"O tarifaço vai destruir quem alimenta o Brasil"

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Vieira já ignorou convocação da Câmara três vezes

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é reincidente no desrespeito aos deputados que representam o povo no Legislativo; já ignorou três convocações da Câmara em ocasiões diferentes.

Ontem, o chanceler de Lula (PT) não apareceu na Comissão de Relações Exteriores para explicar suas afirmações de que a classificação pelos Estados Unidos de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas vai provocar “ação militar dos EUA em território brasileiro”.

Ignorou...

Vieira foi convocado para explicar o asilo à ex-primeira-dama do Peru (condenada por corrupção) e a posição do governo Lula sobre o Irã.

...e dane-se

O Itamaraty não deu resposta oficial à Câmara, ontem, nem explicou a falta. O órgão sugeriu nova data, o que a comissão não aceitou.

Regimento é claro

“Somente comprovação médica ou agenda previamente estabelecida são justificativas”, disse à coluna o deputado Evair de Melo (Rep-ES).

Desqualificado

“Vieira é reincidente, já pode até pedir música. Foram três faltas, o que mais uma vez o desqualifica para o cargo”, criticou Melo.

Alvo central do STF contra emendas é mesmo Motta

Investigações sobre emendas parlamentares apontam para o presidente da Câmara, Hugo Motta (PB) como alvo central, mesmo com os holofotes iniciais direcionados ao ex-presidente da Casa Eduardo Cunha (MG). São umbilicalmente ligados.

A investigação indica que nenhuma das manobras atribuídas a Cunha – que não tem mandato – teria sido viável sem ordem da presidência da Câmara. Esse “aval” apontado pela Polícia Federal é o que liga o passado de Cunha ao presente de Motta.

Pupilo fiel

Motta foi pupilo e soldado fiel de Cunha e integrou sua “tropa e choque” quando o ídolo foi presidente a Câmara entre 2015 e 2016.

Filho político

Hugo Motta é frequentemente descrito em Brasília como “cria” ou “filho político” de Cunha, alguém que ascendeu replicando do ex-presidente.

Queda de braço

Motta reagiu fortemente à tentativa de “criminalizar a política”, segundo definiu. E promete mobilizar líderes para contestar as decisões do STF.

Ferveu

O clima esquentou entre Júlia Zanatta (PL-SC) e Maria do Rosário (PT-RS). O problema começou com uma plaquinha que a petista apareceu no Plenário, o que é proibido, e depois murmurou “nazista”. Não deu outra.

Não é comigo

A mania de Lula de terceirizar culpa pelos fiascos parece ter se espalhado entre auxiliares. O Ministério da Fazenda projeta inflação em 5,1%, acima do teto da meta. A “culpa”: El Niño e choque do petróleo.

Nunca soube

Foi clara e objetiva a resposta, ao ministro Alexandre de Moraes (STF), dos advogados de Jair Bolsonaro sobre a divulgação da carta assinada pelo ex-presidente, “jamais soube que a carta seria publicizada”.

Mauro amarelou

Mauro Vieira não deu as caras na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, que quer explicações do ministro sobre a baboseira do suposto risco de ação militar dos EUA no Brasil. A desculpa dada pelo chanceler é que estaria em reunião com Lula.

Água secou

Pipocam nas redes sociais canais secos das obras de transposição do Rio São Francisco, sempre inaugurada com pompa por Lula, atrás de votos. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) denuncia: é uma farsa.

Muito além da meta

O próprio Ministério da Fazenda de Lula aumentou para 5,1% a previsão da inflação para 2026. A meta criada pelos próprios petistas, em 2025, era de 3% com teto de 4,5%. Agora admite que vai extrapolar até o teto.

Memória curta

O ministro do STF Flávio Dino determinou que presidentes de partidos “esclareçam” se têm poder sobre emendas. À época que foi membro do Comitê Central do PCdoB, principal órgão de direção do partido comunista, as coisas deveriam funcionar de forma diferente.

PT? Tô fora

Escaldados pelo apoio ao PT em Minas Gerais, em 2018, quando o então governador Fernando Pimentel (PT) levou uma surra do estreante Romeu Zema (Novo), pré-candidatos do PSB fogem de nova aliança com o PT este ano. Se o PSB nacional intervir, deixarão o partido.

Pensando bem...

...tem partido político que é a Argentina no Brasil.

PODER SEM PUDOR

Gargalhando por dentro

Jânio Quadros estava em campanha para presidente, em 1960, e foi a Sete Lagoas (MG) para um comício com Magalhães Pinto, que disputava o governo de Minas contra Tancredo Neves. No comício, os oradores foram recebidos com ovos e vaias.

A comitiva seguiu para uma cidade vizinha. No carro, Jânio ficou um tempão esperando que Magalhães Pinto dissesse alguma coisa.

Desconfiava que ele estava por trás das vaias e dos ovos. Até que perdeu a paciência com o impassível aliado: “Os mineiros são terríveis. Quando não riem por dentro, riem por fora”.