"Mindinho de 20 centímetros"

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Comunicação monitora falas de Lula sobre tarifaço

A tropa da comunicação da “pré”-campanha de Lula está em polvorosa com a taxação promovida pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que avalia ter rendido dividendos eleitorais ao petista. O problema agora é administrar a língua nervosa de Lula, para que o presidente não erre o tom nas críticas e o eleitorado associe o tarifaço a uma eventual má-condução das negociações. A estratégia é velha e conhecida, apostar no fator “ataque de um inimigo externo” para faturar com a união nacional.

Isolamento preventivo

Fala do chanceler Mauro Vieira já é parte da estratégia de preservar Lula e afastar o presidente de bate-boca com auxiliares de Donald Trump.

Trump malvadão

Lula vai usar o tarifaço na campanha, claro. Mas deve reforçar críticas ao presidente dos Estados Unidos, na linha “imperador do mundo”.

Sem envolvimento

O presidente nem mesmo deve tomar frente nas negociações, que vão ficar com o Ministério da Fazenda, Itamaraty e Indústria e Comércio.

Boca de sacola

Lula tem histórico de falar demais e azedar relações, como o caso do “Holocausto” (2024) e declarações sobre a guerra da Rússia e Ucrânia.

Governo Lula já admite rombo oficial de R$22 bilhões

O próprio governo Lula (PT) já admite oficialmente que vai gastar pelo menos R$22,6 bilhões a mais do que pode, em 2026. A informação é do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União, que mantém dados atuais das receitas e despesas da administração federal petista. Os números apontam: o governo Lula espera tomar dos pagadores de impostos R$6,34 trilhões, enquanto sabe que vai gastar R$6,36 trilhões.

É oficial

O rombo oficial de R$22,6 bilhões representa 0,3% de todo o “Orçamento atualizado de receitas” da União.

Por pouco

Até o momento, o governo Lula diz ter tomado R$3,12 trilhões do pagador de impostos e gasto R$3,1 trilhões.

É muito maior

Segundo o Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo, gastos já atingiram os R$3 trilhões, mas a arrecadação é de ‘só’ R$2,2 trilhões.

Apoio necessário

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto não está disposto a perder apoio de Michelle Bolsonaro na campanha do enteado Flávio. Diz que o caso é briga de família, mas que precisa da ex-primeira-dama para ganhar.

Vamos lembrar

Segundo o estudo da Freedom House com todos os países do mundo, o Brasil é menos livre que a Guiana, Botswana, Tonga... entre muitos outros. Na internet é ainda pior: país considerado só “parcialmente livre”.

Tudo em casa

Se nada mudar, a semana começa com o PT apostando em uma solução caseira para Lula ter palanque em Mina Gerais. O nome do partido para o Executivo mineiro é Patrus Ananias. O PSB vai compor a chapa.

Aqueceu

Os números mostram o motivo da impopularidade da taxa das blusinhas, inventada por Lula e que volta em setembro. Com a suspensão temporária da taxa, as comprinhas voltaram com tudo, alta de 107%.

Nem cócegas

Plano de R$130 milhões da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para diversificar exportações é gota no oceano. O impacto do tarifaço é estimado em US$11 bilhões.

Olha o golpe

Kim Kataguiri (Missão-SP) registra que “Lula enganou” o povo com a lorota de que iria retirar a taxa das blusinhas, “foi apenas uma medida eleitoreira para ganhar popularidade”. A cobrança volta em setembro.

Correria

A mudança que pode dobrar o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) deflagrou corrida de famílias no Distrito Federal. O número de doações de imóveis registrado nos cartórios disparou 71%.

Oposição no topo

Levantamento da Zeeng aponta Nikolas Ferreira (PL-MG) como o político mais influente do Instagram no primeiro semestre de 2026, seguido por Michelle Bolsonaro e Lucas Pavanato, todos do Partido Liberal.

Pensando bem...

...Romário tinha razão, tem mesmo gente que calado é um poeta.

PODER SEM PUDOR

O céu que nos protege

Doutorado e pós-graduado em política e dificuldades, ainda assim o saudoso deputado Thales Ramalho tinha muito a aprender. Em campanha para novo mandato, ele viu que a seca tornara desoladora a paisagem Serra Talhada (PE). Puxou conversa com um agricultor: “A terra está ruim, não é, meu amigo?”. A resposta representou a lição do dia: “A terra até que tá boa, dotô. O céu é que não está prestando...”.