acabou preso. Além disso, em sua terceira delação, Daniel Vorcaro afirmou, na semana passada, que teria efetuado pagamentos ilícitos a Alcolumbre.

“Pauta-bomba”, não

Produtores rurais, entidades do setor e parlamentares contestam a afirmação de Lula de que a renegociação das dívidas agrícolas seria uma “pauta-bomba”. O deputado Luciano Zucco (PL-RS) argumenta que “pauta-bomba é o descontrole total que o governo construiu nos últimos anos”.

Segundo ele, a proposta não prevê perdão de dívidas, distribuição de recursos ou privilégios, mas apenas a ampliação de prazos para que produtores atingidos por eventos climáticos consigam quitar seus compromissos sem interromper a produção. Para o parlamentar, “o agro é solução, não problema”.

Questão de empurrão

Lula pretende utilizar a decisão de Donald Trump de classificar facções criminosas como organizações terroristas para impulsionar pautas relacionadas ao tema no Senado. Integrantes do Planalto acreditam que isso pode sensibilizar parlamentares a votar propostas ligadas à segurança pública, sob o argumento de fortalecimento do combate ao crime organizado.

Outro tema envolve o projeto sobre terras raras, considerado estratégico para garantir a soberania nacional em eventuais acordos com os Estados Unidos. O problema é que os próprios governistas reconhecem a necessidade de convencer Davi Alcolumbre a pautar as matérias. De antemão, José Guimarães acredita que isso dificilmente ocorrerá.

“Muy amigos”

Apesar das críticas dirigidas por Lula a Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, o Itamaraty não identifica prejuízos relevantes na relação com o principal diplomata do governo Trump nem nas negociações destinadas a evitar novas tarifas comerciais.

Na semana passada, Lula afirmou que Rubio seria “um latino-americano frustrado” (ele é filho de cubanos). Diplomatas destacam, porém, que o secretário mantém um canal direto de diálogo com o chanceler Mauro Vieira e que a relação entre ambos é considerada profissional, respeitosa e “bastante correta”. Ainda assim, Flávio Bolsonaro explorou a rusga - e do seu jeito.

Mistura Fina

Dados da pesquisa Quaest divulgada na semana passada apontam um período prolongado em que a rejeição ao governo Lula supera os índices de aprovação. Em janeiro de 2025, quando o instituto registrou pela primeira vez esse cenário no terceiro mandato do presidente, o resultado foi tratado como um fato inédito. Em maio de 2025, a rejeição avançou e alcançou 57%.

Desde meados de 2025, a rejeição ao governo Lula oscila entre os 48% registrados no levantamento mais recente e os 53% observados há um ano. Em maio de 2026, o índice de rejeição era de 49%. Apesar de alguns sinais de melhora na imagem presidencial, a aprovação permaneceu entre 43% e 47% ao longo do ano. Já a rejeição manteve-se entre 48% e 52%.

A mais recente pesquisa Quaest revela mudanças importantes na forma como os eleitores percebem as ações governamentais. Durante muitos anos, programas bem avaliados costumavam se converter rapidamente em apoio político. Atualmente, a lógica nem sempre funciona da mesma forma. O programa Desenrola 2 ilustra essa situação: 61% dos entrevistados afirmam conhecer a iniciativa, enquanto 50% a consideram positiva. Além disso, 20% dizem que ela lhes agrada parcialmente. Apesar disso, 80% afirmam não ter sido beneficiados diretamente pelo programa de renegociação de dívidas. Ainda assim, 71% acreditam que sua situação melhorou, sem relacionar essa percepção a indicadores estatísticos específicos.

In - Fondue de três queijos

Out - Fondue de frutos do mar

EDITORIAL

Desenvolver preservando

Nem o imobilismo atende às necessidades econômicas do Estado, nem a flexibilização irrestrita das regras ambientais interessa ao futuro da região

13/06/2026 07h00

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A discussão sobre o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul inevitavelmente passa pelo Pantanal e pelo Rio Paraguai. Não há como pensar o futuro da mineração, da logística e das exportações sem enfrentar um desafio central: como crescer economicamente sem comprometer um dos patrimônios ambientais mais importantes do planeta.

Nos últimos anos, o debate sobre a hidrovia do Rio Paraguai ganhou contornos cada vez mais delicados. De um lado, existe a necessidade de ampliar a competitividade econômica da região, sobretudo para garantir melhores condições de escoamento da produção mineral e agroindustrial. De outro, há o temor de impactos permanentes sobre o Pantanal, bioma extremamente sensível às alterações em seu ciclo hidrológico.

É justamente neste contexto que surge uma sinalização importante da mineradora responsável pela extração de minério de ferro e manganês do Maciço do Urucum, em Corumbá. A empresa acena com uma alternativa ambientalmente mais viável para o transporte da matéria-prima exportada para diversos países.

A proposta envolve a fabricação de novas barcaças financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O diferencial está no modelo das embarcações. Embora possuam calado menor do que as barcaças atualmente utilizadas no Rio Paraguai, elas terão maior capacidade de carga e estrutura mais moderna.

Na prática, isso significa uma necessidade menor de profundidade do rio para a navegação. Consequentemente, reduz-se também a necessidade de dragagem constante do leito do Rio Paraguai, justamente um dos pontos mais polêmicos envolvendo o debate sobre a hidrovia.

A dragagem desperta preocupação, porque altera características naturais do rio, interfere no fluxo das águas e pode gerar impactos ambientais relevantes em toda a dinâmica do Pantanal. Evidentemente, qualquer atividade econômica provoca algum nível de impacto ambiental. O ponto central está em reduzir danos e buscar soluções tecnológicas capazes de compatibilizar crescimento econômico e preservação ambiental.

Neste aspecto, a adoção de embarcações menos agressivas ao sistema fluvial representa um avanço importante. Trata-se de uma sinalização de que é possível buscar eficiência logística sem apostar exclusivamente em intervenções profundas no curso do rio.

O debate sobre o Rio Paraguai não pode ser conduzido a partir de extremos. Nem o imobilismo atende às necessidades econômicas do Estado, nem a flexibilização irrestrita das regras ambientais interessa ao futuro da região. Mato Grosso do Sul precisa encontrar equilíbrio.

O desenvolvimento sustentável continua sendo a palavra central deste debate. Precisamos gerar empregos, movimentar a economia e ampliar nossa capacidade de exportação. Mas também precisamos preservar o Pantanal e cuidar dos recursos naturais que serão deixados para as próximas gerações.

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